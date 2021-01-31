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Москвичу, прокатившемуся на сноуборде в КЧР в "костюме Бората", пришлось извиняться

Москвичу, прокатившемуся на сноуборде в КЧР в "костюме Бората", пришлось извиняться (5 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2021 17:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Архыз   КЧР   Карачаево-Черкессия   блогер   борат   видео   сноуборд   хайп   
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Дмитрий Зайцев решил хайпануть и записал видео, на котором он, облаченный в яркий купальный костюм, спускается с горы курорта Архыз. Но на Кавказе "Бората" не поняли. Не прошло и нескольких дней, как блогеру пришлось, глядя в камеру, говорить, что "такого больше не повторится".

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Метки: Архыз   КЧР   Карачаево-Черкессия   блогер   борат   видео   сноуборд   хайп   
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1k
Ertin 2 часа назад
Что я слышу?!! На Кавказе возмущаются, когда плюют на их "традиции"! Как неожиданно! После обезьяних-то лезгинок и стрельбы у Кремля и шашлыков на Вечном огне.
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0
Князь Курбский 5 минут назад
А нах извиняться? Трус? Кадыров мудак, членосос, отцепродавец и шлюха Путина, траханный в бородатую жопу Его мать шалава Отец вонючий овцееб и пес Чеченцы социальные глисты Согласен извиниться за €300000 : :
Москвичу, прокатившемуся на сноуборде в КЧР в "костюме Бората", пришлось извиняться
Москвичу, прокатившемуся на сноуборде в КЧР в "костюме Бората", пришлось извинятьсяДмитрий Зайцев решил хайпануть и записал видео, на котором он, облаченный в яркий купальный костюм, спускается с горы курорта Архыз. Но на Кавказе "Бората" не поняли. Не прошло и нескольких дней,...
© Fishki.net

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15k
Александр Сучков 18 минут назад
всё больше педиков среди блогеров....
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−2
Князь Курбский Полчаса назад
Ислам = педофилия. Как это работает ютубе смотрел спор имамов шиит и суннит. Два видео по 1.5 часа, много мути, но по теме... Одни другому говорит... (не помню кто есть кто) - Так во сколько же лет у вас можно жену замуж брать? - с двух лет. - А во сколько же лет можно уже детей делать? - Детей делать с 12 или 13. - А любовью заниматься со сколько лет можно? - Тоже с 12 или 13, но можно и с 8 лет с её согласия и с вожделением. - А до 8 лет можно ласкать с вожделением но без проникновения? - Да можно! - А жену можно за калым да? - Да! - А жена может быть на один день? - Да может, Мухаммед не запрещал. (за калым) - То есть, можно взять себе 7 летнюю жену на 1 день и быть с ней с вожделением но без проникновения? - Да но... И там начался срачь. Из диалога получилось так, что заплатив деньги бедной семье, богатый может трахнуть девочку от 8 лет, а до восьми лет может извращаться без проникновения, и это по их мнению совершенно нормально, ведь так говорил пророк, а ему естественно Аллах (бог), а это превыше законов земных. Лично моё мнение такое. Пророк Мухаммад трахнул очень маленькую девочку, что было не позволительно, но он отмазался сказав, что это по воле Аллаха, а там уже стал придумывать свою версию библии, так как там много общего и даже много чего под копирку. В общем, самая удачная отмазка педофила, которая работает до сих пор Так что мальчики-то оттуда все дыр Кадыров свинячий עאй, Аллах сосал у ишака, Мухамед педофил Помогите развить мысль, чтоб было по обиднее обвцееьам Я насрал кусочек кала И назвал его Кааба, Мохаммед: незаконнорожденный и бывший раб, получил откровение, делая куннилингус своей хозяйке, назвал осла первым мусульманином, склонен к суициду, любит грабить корованы со своими архаровцами, пытается оттрахать всё, что имеет сиськи, разрешает своим воинам педофилию и гуро, вопреки пункту 6, חидар

