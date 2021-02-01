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На заграничных счетах Вексельберга заморожены 1,5 миллиарда долларов из-за санкций

На заграничных счетах Вексельберга заморожены 1,5 миллиарда долларов из-за санкций (2 фото)

Автор:
01 февраля 2021 21:23
Метки: история   факты   чудо   
452
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Миллиардер Виктор Вексельберг рассказал в интервью Forbes, что на его счетах в американских и швейцарских банках к сегодняшнему дню заморожено больше 1,5 млрд долларов.
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Метки: история   факты   чудо   
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29  комментариев
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3k
кто? кусто! ;-) 3 часа назад
На заграничных счетах Вексельберга заморожены 1,5 миллиарда долларов из-за санкций
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44k
SAndre Полчаса назад
просто люди перестанут пользоваться западными банками, которые все под контролем США
для этого человека это не та сумма, за которую он будет зад на британский флаг рвать. Это отнюдь не последние. Он спокойно дождется разблокирования и переведет их в другое место.
А если бы послушался ВВП в свое время и вернул бы их домой, то не имел бы сейчас такой проблемы.
Так что все в опыт и ему и остальным
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1k
Мороз Час назад
Говорят же =от сумы не зарекайся...Небось теперь на пособие влачит свое существование !!??
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Было же сказано-замучаетесь пыль глотать. Вот и глотают.
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Где счета - от туда и кукловодят теми ,чьи счета.
И пока у руля на разных постах будут стоять люди,которыми кукловодят из мест,где они хоронят свои денюжки - ничего не поменяется
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26k
Fat Lynx 2 часа назад
Так Темнейший давно говорил переводить бабло на Родину... Может чего и оставили бы
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3k
DNK Fat Lynx 2 часа назад
"переводить бабло на Родину"
Напрямую в Геленджикъ... В отличие от сказочного долбоеппа эти-то понимают, куда их деньги уплывут лет через 5-10 со счетов сбера...
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17k
иванов дмитрий 2 часа назад
Интересно , что он думает про такие футболки ?
Интересно , что он думает про такие футболки ?
Интересно , что он думает про такие футболки ?
Интересно , что он думает про такие футболки ?
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
И нам еще втирают, что "олигархов у нас нет".
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37k
Элек Мек 3 часа назад
На заграничных счетах Вексельберга заморожены 1,5 миллиарда долларов из-за санкций
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37k
Элек Мек 3 часа назад
На заграничных счетах Вексельберга заморожены 1,5 миллиарда долларов из-за санкций
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7k
costa 3 часа назад
Ссылка vk.com
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−120
Обратная сторона Луны 3 часа назад
А ведь мог бы эти деньги в апарт отель где-нибудь на черноморском побережье вложить
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11k
KOSTELLO Обратная сторона Луны 2 часа назад
А я смотрю кто о чем, а вшивый о бане.
Еще чего то мне втирал, про назойливость
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11k
KOSTELLO Обратная сторона Луны 2 часа назад
На, держи.
Как раз твоя тема


На, держи. Как раз твоя тема
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16k
babuby 3 часа назад
Шо!?? Опять низы будут скидываться?
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42k
zloykoyot 3 часа назад
Ещё в 2015 году никто иной как Темнейший предложил всем богатеньким буратинам вернуть деньги в Россию. Этот решил что он умнее других. Ну что же, пусть теперь рвёт себе растительность везде, до куда дотянется. Хер когда он теперь свои деньги увидит.
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3k
Vasiliy Pakazyava zloykoyot 2 часа назад
Я так понял, все ломанулись возвращать деньги в Россию и только этот упёрся?
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Вот же сволочи. А ведь Витя на эти деньги собирался строить детские дома, больницы, ясли, детсадики и больницы. Хотел финансировать борьбу с короновирусом, СПИДом, раком и импотенцией. Но американские мрази подрезали ему крылья.
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19k
Добрый Алабай 3 часа назад
А ведь мог всё совершенно безопасно в сбере хранить.
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6k
SSD Автор поста Добрый Алабай 3 часа назад
С моей сберкнижки денежки-то вам не выдадут. ... Она мне сердце согреет, когда в подвал вместе полезем. Мне с ней и милицейские пушки не страшны... (с)
С моей сберкнижки денежки-то вам не выдадут. ... Она мне сердце согреет, когда в подвал вместе полезем. Мне с ней и милицейские пушки не страшны... (с)
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11k
KOSTELLO 3 часа назад
Ни разу не жаль данного господина, но интересно другое.
Насколько мне известно, Швейцарские банки позиционировали себя, как самые надежные хранилища, уважающие интересы вкладчика и хранящие его вклады.
Но, как оказалось, это всё пустой звук.
Очень интересно
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19k
Добрый Алабай KOSTELLO 3 часа назад
Банковская тайна в Швейцарии уже давно пустой звук. Не знаю как сейчас, но лет 15 назад некоторые хитромудрые перегоняли все бабки из Швейцарии в Австрию. Типа, там надёжнее.
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10k
albedo KOSTELLO 42 минуты назад
Швейцария с какого то там года присоединилась к антикорупционным международным договорам.
Поэтому непрозрачность швейцарских банков в прошлом.
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913
Broscan 3 часа назад
Поставил всем + нижестоящим))
Но вопрос в другом,могут ли такие люди быть патриотами своей Родины а не там где деньги лежат?
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1k
ah3007 3 часа назад
ВВП предупреждал, что замучаются пыль глотать.
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3k
кто? кусто! ;-) 3 часа назад
А вот так... нельза использовать блага цивилизации, ведя себя по пещерному!
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3k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Так! Все встали в строй и начали сочувствовать!
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