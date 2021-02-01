На заграничных счетах Вексельберга заморожены 1,5 миллиарда долларов из-за санкций

Воспользоваться средствами на этих счетах можно только с разрешения Минфина США, однако такого разрешения ему не дают.



Вексельберг пожаловался, что ему не разрешили даже направить "относительно небольшие суммы - несколько миллионов" на борьбу с пандемией коронавируса. "Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?" - возмутился бизнесмен. По словам Вексельберга, из-за санкций с ним также неожиданно перестали общаться некоторые люди. Он добавил, что из-за ограничительных мер его компании "Ренова" пришлось прекратить поддержку многих российских культурных и благотворительных проектов.



О заморозке средств Вексельберга в швейцарских банках стало известно в 2018 году. Тогда называлась сумма 1 млрд швейцарских франков, или $1,013 млрд. Заморожены оказались счета миллиардера в публичных и частных банках Швейцарии, в том числе в банке Julius Baer. Введенные против него санкции Вексельберг впоследствии назвал "тотальным кризисом в жизни".