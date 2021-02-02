Хлопковое дело: как узбеки построили самую большую коррупционную схему в Советском Союзе

Взяточничество в Советском Союзе всегда позиционировалось как явление, присущее только капиталистическому обществу. Однако во многих сферах жизни коррупция замалчивалась и всплывала наружу только в виде особо громких событий. Одно из таких – Хлопковое дело. Как оно раскрыло теневую сторону советской системы?
Советские магнаты
Хлопковое дело – это серия громких уголовных дел, обличившая в Узбекской ССР более 4 тысяч коррупционеров, находящихся на самых разных ступенях власти.
Преступления, выявленные в 1980-х годах, совершались с одобрения брежневского руководства. Расследование было инициировано новым генеральным секретарем ЦК КПСС Ю.В. Андроповым для дисциплинирования аппарата управления.
Причиной скандала стали махинации в производстве хлопка – стратегического сырья, основы экономики Узбекистана. В Средней Азии его называли «белым золотом». Хлопок использовался для производства тканей, одежды и медицинских перевязочных материалов.
Как чиновники наживались на его производстве?
Всё дело в завышенных государственных планах. В лучшие времена Узбекистан собирал не более 5 миллионов тонн хлопка в год, средний показатель достигал 4 миллиона. Однако по госплану нужно было собирать минимум 6 миллионов тонн.
Чтобы не огорчать московское руководство и отчитаться в выполненном плане, узбеки просто приписывали недостающие миллионы тонн хлопка. Получается, на деле этого сырья не было, а на бумаге оно существовало.
Однако деньги за несуществующий хлопок исправно поступали в бюджет республики. Они распределялись между руководствами фабрик и колхозов, а также между членами региональных властей. Также часть денег шла обратно в качестве подарков членам госаппарата.
Проверяющие органы также подкупались. Позже недостающую готовую продукцию из хлопка объясняли его потерями при транспортировке, обработке и производстве товара.
Эта модель работала как минимум 15 лет. Фактически, миллиарды рублей просто разворовывались.
Развязка
Махинации с хлопком были известны Союзному руководству ещё с 1970-ых, однако под влиянием Брежнева замалчивались. После его смерти коррупционное дело взялась расследовать комиссия при Прокуратуре СССР.
Итоги оказались страшные. К смертной казни были приговорены министр хлопкоочистительной промышленности В. Усманов и начальник по борьбе с хищениями в Узбекистане А. Музафаров.
Не избежали продолжительных сроков заключения и другие участники преступлений – секретари местной компартии, различные начальники, директора и председатели, а также генералы и полковники силовых структур, которые покрывали участников схемы.
В ходе обысков у них нашли миллионы рублей, килограммы золота, а также шикарные восточные дворцы, которые, как оазисы в пустыне, возвышались над домами рядовых колхозников.
Обвиняемые по Хлопковому делу сдали многих членов Политбюро ЦК КПСС. Как оказалось, эти события затрагивали чуть ли не всю верхушку власти. Однако в 1990 году комиссию по расследованию коррупции расформировали, а её начальников уволили.
Что касается взяточников, то в 1991 году новоиспеченный президент Узбекистана Ислам Каримов помиловал всех фигурантов громкого дела и выпустил узбекских узников на волю.
Неизвестно, сколько подобных коррупционных схем существовало в СССР. Но Хлопковое дело однозначно стало самым масштабным в истории страны.
Источник:
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А дело громкое было , шутка ли , зятя Брежнева повязали Гдлян с Ивановым , замешано было несколько "членов" - Лигачёв , Гришин , Романов , Соломенцев .
Причина хлопкового дела - борьба КГБ с КПСС за власть.
КГБ и их западные союзники в итоге победил, вот уже 35 лет крышуют разворовывание страны.
Раззаков Ф.И. не день тв хорошо этот вопрос рассмотрел с А.И. Фурсовым.
Судя по всему сейчас мало что изменилось.
но там достаточно "местных" горных речек, поэтому водоразбор относительно небольшой, и Сырдарья наполняет Малое Аральское море ...
а вот на Амударье плотин практически нет, но её "растаскивают" по каналам так, что до Муйнака дотекает узенький ручеёк ...