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В Китае труп женщины повторно выдали замуж за 80 000 юаней (893 000 рублей)
В Китае труп женщины повторно выдали замуж за 80 000 юаней (893 000 рублей)Помните мультфильм Тима Бёртона «Труп невесты»? Так вот в Китае случилась весьма любопытная история, которая могла бы послужить прекрасным продолжением мультфильма.
© Fishki.net
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3k
ddd Полчаса назад
Я бы в таком виде, конечно, не поехал, но какое их собачье дело? Приехал отдыхать пацан, постебался, оставил денег на их курорте, что им ещё надо? Обидели их, панимаишь) А как сами чурбаны себя ведут, спускаясь с гор к людям, забыли?
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1k
Педигри Полчаса назад
Важная информация: костюм Бората называется Манкини, т.е. мужское бикини.
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2k
Frank Borman 37 минут назад
Ну а че такого то? Значит, чпокнуть овечку или ишака можно, а кататься в стрингах нельзя? Что за расизм такой?
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3k
Leonid 46 минут назад
Москвичу, прокатившемуся на сноуборде в КЧР в "костюме Бората", пришлось извиняться
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420
Serg Dex 50 минут назад
Да ладно труселя, по пьяне народ и без трусов ездит а вот крашенный блондин, как-то настораживает.
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35k
Бабай 55 минут назад
"...прямое нарушение административного законодательства" это какая статья какого кодекса интересно? Кодекс гор?
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2k
Margo 56 минут назад
Лично Я не вижу смысла в таких извинениях, это как убить кого-то, а после раскаяться и сожалеть, но человека то уже не вернуть?! Думать нужно всегда до совершения глупости!!!
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676
Oort 57 минут назад
Он нарушил закон Российской Федерации ?
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10k
Евгений 58 минут назад
Ну съехал и съехал, сам себе жопу отморозил - кому и чем помешал? Вон киркорова по телику каждый день показывают - и что? Никому этот петух не мешает.
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482
Иван Неважнов 59 минут назад
Сигнал сноубордистам и лыжникам, что в Архыз лучше не ездить, мало ли на что они еще могут обидеться (вариантов масса: на цвет снаряжения, на форму шапки, на длину шнурков) тем более в России множество горнолыжек, где ни столь обидчивые местные жители(в геше к примеру спуск в купальниках вообще традиция). Если всем дружно следовать этому принципу, то горе курорт загнется, а особо обидчивых сами местные научат толерантности самым естественным способом.
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3k
Михалыч Час назад
Исторически сложилось, что наиболее сильные и умные племена занимали наиболее плодородные и богатые дичью земли. А слабых и глупых загоняли на менее пригодные для жизни места. Т.е. в горы. Все что нужно знать о жителях Кавказа.
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2k
KL11 Час назад
И правильно. Нехрен ездить ни в Карачаево ни в Черкесск ни в Карачаево-Черкесск.
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14k
crazyvantuz Час назад
как хряснуть быб доской по хребтине
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10k
Серёга@ 2 часа назад
Идиот.
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339
Kasper007 2 часа назад
Казахи, так это отдельная тема. Они за оскорбление принимают, то что на работе нужно работать. Лодыри каких свет не видел. Ещё и специально касячат , что бы больше не просили делать.
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150k
Alf Kasper007 14 минут назад
По описанию как ниггеры в США, только узкоглазые
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486
Rabie Liz 2 часа назад
Не вижу в этом ничего возмутительного
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339
Kasper007 2 часа назад
А когда будут извиняться чурбаны, которые чуть что не так тар сразу - Мама тваоя ипал.
А за за тех русских баб которых они с детьми кинули, а?
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1k
Роман Бумеров Kasper007 48 минут назад
Ну справедливости ради чернильниц кидают чурбаны - не жалко. А на мама ипал надо отвечать, что весь его род ипал, включая его самого.
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