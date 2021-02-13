FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос Умер легендарный советский тяжелоатлет Юрий Власов Умер легендарный советский тяжелоатлет Юрий Власов Неизвестный парень сфотографировался с десятками голливудских звезд Неизвестный парень сфотографировался с десятками голливудских звезд 20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения 20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Как и говорили на фишках, так и случилось Как и говорили на фишках, так и случилось В Подмосковье водители грузовиков решили наказать "учителя" на легковушке В Подмосковье водители грузовиков решили наказать "учителя" на... Девушка в мини юбке дала отпор хулигану Девушка в мини юбке дала отпор хулигану Это вам не Голливуд: интересные факты про фильм «Пятый элемент» Это вам не Голливуд: интересные факты про фильм «Пятый элемент» Правило “трех минут” Правило “трех минут” История про жену, которой запретили брать мужа в супермаркет История про жену, которой запретили брать мужа в супермаркет Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Как отапливались церкви в старину? Дымохода не видел ни у одной Как отапливались церкви в старину? Дымохода не видел ни у одной США укрепили флот Украины надувными лодками США укрепили флот Украины надувными лодками Колоритные кадры с просторов России Колоритные кадры с просторов России Рыба-камень: Кошмар геолога или курортная мина. Вроде обычный булыжник лежит и вот, — ты уже в больнице Рыба-камень: Кошмар геолога или курортная мина. Вроде обычный... Знать цену Знать цену 30 лучших фотографий заброшенных мест из онлайн-сообщества AbandonedPorn 30 лучших фотографий заброшенных мест из онлайн-сообщества... Как китайцы уничтожали воробьев Как китайцы уничтожали воробьев
Прогулка по Санкт-Петербургу 1998 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1998 года (19 фото)

Автор:
13 февраля 2021 20:17
Метки: Интересно.   Россия   Санкт-Петербург.   город   люди   прошлое   фотографии   
865
19
Главное, чем запомнился 1998 год любому россиянину - это, конечно же, финансовый кризис.
Правительство объявило дефолт и девальвировало рубль - всего за 1.5 месяца национальная валюта подешевела по отношению к доллару в 2,5 раза.
Если 15 августа за доллар давали 6.3 рубля, то 1 октября - 15.9 рубля.
Инфляция составила более 80% - жуткий был год.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Интересно.   Россия   Санкт-Петербург.   город   люди   прошлое   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Владислав Грецов 9 часов назад
мда....кинули нас тогда жестко....очень жестко....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
Розарио Час назад
как в детство вернуля. Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146
Еkaterina К. 6 часов назад
Люблю этот город
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
990
YAKOV 7 часов назад
Был в Питере в начале 90-х.
После севера, было очень круто! Но я был тогда всего то школьником)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
Палыч 10 часов назад
Блин... Как вчера было. Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Китайские майнеры добывают эфириум в Starbucks (видео) Китайские майнеры добывают эфириум в Starbucks (видео) 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов Как будет выглядеть земля после людей Как будет выглядеть земля после людей 33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир 33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир Суть в цифрах: 30 занимательных инфографик о том, как мы живем в России Суть в цифрах: 30 занимательных инфографик о том, как мы живем в России Датский студент приближает историю к народу Датский студент приближает историю к народу
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

428534



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Элитный компьютерный мастер
4
489
Элитный компьютерный мастер
30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки
7
73
30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки
﻿
Набирающие популярность
Плов из вермишели. Вкуснятины вам в ленту!
3
35
Плов из вермишели. Вкуснятины вам в ленту!
Даёшь культуру в ТАКСИ!
0
11
Даёшь культуру в ТАКСИ!
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото)
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
2
23

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#прикол#картинки#кино#звезды#шоу бизнес#красота#комментарии
#Юмор#животные#история#природа#люди#китай#знаменитости#прикольные#аварии#красиво
#факты#Россия#девушки#интересное#в мире#приколы#СССР#собака#дтп#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться