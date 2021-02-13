Прогулка по Санкт-Петербургу 1998 года

Главное, чем запомнился 1998 год любому россиянину - это, конечно же, финансовый кризис.

Правительство объявило дефолт и девальвировало рубль - всего за 1.5 месяца национальная валюта подешевела по отношению к доллару в 2,5 раза.

Если 15 августа за доллар давали 6.3 рубля, то 1 октября - 15.9 рубля.

Инфляция составила более 80% - жуткий был год.

1. 0 На Обводном канале неподалёку от пересечения с Лиговским проспектом идёт строительство новой набережной.

автор фото - Алексей Жуков

2. 0 Улица Рубинштейна завалена снегом, зима была что надо.

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3. 0 На 2-3 линии Васильевского острова детвора играет с остовом микроавтобуса Тойота.

автор фото - Борис Купершмидт

4. 0 Идёт реконструкция Владимирского проспекта.

автор фото - Владимир Будовский

5. 0 А на самой Владимирской площади идёт строительство торгового центра "Владимирский пассаж", одной из самых спорных построек того времени.

автор фото - Николай Шнекенберг

6. 0 Выборгский рынок на улице Хошимина. Культовое место для тех, кто жил в северных районах города.

7. 0 Английский проспект около площади Тургенева.

8. 0 Около Русского музея в канал Грибоедова свалился автомобиль.

9. 0 На Московском проспекте около здания Российского национальной библиотеки.

10. 0 Панорама Рыбацкого. Ещё без монструозного ЖК "Князь Александр Невский" и гипермаркета "Лента"

11. 0 Трамвайное кольцо ЦПКиО рядом с набережной Мартынова на Крестовском острове. Сейчас трамвайного движения на Крестовском не осталось совсем, а на месте этого кольца - пустырь.

автор фото - Владимир Степанов

12. 0 На Среднем проспекте Васильевского острова идёт торговля.

13. 0 20 ноября 1998 года состоялось самое громкое политическое убийство в истории Санкт-Петербурга. В подъезде своего дома по набережной канала Грибоедова, 91 была убита Галина Старовойтова.

14. 0 Невский проспект, дом 70. Парковку на Невском пока ещё не запретили.

15. 0 А на Большой Морской в те времена не стеснялись парковаться и на тротуарах. Машин уже тогда стало столько, что центр города вмещал их с трудом.

16. 0 На Поцелуевом мосту и улице Глинки кладут новые трамвайные рельсы. Пролежат они здесь до 2007 года, когда трамвайная линия будет демонтирована.

автор фото - Александра Пономаренко

17. 0 Идёт строительство Смольной набережной.

Вообще, судя по просмотренным фотографиям, в 1998 году в городе наконец-то возобновилось новое строительство и начались какие-то подвижки к лучшему. Впрочем, осенний кризис сведёт все усилия на нет и город вновь на несколько лет погрузится в апатию.

18. 0 На Сенной, как всегда, многолюдно.