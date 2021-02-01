Мусульмане попросили доказать халяльность российской вакцины от коронавируса

Мусульмане не уверены, что религия позволяет им вакцинироваться «Спутником V»
Совет богословов Духовного управления мусульман России запросил у директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга данные о составе отечественных вакцин от коронавируса.
По словам духовных лидеров российских мусульман, в настоящий момент по вопросу состава вакцин "поступает много обращений от верующих", люди обеспокоены вопросом, позволяет ли им религия вакцинироваться "Спутником V". Также проверить российские препараты от коронавируса на халяльность просит и и муфтият Татарстана.
Председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что в исламе запрещены "мертвечина, кровь, мясо свиньи и всего того, что заколото не с именем Аллаха", поэтому религиозному сообществу необходимо знать состав препарата, прежде чем составить богословские рекомендации об использовании лекарства.
"Возможно, для кого-то вакцина окажется жизненно необходимой. В случае, если в препаратах будут обнаружены запрещенные исламом компоненты, Совет улемов ДУМ РФ разработает подробное богословское заключение с разъяснением ситуаций, когда вакцинация будет дозволенной", — сказал Аляутдинов.
Центр имени Гамалеи и научный Центр «Вектор» пока никак не прокомментировали просьбу верующих мусульман и не предоставили ДУМ данные о составе препаратов "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".
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Вот хохма будет.
Ну и не надо прививаться, хрена, другим достанется))
Религия запрещает... емаё. а ведь 21ый век.. и год.
Вот интервью с ним:
https://www.nsk.kp.ru/daily/27115/4197456/https://www.nsk.kp.ru/daily/27115/4197456/
Так что сами старайтесь не напрягаться. Жизнь же прекрасна, а запрос дали российские мусульмане, как я читал.
По мне так медицина бессильна, где тупая агрессия. Вот там реально не важно насколько религиозен человек или ненавидит религию. Там где нет мозга, там не только медицина бессильна.
А Вы проверяете медикаменты на случай, если их делал мусульманин? Вдруг не подойдёт Вам?