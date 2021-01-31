31 января 1943-го года. Фельдмаршал Паулюс сдался под Сталинградом советским войскам

Исход Сталинградской битвы вызвал растерянность и замешательство в странах «оси». Начался кризис профашистских режимов в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии. Резко ослабло влияние Германии на её союзников, заметно обострились разногласия между ними. В политических кругах Турции усилилось стремление сохранить нейтралитет. В отношениях нейтральных стран к Германии стали преобладать элементы сдержанности и отчуждения.
Фри́дрих Вильгельм Эрнст Па́улюс (нем. Friedrich Wilhelm Ernst Paulus; 23 сентября 1890, Гуксгаген, Гессен-Нассау — 1 февраля 1957, Дрезден, ГДР) — немецкий военачальник (с 1943 года — генерал-фельдмаршал) и командующий 6-й армией, окружённой и капитулировавшей под Сталинградом. Один из авторов плана Барбаросса.
Утром 31 января 1943 года Паулюс через офицеров штаба передал советским войскам просьбу о сдаче в плен. На немецких парламентёров случайно наткнулись военнослужащие советской 38-й мотострелковой бригады, старшим по должности среди которых был старший лейтенант Фёдор Ильченко, заместитель начальника штаба бригады. Однако немцы хотели вести переговоры с представителями армейского или фронтового командования. Для переговоров явился заместитель командира 38-й мотострелковой бригады по политической части подполковник Леонид Винокур с несколькими офицерами. В комнату в подвале центрального универмага, в которой находился штаб 6-й армии, вошли только Винокур и Ильченко. Переговоры Винокур вёл с командиром 71-й пехотной дивизии вермахта генерал-майором Фрицем Роске. Паулюс, не желая формально быть причастным к капитуляции, переложил ведение переговоров на Роске и своего начальника штаба генерала Артура Шмидта.
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После дополнительных переговоров с прибывшими начальником штаба 64-й армии генерал-майором И. А. Ласкиным и двумя офицерами Паулюс к 12 часам 31 января 1943 года был доставлен в Бекетовку, где его встретил командующий 64-й армией генерал-лейтенант М. С. Шумилов. В тот же день Паулюс был допрошен. В мемуарах адъютанта Паулюса В. Адама указывается, что при знакомстве Шумилов назвал пленного командующего «фон Паулюсом», на что последний указал, что не является дворянином.
Вскоре Паулюс был представлен представителю Ставки главному маршалу артиллерии Воронову Н.Н. командующему фронтом генерал-полковнику К. К. Рокоссовскому, которые предложили ему издать приказ о капитуляции остатков 6-й армии, чтобы прекратить бессмысленную смерть её солдат и офицеров. Паулюс отказался пойти на это, поскольку он теперь пленный, а его генералы подчиняются в соответствии с поступившей директивой непосредственно Гитлеру.
Маршал Воронов Н.Н.:
"Послышался шум открываемых дверей. Паулюс еще в прихожей спросил переводчика: «Как можно узнать, кто маршал Воронов и кто генерал Рокоссовский?» Переводчик дал исчерпывающий ответ.
Дверь в большую комнату открылась, вошел Паулюс. Он остановился и молча приветствовал нас гитлеровским приветствием, высоко подняв вверх правую руку. "Подойдите к столу и сядьте!" — сказал я ему. ... Перед нами был пожилой человек с бледным худым лицом, усталыми глазами. Он казался несколько растерянным и смущенным. Левая часть его лица довольно часто нервно передергивалась, руки дрожали, и он не находил им места. Я предложил ему закурить и пододвинул коробку папирос. В ответ он кивнул головой в знак признательности, но папиросу не взял.
Вскоре Паулюс был представлен представителю Ставки главному маршалу артиллерии Воронову Н.Н. командующему фронтом генерал-полковнику К. К. Рокоссовскому, которые предложили ему издать приказ о капитуляции остатков 6-й армии, чтобы прекратить бессмысленную смерть её солдат и офицеров. Паулюс отказался пойти на это, поскольку он теперь пленный, а его генералы подчиняются в соответствии с поступившей директивой непосредственно Гитлеру.
Маршал Воронов Н.Н.:
"Послышался шум открываемых дверей. Паулюс еще в прихожей спросил переводчика: «Как можно узнать, кто маршал Воронов и кто генерал Рокоссовский?» Переводчик дал исчерпывающий ответ.
Дверь в большую комнату открылась, вошел Паулюс. Он остановился и молча приветствовал нас гитлеровским приветствием, высоко подняв вверх правую руку. "Подойдите к столу и сядьте!" — сказал я ему. ... Перед нами был пожилой человек с бледным худым лицом, усталыми глазами. Он казался несколько растерянным и смущенным. Левая часть его лица довольно часто нервно передергивалась, руки дрожали, и он не находил им места. Я предложил ему закурить и пододвинул коробку папирос. В ответ он кивнул головой в знак признательности, но папиросу не взял.
Тогда я ему сказал, что мы к нему имеем всего два вопроса. Первый из них: "Вам предлагается немедленно отдать приказ продолжающей драться группе немецких войск в северо-западной части города, чтобы избежать напрасного кровопролития и никому не нужных жертв". — Паулюс внимательно выслушал переводчика, тяжело вздохнул и тут же стал не спеша отвечать по-немецки. Он сказал, что, к сожалению, не может принять моего предложения вследствие того, что в данное время является военнопленным и его приказы не действительны.
... Паулюс внимательно слушал перевод. Нервное состояние его заметно усиливалось. Левая часть его лица стала передергиваться все чаще. Паулюс снова ответил отказом, приведя те же мотивы. Я перешел ко второму вопросу, который оказался для Паулюса полной неожиданностью: какой режим питания ему необходимо установить, чтобы не нанести какого-либо вреда его здоровью, и добавил, что о состоянии его здоровья мне известно от находящегося у нас в плену армейского врача генерал-лейтенанта Ренольди. Удивление Паулюса можно было легко прочитать по выражению его лица. Медленно подбирая слова, он ответил, что лично ему ничего особенного не нужно, но он просит, чтобы хорошо относились к раненым и больным немецким офицерам и солдатам, оказывали им медицинскую помощь и хорошо кормили. Это его единственная просьба к нашему командованию. Ему обещали выполнить эту просьбу по мере сил и возможностей. Я тут же отметил, что мы встретились с очень большими трудностями в связи с тем, что немецкий медицинский персонал бросил на произвол судьбы переполненные ранеными госпитали. "Фельдмаршал должен понять",— добавил я, — "как трудно нам в таких условиях быстро наладить нормальное лечение раненых немецких офицеров и солдат". — Это заявление произвело на Паулюса сильное впечатление. Он долго медлил с ответом и наконец как бы выдавил. из себя слова: "Господин маршал, бывает на войне такое положение, когда приказы командования не исполняются!". Допрос на этом и закончился. Но перед его уходом я сказал: "Пусть фельдмаршал знает, что завтра по его вине будет уничтожено много офицеров и солдат – его бывших подчиненных". — Он в ответ молча встал, вытянулся, высоко взмахнул правой рукой, круто повернулся и медленно, но твердым шагом вышел в прихожую. Там ему подали шинель, и тотчас же наружная дверь громко захлопнулась".
... Паулюс внимательно слушал перевод. Нервное состояние его заметно усиливалось. Левая часть его лица стала передергиваться все чаще. Паулюс снова ответил отказом, приведя те же мотивы. Я перешел ко второму вопросу, который оказался для Паулюса полной неожиданностью: какой режим питания ему необходимо установить, чтобы не нанести какого-либо вреда его здоровью, и добавил, что о состоянии его здоровья мне известно от находящегося у нас в плену армейского врача генерал-лейтенанта Ренольди. Удивление Паулюса можно было легко прочитать по выражению его лица. Медленно подбирая слова, он ответил, что лично ему ничего особенного не нужно, но он просит, чтобы хорошо относились к раненым и больным немецким офицерам и солдатам, оказывали им медицинскую помощь и хорошо кормили. Это его единственная просьба к нашему командованию. Ему обещали выполнить эту просьбу по мере сил и возможностей. Я тут же отметил, что мы встретились с очень большими трудностями в связи с тем, что немецкий медицинский персонал бросил на произвол судьбы переполненные ранеными госпитали. "Фельдмаршал должен понять",— добавил я, — "как трудно нам в таких условиях быстро наладить нормальное лечение раненых немецких офицеров и солдат". — Это заявление произвело на Паулюса сильное впечатление. Он долго медлил с ответом и наконец как бы выдавил. из себя слова: "Господин маршал, бывает на войне такое положение, когда приказы командования не исполняются!". Допрос на этом и закончился. Но перед его уходом я сказал: "Пусть фельдмаршал знает, что завтра по его вине будет уничтожено много офицеров и солдат – его бывших подчиненных". — Он в ответ молча встал, вытянулся, высоко взмахнул правой рукой, круто повернулся и медленно, но твердым шагом вышел в прихожую. Там ему подали шинель, и тотчас же наружная дверь громко захлопнулась".
Сталингра́дская би́тва
Сталингра́дская би́тва — одно из важнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной армией и вермахтом при поддержке армий стран «оси», закончившееся победой Вооружённых сил СССР.
Битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии.
Наступление войск нацистской Германии и её союзников продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью был захват большой излучины Дона, волгодонского перешейка и Сталинграда (современный Волгоград). Осуществление этого плана блокировало бы транспортное сообщение между центральными районами Союза ССР и Кавказом (см. Битва за Кавказ (1942—1943)), создало бы плацдарм для дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти[7].
