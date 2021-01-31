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31 января 1943-го года. Фельдмаршал Паулюс сдался под Сталинградом советским войскам

31 января 1943-го года. Фельдмаршал Паулюс сдался под Сталинградом советским войскам (5 фото)

Автор:
31 января 2021 13:20
Метки: 20 век   война   история   
646
5
Исход Сталинградской битвы вызвал растерянность и замешательство в странах «оси». Начался кризис профашистских режимов в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии. Резко ослабло влияние Германии на её союзников, заметно обострились разногласия между ними. В политических кругах Турции усилилось стремление сохранить нейтралитет. В отношениях нейтральных стран к Германии стали преобладать элементы сдержанности и отчуждения.
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Метки: 20 век   война   история   
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Алекs 5 часов назад
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
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120k
Игорь Час назад
А вообще пора поставить на площадях памятники Сталину, по типу того что стоял на входе в канал:
Верните Сталина, он наш генералиссимус,
ему на Красной площади стоять!
Расправим плечи, хватить нам сутулиться,
ведь с ним мы выиграли войну!
Верните Сталина, он наш генералиссимус,
ЕМУ ПАРАД ПОБЕДЫ ПРИНИМАТЬ!

А вообще пора поставить на площадях памятники Сталину, по типу того что стоял на входе в канал: Верните Сталина, он наш генералиссимус, ему на Красной площади стоять! Расправим плечи, хватить нам сутулиться, ведь с ним мы выиграли войну! Верните Сталина, он наш генералиссимус, ЕМУ ПАРАД ПОБЕДЫ ПРИНИМАТЬ!
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4k
TirAn 2 часа назад
Это было единственное правильное решение в его жизни
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Великая Волгоградская битва, происшедшая в городе-герое Волгограде, показала всему миру, что товарищ Волгин выиграет войну, а херр Гитлер проиграет. Там, в городе на Волге, решилась судьба ВМВ. Россиянинцы-красноармейцы, помолившись Боженьке, бросались в атаку на гитлеровцев, и с Божьей помощью побеждали. Именно поэтому На Мамаевом кургане воздвигли храм Всех Святых Равноапостольскох Великомучеников Страстотерпцев.
Великая Волгоградская битва, происшедшая в городе-герое Волгограде, показала всему миру, что товарищ Волгин выиграет войну, а херр Гитлер проиграет. Там, в городе на Волге, решилась судьба ВМВ. Россиянинцы-красноармейцы, помолившись Боженьке, бросались в атаку на гитлеровцев, и с Божьей помощью побеждали. Именно поэтому На Мамаевом кургане воздвигли храм Всех Святых Равноапостольскох Великомучеников Страстотерпцев.
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120k
Игорь 5 часов назад
Ну да, величайшая победа советского народа над фашиками, да и нациками заодно, нормальные люди это гуано не сортируют. Одно не пойму а чего власовцы-россияне к этому примазываются? Им надо волосы на себе рвать, и на голове тоже, а они делают вид что это победа не над ними, а и их тоже.
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120k
Игорь Максим 2 часа назад
Ой цепная шмонька империализма затявкала. А где все остальные ваши шмоньки, нацики, либерастня и прочие забугорные ваши? Собирайтесь в кучу, не у одного же власовца--залукавца, как вы пердак пылать должен.
Лови от советского народа - Сталин, Ленин, коммунизм, СССР 2.0. А вот теперь гавкай.
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62k
Максим Игорь 57 минут назад
На что гавкать? то что ты упоминаешь имя Сталина, а сам дрочишь на Грудинина, платошкина, Сулашкина и иже с ними? так Сталин бы тебя на одной веревке с твоими идолами и повесил))
А то что ты дурачок местный, ненавидящий страну и власть, при этом сам не могущий связать двух слов( как один персонаж у Булгакова и могущий только гавкать.. власовец.. путин.. уйди.) я давно уже знаю.
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120k
Игорь Максим 46 минут назад
А вот теперь брехливая цепная шмонька империализма предьявиите в студия, где я хоть раз топил за Грудина. Или так и останетесь брехлом шелудивым?
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62k
Максим Игорь 45 минут назад
О новая методичка)) Последний раз тебе, шлюха задам вопрос.. Кого вместо путина.. отвечаешь уважуха, можно дискутировать. .не отвечаешь и продолжаешь визг .. ты шлюха анального просто более продвинутая в плане провокаций.
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120k
Игорь Максим 42 минуты назад
А нафига мне с вами, с брехлом дискутировать? Когда то, в 2018 году одна шмонька, уверяла что Лукавый Айфончика не сделает премьером, после выборов. Прогавкался, брехунок. Ну давай гавкай на советский народ и Сталина дальше, власовец.
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