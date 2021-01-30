Убийца ядовитых змей, животные Африки, птица секретарь

Птенцы появляются на свет совершенно беспомощными, первое время родители от них не отходят. Кормят их полупереваренной пищей, постепенно принося добычу так сказать в натуральном виде. За одиннадцать недель птенцы подрастают, стают на крыло и покидают родительский дом. Бывали случаи, когда птенец вываливался из гнезда до того момента как научился летать, тогда ему приходится прятаться в ближайших зарослях до тех пор, пока не научится летать, а родители продолжают его подкармливать. Добывать пропитание они учатся, наблюдая за своими родителями.

Взрослые птицы живут парами, занимая определенную территорию и яростно защищая свои границы от живущих по соседству сородичей. Затеяв поединок, противники отчаянно колотят друг дружку голенастыми ногами. В отличие от большинства хищных птиц, секретари охотятся исключительно на земле.

Птица обходит свою территорию, увидев добычу начинает к ней подкрадываться, совершая очень осторожные шаги. Едят они лягушек, мышей, ящериц, разных насекомых, очень любят саранчу и змей.

Если жертва замечает охотника и бросается на утек, то секретарь очень резво кидается вдогонку.

В поисках добычи секретарь частенько топчет

ногами травяные кочки, чтобы спугнуть затаившуюся там мелкую живность. Пойманную жертву пернатый хищник убивает ударами клюва либо затаптывает сильными ногами. Незабываемое зрелище представляет поединок секретаря со змеей, в ходе которого птица пользуется широко распахнутыми крыльями как щитом. Атакующая рептилия кусает перья, не нанося охотнику вреда, а секретарь, улучив момент, намертво прижимает лапой голову змеи к земле и убивает ударом клюва. Большинство своих жертв они проглатывают целиком, а крупную добычу иногда прячут в кустарнике, чтобы позднее к ней вернуться. Ведя дневной образ жизни, секретари ночуют в кронах деревьев

Секретарь хорошо умеет летать, но вот охотиться предпочитает именно на земле, прочесывая свои владения, без устали бегая по африканским саваннам. Птица-секретарь может за день пройти пешком по саванне до 24 км, пробегая некоторые участки со скоростью 30 км/час.

При встрече с ядовитой змеей птица смело бросается в атаку, как правило выходит победительницей используя столь занимательную тактику щита и атаки.

По мнению некоторых ученых секретарь вовсе не принадлежит к отряду дневных пернатых хищников, и был ошибочно в него включен за некоторое сходство с орлами и характерные для хищных птиц повадки.

Южноафриканские фермеры высоко ценят секретаря за то, что тот усердно истребляет грызунов и змей. Для борьбы с вредителями многие из них даже держат в хозяйстве прирученных птиц.