Мусульмане попросили доказать халяльность российской вакцины от коронавируса

По словам духовных лидеров российских мусульман, в настоящий момент по вопросу состава вакцин "поступает много обращений от верующих", люди обеспокоены вопросом, позволяет ли им религия вакцинироваться "Спутником V". Также проверить российские препараты от коронавируса на халяльность просит и и муфтият Татарстана.

Председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что в исламе запрещены "мертвечина, кровь, мясо свиньи и всего того, что заколото не с именем Аллаха", поэтому религиозному сообществу необходимо знать состав препарата, прежде чем составить богословские рекомендации об использовании лекарства.

"Возможно, для кого-то вакцина окажется жизненно необходимой. В случае, если в препаратах будут обнаружены запрещенные исламом компоненты, Совет улемов ДУМ РФ разработает подробное богословское заключение с разъяснением ситуаций, когда вакцинация будет дозволенной", — сказал Аляутдинов.

Центр имени Гамалеи и научный Центр «Вектор» пока никак не прокомментировали просьбу верующих мусульман и не предоставили ДУМ данные о составе препаратов "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".