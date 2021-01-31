Москвичу, прокатившемуся на сноуборде в КЧР в "костюме Бората", пришлось извиняться

Хотя среди голосов мелькали редкие упоминания о девушках в купальниках, которые тоже не редки на горных склонах (дескать, их-то почему не заставляют извиняться), но они потонули в общем потоке возмущения. Конечно, дело даже не в провокационном костюме (хотя кого из обычных мужиков-работяг можно заставить надеть это одеяние?), а в том, что ради хайпа блогеры готовы на любое безумство.