Хлопковое дело: как узбеки построили самую большую коррупционную схему в Советском Союзе

Советские магнаты

Хлопковое дело – это серия громких уголовных дел, обличившая в Узбекской ССР более 4 тысяч коррупционеров, находящихся на самых разных ступенях власти.

Преступления, выявленные в 1980-х годах, совершались с одобрения брежневского руководства. Расследование было инициировано новым генеральным секретарем ЦК КПСС Ю.В. Андроповым для дисциплинирования аппарата управления.

Причиной скандала стали махинации в производстве хлопка – стратегического сырья, основы экономики Узбекистана. В Средней Азии его называли «белым золотом». Хлопок использовался для производства тканей, одежды и медицинских перевязочных материалов.