Морской дьявол: крупнейший скат Земли

Один из самых известных видов скатов, который способен шокировать своими огромными размерами, — это, конечно, манта.
Во мраке вод таится Дьявол, что нападает на рыбаков, крушит лодки, оборачивая своими чёрными крыльями, и топит несчастных в пучине... Так думал люд в Средние века, приходя в ужас от тварей, окутанных мраком глубин. Но мир меняется, и фонари батискафов осветили бездну. Теперь мы знаем, что в море кошмаров не так много, как мы думали. Их гораздо больше. Встречайте, скат-манта aka «Морской дьявол».
Напомним, все скаты (манта в том числе) — это хрящевые рыбы, родственники акул, по которым паровым катком эволюции прошлось беспощадное время. Обитает демон в тропических и субтропических поясах.
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За связь с преисподней человеки предъявляют скату не просто так. Во-первых, его бездонная пасть будто создана, чтобы пожирать души грешников, а размеры — чудовищны: размах плавников достигает аж 9 метров, а вес до 3 тонн — это крупнейший скат в мире! Во-вторых, как и у всякого добропорядочного дьявола, у нашего героя есть «рога».
А в-третьих, этот чудила регулярно выпрыгивает из воды, как чёрт из табакерки! Неудивительно, что рыбаки давних лет, завидев такого монстра у поверхности, клали кирпичи прямо в лодку и придумывали жуткие легенды о рогатом Дьяволе, затопившего их судно.
Но на деле манты для людей не опаснее одноимённого кулинарного изделия. Человечиной рыб, несмотря на родство с акулами, не питается. Свои колоссальные размеры скат наращивает исключительно на планктоне, фильтруя его из водички!
Да и рога у дьявола липовые — это плавники. Ими водоплавающий пельмень направляет поток воды, богатый органической вкуснятиной, прямо себе в рот. За вандализмом гигант тоже замечен не был — суда скат не топит. Правда, зачем 3 тонный блинчик сигает из воды — вопрос открытый.
Миролюбивые демоны бороздят океанские воды у поверхности. Сбиваясь в гигантские стаи (до 50 особей), животины являют собой совершенно незабываемое зрелище. А с декабря по апрель водоплавающие чебуреки устраивают любовные игрища.
Скаты — единственные позвоночные, у которых есть три пары конечностей! Пара головных лопастей, пара плавников, и пара задних рулевых «ног» позволяют манте направлять нямку в рот, быстро и манёвренно плавать и прыгать из воды.
Под светом полной луны самец медленно плавает за самкой, пытаясь схватить её пастью за передний плавник. После короткого коитуса пара некоторое время плавает вместе для закрепления результата, после чего расстаётся без грусти и сожалений. Морские дьяволы настолько миролюбивы, что побоищ за даму не устраивают, руководствуясь принципом: «кто первый — тот и красавчик».
Под светом полной луны самец медленно плавает за самкой, пытаясь схватить её пастью за передний плавник. После короткого коитуса пара некоторое время плавает вместе для закрепления результата, после чего расстаётся без грусти и сожалений. Морские дьяволы настолько миролюбивы, что побоищ за даму не устраивают, руководствуясь принципом: «кто первый — тот и красавчик».
Как итог — беременная манта вынашивает детишек внутри специальной полости тела целый год. Малыши появляются путём яйцеживорождения. Это значит, что в утробе мамки детёныши находятся в питательной капсуле, но на свет малыши появляются уже абсолютно готовыми. Обычно рождается всего лишь 1-2 ската, но зато каждый из них уже полностью окрепший и весит около 10 кг!
Недавно была обнаружена редчайшая мутация, которая делает некоторых мант розового цвета! Оказалось, причиной такой окраски служит сбой в гене, ответственный за пигментацию.
Если раньше стаи морских гигантов вселяли страх и ужас, то сейчас сапиенсы сами съезжаются со всех уголков планеты, чтобы посмотреть на гостей из преисподней. Манты совершенно не боятся людей, и в своё время это сыграло с ними злую шутку. Беспомощных рыб ловили и жрали — как ни как, 3 тонны мяса на дороге не валяются.
Если раньше стаи морских гигантов вселяли страх и ужас, то сейчас сапиенсы сами съезжаются со всех уголков планеты, чтобы посмотреть на гостей из преисподней. Манты совершенно не боятся людей, и в своё время это сыграло с ними злую шутку. Беспомощных рыб ловили и жрали — как ни как, 3 тонны мяса на дороге не валяются.
Опомнилось человечество довольно быстро — благо, мясо морского демона оказалось невкусным. Теперь мант не ловят — с ними плавают. На Мальдивах дайвинг в стае скатов превратился в настоящий аттракцион.
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