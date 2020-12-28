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Морской дьявол: крупнейший скат Земли

Морской дьявол: крупнейший скат Земли (12 фото)

Автор:
28 декабря 2020 10:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: Манты   интересно   красоты   морской дьявол   под водой   природы   скаты   фото   
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12
Один из самых известных видов скатов, который способен шокировать своими огромными размерами, — это, конечно, манта.
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Метки: Манты   интересно   красоты   морской дьявол   под водой   природы   скаты   фото   
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Serg2001 2 часа назад
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24k
семён 53 минуты назад
Они, как и киты, выпрыгивают из воды, чтобы ударом об воду сбить раздражающих их паразитов, которые обитают на их шкуре.
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