За июль — ноябрь 1942 года Красной армии удалось заставить противника увязнуть в оборонительных боях, а до февраля 1943 года — окружить группировку немецко-фашистских захватчиков в результате контрнаступательной операции «Уран», отбить деблокирующий немецкий удар «Винтергевиттер» и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда. Окружённая группировка 6-й армии капитулировала 2 февраля 1943 года, в том числе генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и ещё 24 генерала вермахта.
Эта победа Красной армии, после череды поражений 1941—1942 годов, положила начало «коренному перелому» (перехвату советским командованием стратегической инициативы) не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне[8].
Сталинградская битва стала одной из самых ожесточённых и кровопролитных в истории человечества по количеству суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран в госпиталях, пропавшие без вести) воевавших сторон: РККА — 478 741 человек (323 856 человек — в оборонительной фазе сражения и 154 885 человек — в наступательной)[9], вермахт — около 300 000 человек, германские союзники (итальянцы, румыны, венгры, хорваты) — около 200 000 человек[10], численность погибшего городского населения невозможно установить даже приблизительно, но счёт идёт не менее чем на десятки тысяч.
Военным значением победы стало снятие угрозы захвата вермахтом и его союзниками территорий Нижнего Поволжья и Кавказа, а также бакинских нефтяных месторождений[8].
Следствием победы СССР в битве стало то, что Турция отказалась от вторжения в СССР весной 1943 года, Япония не предприняла планируемый Сибирский поход, Румыния (Михай I), Италия (Пьетро Бадольо), Венгрия (Миклош Каллаи) стали искать возможности для выхода из войны и заключения сепаратного мира с Великобританией и США[8].
Согласно данным исследования ВЦИОМ, проведённого в январе 2018 года и приуроченного к 75-летию со дня разгрома фашистских войск в Сталинградской битве, 55 % опрошенных совершеннолетних россиян считают победу в Сталинградской битве решающим событием для исхода Великой Отечественной войны
Битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии.
Наступление войск нацистской Германии и её союзников продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью был захват большой излучины Дона, волгодонского перешейка и Сталинграда (современный Волгоград). Осуществление этого плана блокировало бы транспортное сообщение между центральными районами Союза ССР и Кавказом (см. Битва за Кавказ (1942—1943)), создало бы плацдарм для дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти[7].
За июль — ноябрь 1942 года Красной армии удалось заставить противника увязнуть в оборонительных боях, а до февраля 1943 года — окружить группировку немецко-фашистских захватчиков в результате контрнаступательной операции «Уран», отбить деблокирующий немецкий удар «Винтергевиттер» и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда. Окружённая группировка 6-й армии капитулировала 2 февраля 1943 года, в том числе генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и ещё 24 генерала вермахта.
Эта победа Красной армии, после череды поражений 1941—1942 годов, положила начало «коренному перелому» (перехвату советским командованием стратегической инициативы) не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне[8].
Сталинградская битва стала одной из самых ожесточённых и кровопролитных в истории человечества по количеству суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран в госпиталях, пропавшие без вести) воевавших сторон: РККА — 478 741 человек (323 856 человек — в оборонительной фазе сражения и 154 885 человек — в наступательной)[9], вермахт — около 300 000 человек, германские союзники (итальянцы, румыны, венгры, хорваты) — около 200 000 человек[10], численность погибшего городского населения невозможно установить даже приблизительно, но счёт идёт не менее чем на десятки тысяч.
Военным значением победы стало снятие угрозы захвата вермахтом и его союзниками территорий Нижнего Поволжья и Кавказа, а также бакинских нефтяных месторождений[8].
Следствием победы СССР в битве стало то, что Турция отказалась от вторжения в СССР весной 1943 года, Япония не предприняла планируемый Сибирский поход, Румыния (Михай I), Италия (Пьетро Бадольо), Венгрия (Миклош Каллаи) стали искать возможности для выхода из войны и заключения сепаратного мира с Великобританией и США[8].
Согласно данным исследования ВЦИОМ, проведённого в январе 2018 года и приуроченного к 75-летию со дня разгрома фашистских войск в Сталинградской битве, 55 % опрошенных совершеннолетних россиян считают победу в Сталинградской битве решающим событием для исхода Великой Отечественной войны
Авторский пост
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Верните Сталина, он наш генералиссимус,
ему на Красной площади стоять!
Расправим плечи, хватить нам сутулиться,
ведь с ним мы выиграли войну!
Верните Сталина, он наш генералиссимус,
ЕМУ ПАРАД ПОБЕДЫ ПРИНИМАТЬ!
Лови от советского народа - Сталин, Ленин, коммунизм, СССР 2.0. А вот теперь гавкай.
А то что ты дурачок местный, ненавидящий страну и власть, при этом сам не могущий связать двух слов( как один персонаж у Булгакова и могущий только гавкать.. власовец.. путин.. уйди.) я давно уже знаю.