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Медики шутят

Медики шутят (18 фото)

Автор:
02 февраля 2021 20:27
Метки: Юмор   врачи   медицины   эротика   
1197
18
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Пестрая подборка медицинского юмора.
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Метки: Юмор   врачи   медицины   эротика   
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32  комментария
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26k
Acu900 3 часа назад
Комментарий к фото
Это иллюстрация к рассказу Михаила Зощенко "История болезни"
https://nukadeti.ru/skazki/zoshhenko-istoriya-boleznihttps://nukadeti.ru/skazki/zoshhenko-istoriya-bolezni
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2k
Валерий Викторович 3 часа назад
Комментарий к фото
Сделать такое фейковое фото - минут 15, вместе с набором на любом компе.
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4k
fin4all Валерий Викторович 3 часа назад
Комментарий к фото
А с чего Вы решили, что это фейк?
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3k
Севастьян 4 часа назад
Комментарий к фото
Хирурголог.
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−149
Обратная сторона Луны 4 часа назад
Комментарий к фото
День всех влюбленных?
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290
мелкий кыШ 4 часа назад
Комментарий к фото
само прошло
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7k
Саша Смирнов мелкий кыШ 2 часа назад
Комментарий к фото
... в сторону морга.
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290
мелкий кыШ 4 часа назад
Комментарий к фото
а пыво где?
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71k
Петр Автор поста 4 часа назад
Медики шутят
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71k
Петр Автор поста 4 часа назад
Медики шутят
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71k
Петр Автор поста 4 часа назад
Медики шутят
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71k
Петр Автор поста 4 часа назад
Медики шутят
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71k
Петр Автор поста 4 часа назад
Из цикла "Каждому - своё"

.
Из цикла "Каждому - своё" .
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71k
Петр Автор поста 4 часа назад
Медики шутят
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18k
ПаганецЪ 4 часа назад
Комментарий к фото
Мне одному показалось, что в имени первая буква пропущена?
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18k
ПаганецЪ 4 часа назад
Комментарий к фото
Если на аборт, то уже не девушку.
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290
мелкий кыШ ПаганецЪ 4 часа назад
Комментарий к фото
а может аппендицит
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18k
ПаганецЪ мелкий кыШ 4 часа назад
Комментарий к фото
Прямо как в песне у Розенбаума.
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2k
Мистер Фикс ПаганецЪ 2 часа назад
Комментарий к фото
Хе, сейчас и в 50 тетки назыаают себя девушками
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71k
Петр Автор поста 4 часа назад
Из цикла "Былое"

.
Из цикла "Былое" .
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71k
Петр Автор поста 4 часа назад
Медики шутят
Медики шутят
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71k
Петр Автор поста 5 часов назад
Медики шутят
Медики шутят
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71k
Петр Автор поста 5 часов назад
Медики шутят
Медики шутят
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3k
3BE3DA4ET Петр 3 часа назад
У нас несколько раз такая ситуация была. Стол на томографе выдерживал вес до 120 кг. Первый раз, когда случилась такая ситуация - один мужик решил изобразить стройняшку. Утаил килограмм 10. Положили на стол, начали поднимать - приводу капец. Купили веса. "На слово" никому больше не верим.
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Петр Автор поста 5 часов назад
Медики шутят
Медики шутят
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71k
Петр Автор поста 5 часов назад
Медики шутят
Медики шутят
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71k
Петр Автор поста 5 часов назад
Медики шутят
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