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Хлопковое дело: как узбеки построили самую большую коррупционную схему в Советском Союзе

Хлопковое дело: как узбеки построили самую большую коррупционную схему в Советском Союзе (4 фото)

Автор:
02 февраля 2021 14:43
Метки: СССР   история   криминал   
1968
4

Взяточничество в Советском Союзе всегда позиционировалось как явление, присущее только капиталистическому обществу. Однако во многих сферах жизни коррупция замалчивалась и всплывала наружу только в виде особо громких событий. Одно из таких – Хлопковое дело. Как оно раскрыло теневую сторону советской системы?

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Метки: СССР   история   криминал   
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14  комментариев
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33k
jonnyD 6 часов назад
Эх , Андропов рано ушел , может и смог бы навести порядок в том бардаке , чем был поздний СССР .
А дело громкое было , шутка ли , зятя Брежнева повязали Гдлян с Ивановым , замешано было несколько "членов" - Лигачёв , Гришин , Романов , Соломенцев .
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86
Roman Sh 11 минут назад
Агитка третьеклассника, автор явно не разобрался в вопросе, понабросал клише, пипл и так схавает!
Причина хлопкового дела - борьба КГБ с КПСС за власть.
КГБ и их западные союзники в итоге победил, вот уже 35 лет крышуют разворовывание страны.
Раззаков Ф.И. не день тв хорошо этот вопрос рассмотрел с А.И. Фурсовым.
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17k
Vital Idol 52 минуты назад
а, что же про него забыли?! тоже усманов...
Ссылка coub.com
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3k
RALEXXX Час назад
Да весь СССР был одной большой коррупционной схемой. Взятки брали все и всегда от кого хоть что-то зависело. Начиная от гаишника и кончая членами политбюро. Ещё помню громкие процессы тех времён над первым секретарём Краснодарского края, дело "Океан" и т.д...
Судя по всему сейчас мало что изменилось.
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−13
Александр Час назад
Коммунизм зло
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14k
Lynx 3 часа назад
Ещё вспомни про баранов в стойло и холодильнег. Кепки-аэродромы апще не мыслили своё существование без особняка и 24 волжаны.
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35k
parallax 4 часа назад
Сгила система. А китайцы глядя на развал Союза, сразу смекнули где надо закручивать гайки, чтобы их страна тоже не развалилась.
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150k
Alf parallax Полчаса назад
Китайцы умные ребята ;)
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246k
Booharik 6 часов назад
На выращивание хлопка и остальных агрокультур в Ферганской долине (территории с самой высокой плотностью населения в СССР) выкачивали значительную часть воды из Сырдарьи, одной из двух больших рек, впадавших в Аральское море. Так эта монокультура способствовала обмелению и гибели Аральского моря.
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11k
Анатолий Соколов Booharik 5 часов назад
Сырдарья до Арала как раз дотекает, а вот Амударью выкачивают "подчистую" - и основные хлопковые поля на границе Узбекистана и Туркмении, в районе Угренча.
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246k
Booharik Анатолий Соколов 5 часов назад
Я сказал "выкачивали значительную часть воды". Кайракуммское водохранилище, Бекобадская плотина были созданы для отвода воды из Сырдарьи, что способствовало повышению испарения воды. В Средней Азии хорошо знаю Ферганскую долину от Оша, Узгена, Намангана и Андижана и до Джизака и Ташкента.
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11k
Анатолий Соколов Booharik 4 часа назад
ниже Бекобадской плотины есть Шардаринская ГЭС ( она уже в Казахстане ), там водохранилище ещё больше чем Кайракумское.
но там достаточно "местных" горных речек, поэтому водоразбор относительно небольшой, и Сырдарья наполняет Малое Аральское море ...
а вот на Амударье плотин практически нет, но её "растаскивают" по каналам так, что до Муйнака дотекает узенький ручеёк ...
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1k
ALEX 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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