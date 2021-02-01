На заграничных счетах Вексельберга заморожены 1,5 миллиарда долларов из-за санкций

Миллиардер Виктор Вексельберг рассказал в интервью Forbes, что на его счетах в американских и швейцарских банках к сегодняшнему дню заморожено больше 1,5 млрд долларов.
Воспользоваться средствами на этих счетах можно только с разрешения Минфина США, однако такого разрешения ему не дают.
Вексельберг пожаловался, что ему не разрешили даже направить "относительно небольшие суммы - несколько миллионов" на борьбу с пандемией коронавируса. "Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?" - возмутился бизнесмен. По словам Вексельберга, из-за санкций с ним также неожиданно перестали общаться некоторые люди. Он добавил, что из-за ограничительных мер его компании "Ренова" пришлось прекратить поддержку многих российских культурных и благотворительных проектов.
О заморозке средств Вексельберга в швейцарских банках стало известно в 2018 году. Тогда называлась сумма 1 млрд швейцарских франков, или $1,013 млрд. Заморожены оказались счета миллиардера в публичных и частных банках Швейцарии, в том числе в банке Julius Baer. Введенные против него санкции Вексельберг впоследствии назвал "тотальным кризисом в жизни".
Вексельберг пожаловался, что ему не разрешили даже направить "относительно небольшие суммы - несколько миллионов" на борьбу с пандемией коронавируса. "Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?" - возмутился бизнесмен. По словам Вексельберга, из-за санкций с ним также неожиданно перестали общаться некоторые люди. Он добавил, что из-за ограничительных мер его компании "Ренова" пришлось прекратить поддержку многих российских культурных и благотворительных проектов.
О заморозке средств Вексельберга в швейцарских банках стало известно в 2018 году. Тогда называлась сумма 1 млрд швейцарских франков, или $1,013 млрд. Заморожены оказались счета миллиардера в публичных и частных банках Швейцарии, в том числе в банке Julius Baer. Введенные против него санкции Вексельберг впоследствии назвал "тотальным кризисом в жизни".
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В декабре швейцарская газета Tages-Anzeiger написала, что Вексельберг не смог вернуть доступ к своим активам в Швейцарии, поскольку Julius Baer отказывает бизнесмену из-за санкций США. Формально иск к банку подала зарегистрированная на Кипре холдинговая компания Lamesa, одним из бенефициаров которой является Вексельберг. Истец счел заморозку счетов необоснованной, поскольку Lamesa Holding не находится в санкционных списках, однако суд признал правомерность блокировки счетов компании.
ПС: Немного математики. Средняя заработная плата в России в 2020 году за январь-октябрь составила 49 456 рублей. Она представляет собой экономический показатель, который отражает начисленную заработную плату, приходящуюся на одного работника. 1.5 миллиард долларов = 114379050000 рублей. 114379050000/49456 = 2312743 месяца / 12 = 192728 лет.
Возраст древнейших из известных свидетельств того, что люди мыслили и действовали уже "по-современному" (занимались искусством, строили лодки и др.) оценивается всего в 75 000 - 80 000 лет.
Возраст древнейших из известных свидетельств того, что люди мыслили и действовали уже "по-современному" (занимались искусством, строили лодки и др.) оценивается всего в 75 000 - 80 000 лет.
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для этого человека это не та сумма, за которую он будет зад на британский флаг рвать. Это отнюдь не последние. Он спокойно дождется разблокирования и переведет их в другое место.
А если бы послушался ВВП в свое время и вернул бы их домой, то не имел бы сейчас такой проблемы.
Так что все в опыт и ему и остальным
И пока у руля на разных постах будут стоять люди,которыми кукловодят из мест,где они хоронят свои денюжки - ничего не поменяется
Напрямую в Геленджикъ... В отличие от сказочного долбоеппа эти-то понимают, куда их деньги уплывут лет через 5-10 со счетов сбера...
Еще чего то мне втирал, про назойливость
Как раз твоя тема
Насколько мне известно, Швейцарские банки позиционировали себя, как самые надежные хранилища, уважающие интересы вкладчика и хранящие его вклады.
Но, как оказалось, это всё пустой звук.
Очень интересно
Поэтому непрозрачность швейцарских банков в прошлом.
Но вопрос в другом,могут ли такие люди быть патриотами своей Родины а не там где деньги лежат?