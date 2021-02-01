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Мусульмане попросили доказать халяльность российской вакцины от коронавируса

Мусульмане попросили доказать халяльность российской вакцины от коронавируса (1 фото)

Автор:
01 февраля 2021 14:39
Метки: Вакцина   интересно   мусульманене   
604
1

Мусульмане не уверены, что религия позволяет им вакцинироваться «Спутником V»

Совет богословов Духовного управления мусульман России запросил у директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга данные о составе отечественных вакцин от коронавируса.

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Метки: Вакцина   интересно   мусульманене   
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41  комментарий
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3k
KL11 6 часов назад
Да так и заявить прямо- не халяльная и не кошерная. Увы. Наверное вам не подойдет.
Вот хохма будет.
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14k
Юрий 15 минут назад
Конечно халяльная. Разве свинок можно вакцинировать нехаляльной...

Конечно халяльная. Разве свинок можно вакцинировать нехаляльной...
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8k
Vacony 53 минуты назад
вот сейчас и проверим крепость веры ... лучшее время... или могила или халяльность..
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14k
Lynx 2 часа назад
Дебилы вы куски, комменты! Под этим невинным халя(ль)вным предлогом происходят такие послабление во власти, что мы прямые свидетели засилья муслей, которые лезут в чужой монастырь. Я б вообще запретил арабскую вязь на зелёном фоне, вплоть до общепита с брелоками-атрибутикой в любом киоске, включая роспечать.
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14k
Lynx 2 часа назад
Вот тут бы я нажимал кнопку не переставая, и придуманная вирусня тут ни при чём.
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14k
Lynx 2 часа назад
Эти полудурки ставят себя выше всех. В этом их стремление.
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9k
Леонович 4 часа назад
Помолитесь и не будете болеть.
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5k
Trenzel2003 4 часа назад
Именно "спутником" прививаться нельзя, или вообще? Хотя, и хрен с ними, халяль им подавай.
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8k
Атеист 4 часа назад
бл, в голос заржал.. а такое оч редкое явление.
Ну и не надо прививаться, хрена, другим достанется))
Религия запрещает... емаё. а ведь 21ый век.. и год.
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748
Андрей 4 часа назад
Не нравится - не вакцинируйтесь, в чём проблема-то?
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5k
citrus1 4 часа назад
Пусть прививаются ослиной мочёй,зачем уговаривать фанатиков
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54k
Алекс Юстасов 5 часов назад
Старые (относительно) религии столкнулись с новой (ковидобесие).
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2k
Outcast 5 часов назад
Халяльность и кошерность это про пищу и явно не про вакцины. Когда эти религии появились их ещё и в помине не было.
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3k
au3 Outcast 3 часа назад
Халяльность - это про то, что разрешено и допустимо в исламе. Пища лишь один из аспектов халяль
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35k
parallax 5 часов назад
До чего же религия выкручивает людям мозги.
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8k
Фантом 5 часов назад
Да, вакцина сделана на свинной вытяжке! ;)
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836
Недовольный Херней 5 часов назад
Да вакцина сделана из "мертвечина, кровь, мясо свиньи и всего того, что заколото не с именем Аллаха" и много чего другого. Просто расходитесь от прививочных пунктов.
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9k
кира 5 часов назад
Сами свою вакцину сделать хотят? Хитро! Составчик получат - и в подпольные лаборатории. Потом сами знать на будем, кто и чем нас колет.
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2k
Гончаров Николай кира 5 часов назад
Состав не равно технология изготовления. Даже имея формулу, можно долго чесать голову как это соединение собрать. Как на промежуточных этапах отсеять сырье от побочных (и вредных) продуктов, и т.д.
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9k
кира Гончаров Николай 5 часов назад
То-то и оно.
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6k
Михаил Гончаров Николай Полчаса назад
Так они и технологию запросят, вдруг там что то не так, а потом продадут кому надо.
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1k
Ясный Пень 6 часов назад
Господа халяльщики , расслабьтесь . Не для вас делалась.
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978
Максим Ясный Пень 5 часов назад
Ильназ Иматдинов один из тех, кто работал над вакциной.
Вот интервью с ним:

https://www.nsk.kp.ru/daily/27115/4197456/https://www.nsk.kp.ru/daily/27115/4197456/

Так что сами старайтесь не напрягаться. Жизнь же прекрасна, а запрос дали российские мусульмане, как я читал.
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1k
Ясный Пень Максим 5 часов назад
Там , где рулит мракобесие , медицина бессильна .
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978
Максим Ясный Пень 5 часов назад
Тогда Вам с претензиями к любой авраамической религии, разве нет? Они достаточно похожи.
По мне так медицина бессильна, где тупая агрессия. Вот там реально не важно насколько религиозен человек или ненавидит религию. Там где нет мозга, там не только медицина бессильна.
А Вы проверяете медикаменты на случай, если их делал мусульманин? Вдруг не подойдёт Вам?
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5k
Владимир 6 часов назад
А коронавирус "Халяльный" ? Что скажут халяльные эксперты?
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424
Fiverknot 6 часов назад
Все остальные лекарства, прививки и вакцины они тоже будут проверять на халяльность? Больше всего интересно, станут ли они отказываться от любых медицинских препаратов, которые по их мнению не халяльные?) Можно представить что тогда будет.
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2k
Мистер Фикс 6 часов назад
Ну пусть их мулла им халяльную выдает
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8k
Юлия 6 часов назад
Да, что там в коране пишут про синтезированный белок?
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1k
Mibud Юлия 5 часов назад
Да что там "синтезированный белок", они и свининку "рубают" после захода солнца - за ушами трещит...
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2k
Outcast Юлия 5 часов назад
Там не синтезированный белок а генномодифицированный вирус ОРЗ. Синтезированный белок у вектора.
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8k
Юлия Outcast 2 часа назад
Ну тогда и переживать не о чем, про генномодифицированный вирус ОРЗ в 5 веке нашей эры только ленивый не знал, про него в коране точно должно быть написано =))
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