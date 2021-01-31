В Иране построили курорт, похожий на мультипликационную деревню

Необычный курортный поселок с видом на Персидский залив был построен на иранском острове Ормуз. В комплекс входят около 200 купольных зданий разного размера, которые радуют как яркими расцветками, так и плавными формами. Потрясающее место для отдыха.
Проект под названием "Маджара" (что означает "приключение") был разработан тегеранским архитектурным бюро ZAV Architects.
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Часть куполов - это не жилье, а рестораны, кафе, магазины, спа, галерея, молитвенная комната и туристическое бюро.
Остров Ормуз славится своими песчаными пляжами с естественном окрашенным песком и красивыми пейзажами. Его часто называют "островом радуги".
Это и натолкнуло архитекторов на мысль о создании такого разноцветного и яркого места, как Маджара.
Внутри домики тоже очень яркие. Вот так выглядят номера (на рисунке справа номер, в котором может разместиться четыре человека).
Это вестибюль базы отдыха. Компания ZAV Architects заявляет, что поощряла местных жителей участвовать в строительстве куполов. 50 местных жителей работали на проекте каждый день, пока он строился.
На снимке слева - ресторан. Справа - комната отдыха с красивой мебелью местного производства.
Купола построены методом Superadobe, разработанного иранским архитектором Надером Халили. В этой технике используется заполнение мешков с песком слоями земли и цемента, а затем их армирование колючей проволокой. В результате получаются конструкции в форме улья со скошенными арками, скошенными куполами и прочными изогнутыми сводами. Сооружения обладают повышенной устойчивостью.
Поселок Маджара - часть более широкого проекта "Присутствие в Ормузе", целью которого является создание "серии городских застроек", ориентированных на туризм с целью "расширения возможностей местного островного сообщества".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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