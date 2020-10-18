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Видео: мужчину попросили надеть маску в супермаркете и он устроил дебош

Видео: мужчину попросили надеть маску в супермаркете и он устроил дебош (4 фото)

Автор:
18 октября 2020 13:25
Сообщество : Пандемия
Метки: видео   дебош   защитная маска   и такое бывает   инцидент   коронавирус в европе   лондон   
289
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В одном из лондонских супермаркетов произошел неприятный инцидент: покупатель вышел из себя после просьбы надеть защитную маску. Он буквально ворвался в магазин и прошел по нему как ураган, сметая все на своем пути.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   дебош   защитная маска   и такое бывает   инцидент   коронавирус в европе   лондон   
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7  комментариев
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28k
Azesh Полчаса назад
по нему дурка плачет, а не суд. Кстати, почему на видео одни черные-то?
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Крот Azesh 16 минут назад
Наверное потому, что белые в это время на работе находятся
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177
glip 9 минут назад
Почему у нигеров маски на подбородках?
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4k
Elmaestro 12 минут назад
я даже встал с дивана поаплодировать
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25k
Teodor 12 минут назад
"Кто-то говорит, что маски необходимы, кто-то - что они почти бесполезны. А у кого-то просто сдают нервы."
А у кого-то просто нет мозгов...
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5k
АлександрЧестный 52 минуты назад
Через два, три года ношения масок и не такое будет еще.
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7k
Otium7 59 минут назад
И кто адекватнее на этом фото?
И кто адекватнее на этом фото?
И кто адекватнее на этом фото?
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