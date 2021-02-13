Прогулка по Санкт-Петербургу 1998 года

Главное, чем запомнился 1998 год любому россиянину - это, конечно же, финансовый кризис.
Правительство объявило дефолт и девальвировало рубль - всего за 1.5 месяца национальная валюта подешевела по отношению к доллару в 2,5 раза.
Если 15 августа за доллар давали 6.3 рубля, то 1 октября - 15.9 рубля.
Инфляция составила более 80% - жуткий был год.
Правительство объявило дефолт и девальвировало рубль - всего за 1.5 месяца национальная валюта подешевела по отношению к доллару в 2,5 раза.
Если 15 августа за доллар давали 6.3 рубля, то 1 октября - 15.9 рубля.
Инфляция составила более 80% - жуткий был год.
1.
На Обводном канале неподалёку от пересечения с Лиговским проспектом идёт строительство новой набережной.
автор фото - Алексей Жуков
автор фото - Алексей Жуков
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3.
На 2-3 линии Васильевского острова детвора играет с остовом микроавтобуса Тойота.
автор фото - Борис Купершмидт
автор фото - Борис Купершмидт
5.
А на самой Владимирской площади идёт строительство торгового центра "Владимирский пассаж", одной из самых спорных построек того времени.
автор фото - Николай Шнекенберг
автор фото - Николай Шнекенберг
11.
Трамвайное кольцо ЦПКиО рядом с набережной Мартынова на Крестовском острове. Сейчас трамвайного движения на Крестовском не осталось совсем, а на месте этого кольца - пустырь.
автор фото - Владимир Степанов
автор фото - Владимир Степанов
13.
20 ноября 1998 года состоялось самое громкое политическое убийство в истории Санкт-Петербурга. В подъезде своего дома по набережной канала Грибоедова, 91 была убита Галина Старовойтова.
15.
А на Большой Морской в те времена не стеснялись парковаться и на тротуарах. Машин уже тогда стало столько, что центр города вмещал их с трудом.
16.
На Поцелуевом мосту и улице Глинки кладут новые трамвайные рельсы. Пролежат они здесь до 2007 года, когда трамвайная линия будет демонтирована.
автор фото - Александра Пономаренко
автор фото - Александра Пономаренко
17.
Идёт строительство Смольной набережной.
Вообще, судя по просмотренным фотографиям, в 1998 году в городе наконец-то возобновилось новое строительство и начались какие-то подвижки к лучшему. Впрочем, осенний кризис сведёт все усилия на нет и город вновь на несколько лет погрузится в апатию.
Вообще, судя по просмотренным фотографиям, в 1998 году в городе наконец-то возобновилось новое строительство и начались какие-то подвижки к лучшему. Впрочем, осенний кризис сведёт все усилия на нет и город вновь на несколько лет погрузится в апатию.
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После севера, было очень круто! Но я был тогда всего то школьником)