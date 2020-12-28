Морской дьявол: крупнейший скат Земли

Недавно была обнаружена редчайшая мутация, которая делает некоторых мант розового цвета! Оказалось, причиной такой окраски служит сбой в гене, ответственный за пигментацию.





Если раньше стаи морских гигантов вселяли страх и ужас, то сейчас сапиенсы сами съезжаются со всех уголков планеты, чтобы посмотреть на гостей из преисподней. Манты совершенно не боятся людей, и в своё время это сыграло с ними злую шутку. Беспомощных рыб ловили и жрали — как ни как, 3 тонны мяса на дороге не валяются.