Прогулка по Санкт-Петербургу 1996 года

Город приспосабливается к жизни с "двумя метрополитенами" - из-за размыва в конце 1995 года от остальной сети оказывается отрезан участок метрополитена на севере города, от станции "Девяткино" до станции "Площадь Мужества". Между "Площадью Мужества" и "Лесной" запущен экспресс-маршрут автобуса номер 80, с интервалом движения в 2-3 минуты. Проезд на нём был сделан бесплатным.
1.
Площадь Мужества. Тот самый автобус номер 80, регулярно курсировавший между "Площадью Мужества" и "Лесной" на протяжении 8.5 лет.
автор фото - Александр Стаканов
автор фото - Александр Стаканов
2.
Исторический особняк Карла Сименса на Кожевенной линии, рядом с заводом Севкабель. Уничтожен в 2009 году.
автор фото - Борис Зубков
автор фото - Борис Зубков
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7.
Средний проспект Васильевского острова рядом с метро "Василеостровская". "Оплот империализма" в виде Макдоналдса ещё не построен.
9.
Трамвай 2 маршрута следует по 10-й Красноармейской улице. Через 6 лет эту трамвайную линию демонтируют.
10.
Из центра переместимся в спальные районы. На снимке - перекрёсток Планерной и Долгоозерной улиц. Как же сильно изменится этот район через 25 лет!
12.
Сносят дом на набережной реки Карповки для того, чтобы освободить территорию для нужд гостиницы "Северная Корона", которая будучи практически полностью готовой, не проработает ни единого дня и будет снесена в 2019-2020 году. Просто шедевр человеческой глупости
13.
Застройка юго-западных районов города. Строится дом номер 67к1 по Ленинскому проспекту. Кстати, в левом нижнем углу кадра можно заметить один из первых магазинов "Лента" в Санкт-Петербурге. Тогда ещё до гипермаркета ему было ой как далеко.
18.
Снос здания по адресу Лиговский проспект дом 26. В результате этого приступа ненависти к городу образовалась легендарная "яма у Московского вокзала". Сейчас на этом месте находится ТЦ "Галерея".
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Метки: Россия Санкт-Петербург. город люди прошлое фотографии
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Это здание ДК "Экспресс".
"Приступ ненависти" тут ни при чем. На этом месте должен был быть построен вокзал для скоростной железной дороги Москва-Питер (ВСМ)
Но, как водится, "эффективные менеджеры", дорвавшись до денежных потоков, все разворовали и дорога обанкротилась, не успев быть построенной.
Вот такое оно было, "первоначальное накопление капитала".
Об "эффективности" тех менеджеров достаточно наглядно свидетельствует передача ими заказа на проектирование нового скоростного локомотива для дороги (взамен сделанного когда-то в еще Советской Латвии устаревшего ЭР-200) конторе по разработке подводных лодок (!).
Спецы которой, при всем к ним уважении, в железнодорожном деле не понимали ни аза.
История со сносом свежепостроенной гостиницы на Карповке - из аналогичной серии. Капитализм.