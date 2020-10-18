Видео: мужчину попросили надеть маску в супермаркете и он устроил дебош

В одном из лондонских супермаркетов произошел неприятный инцидент: покупатель вышел из себя после просьбы надеть защитную маску. Он буквально ворвался в магазин и прошел по нему как ураган, сметая все на своем пути.
Мужчина рассвирепел, когда ему на входе сказали, что нужно надеть маску или придется покинуть магазин. Он ворвался и начал сбрасывать товары с полок. Неистовствовал вплоть до приезда полиции! Интересно, что охранники супермаркета не пытались ему помешать, а с нескрываемым любопытством наблюдали за происходящим.
Произошло все это в супермаркете Tesco в Илинге, районе Лондона, который в последнее время считается одним из самых "ковидоопасных" - там было диагностировано 144,5 случая на каждые 100 тыс. жителей.
Произошло все это в супермаркете Tesco в Илинге, районе Лондона, который в последнее время считается одним из самых "ковидоопасных" - там было диагностировано 144,5 случая на каждые 100 тыс. жителей.
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Вызванная на место происшествия полиция арестовала разгневанного мужчину за антиобщественное поведение и умышленное нанесение ущерба. Кроме того, ему инкриминируют нанесение легких телесных повреждений сотруднику магазина. Позже дебошира отпустила под залог, сообщив ему, что суд состоится 25 ноября.
Видеоролик быстро разошелся по Сети, он был уже сотни тысяч раз просмотрен в Твиттере и Фейсбуке и вызвал широкое обсуждение. Вторая волна, усиление мер по борьбе с коронавирусом, маски, перчатки в магазинах, штрафы... Кто-то говорит, что маски необходимы, кто-то - что они почти бесполезны. А у кого-то просто сдают нервы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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