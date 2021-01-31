Москвичу, прокатившемуся на сноуборде в КЧР в "костюме Бората", пришлось извиняться

Дмитрий Зайцев решил хайпануть и записал видео, на котором он, облаченный в яркий купальный костюм, спускается с горы курорта Архыз. Но на Кавказе "Бората" не поняли. Не прошло и нескольких дней, как блогеру пришлось, глядя в камеру, говорить, что "такого больше не повторится".
Ради хайпа блогеры готовы на все. Одни, не задумываясь о последствиях, участвуют в модных флешмобах с политическим уклоном, другие подвергают свою жизнь опасности, третьи просто эпатируют публику.
Дмитрий Зайцев, надев костюм сатирического героя фильма Саши Барона Коэна, спустился с горы в Карачаево-Черкессии.
Появление мужчины в стрингах не осталось незамеченным - впрочем, наверное, как он и хотел.
Заместитель постоянного представителя республики при президенте России, член высшего совета Российского конгресса народов Кавказа Султан Тогонидзе на своей странице в Инстаграме разразился гневом: «Неужели на склоне не было никого, кто мог бы проявить гражданскую сознательность и обратить внимание правоохранителей на подобного рода девиантное поведение данного гражданина и прямое нарушение административного законодательства? Карачаево-Черкесская Республика - один из самых гостеприимных регионов в стране, свидетелями этому являются миллионы людей посещающих наш прекрасный уголок ежегодно. И все эти люди, в том числе женщины и дети, едут на горнолыжный курорт, а не на нудистский пляж», - написал он, после чего к блогеру проявили интерес в региональном МВД. Уже через короткое время он записывал другое, теперь уже покаянное видео, в котором просил прощение за свое поведение и обещал, что "больше такого не повторится".
Образ Бората вызывает раздражение у многих - казахстанцы считают его оскорбительным для своего народа, а те, кто ему подражает, похоже, просто ловят хайп, что тоже возмущает общественность. Потому реакция интернет-пользователей была предсказуема.
Хотя среди голосов мелькали редкие упоминания о девушках в купальниках, которые тоже не редки на горных склонах (дескать, их-то почему не заставляют извиняться), но они потонули в общем потоке возмущения. Конечно, дело даже не в провокационном костюме (хотя кого из обычных мужиков-работяг можно заставить надеть это одеяние?), а в том, что ради хайпа блогеры готовы на любое безумство.
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А за за тех русских баб которых они с детьми кинули, а?