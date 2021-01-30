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Прогулка по Санкт-Петербургу 1996 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1996 года (19 фото)

Автор:
30 января 2021 20:25
Метки: Россия   Санкт-Петербург.   город   люди   прошлое   фотографии   
569
19
Город приспосабливается к жизни с "двумя метрополитенами" - из-за размыва в конце 1995 года от остальной сети оказывается отрезан участок метрополитена на севере города, от станции "Девяткино" до станции "Площадь Мужества". Между "Площадью Мужества" и "Лесной" запущен экспресс-маршрут автобуса номер 80, с интервалом движения в 2-3 минуты. Проезд на нём был сделан бесплатным.
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Метки: Россия   Санкт-Петербург.   город   люди   прошлое   фотографии   
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7k
Cornho 6 часов назад
"Снос здания по адресу Лиговский проспект дом 26."

Это здание ДК "Экспресс".

"Снос здания по адресу Лиговский проспект дом 26." Это здание ДК "Экспресс".
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500
Атомный Крот 2 часа назад
В результате этого приступа ненависти к городу образовалась легендарная "яма у Московского вокзала".

"Приступ ненависти" тут ни при чем. На этом месте должен был быть построен вокзал для скоростной железной дороги Москва-Питер (ВСМ)

Но, как водится, "эффективные менеджеры", дорвавшись до денежных потоков, все разворовали и дорога обанкротилась, не успев быть построенной.

Вот такое оно было, "первоначальное накопление капитала".

Об "эффективности" тех менеджеров достаточно наглядно свидетельствует передача ими заказа на проектирование нового скоростного локомотива для дороги (взамен сделанного когда-то в еще Советской Латвии устаревшего ЭР-200) конторе по разработке подводных лодок (!).
Спецы которой, при всем к ним уважении, в железнодорожном деле не понимали ни аза.

История со сносом свежепостроенной гостиницы на Карповке - из аналогичной серии. Капитализм.
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