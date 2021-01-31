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В Иране построили курорт, похожий на мультипликационную деревню

В Иране построили курорт, похожий на мультипликационную деревню (11 фото)

Автор:
31 января 2021 12:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Архитектура и сооружения   база отдыха   городок   иран   купола   курорт   необычно   необычные здания   
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Необычный курортный поселок с видом на Персидский залив был построен на иранском острове Ормуз. В комплекс входят около 200 купольных зданий разного размера, которые радуют как яркими расцветками, так и плавными формами. Потрясающее место для отдыха.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Архитектура и сооружения   база отдыха   городок   иран   купола   курорт   необычно   необычные здания   
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17k
kamanch Полчаса назад
ТИНКИ ВИНКИ!!!!

ТИНКИ ВИНКИ!!!!
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8k
Павел Полчаса назад
А кто будет плохо радоваться, тому голову отрубят.
Но это не точно.
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2k
Vladimir Taranovich Час назад
Весело))
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