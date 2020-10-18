Видео: мужчину попросили надеть маску в супермаркете и он устроил дебош

Мужчина рассвирепел, когда ему на входе сказали, что нужно надеть маску или придется покинуть магазин. Он ворвался и начал сбрасывать товары с полок. Неистовствовал вплоть до приезда полиции! Интересно, что охранники супермаркета не пытались ему помешать, а с нескрываемым любопытством наблюдали за происходящим.



Произошло все это в супермаркете Tesco в Илинге, районе Лондона, который в последнее время считается одним из самых "ковидоопасных" - там было диагностировано 144,5 случая на каждые 100 тыс. жителей.