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Убийца ядовитых змей, животные Африки, птица секретарь

Убийца ядовитых змей, животные Африки, птица секретарь (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 января 2021 17:17
Сообщество : Животные
Метки: дикие животние   животные   звери   природа   
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Очень интересна следующая представительница пернатых, о которой мы сегодня поговорим. Птица секретарь. Прославилась она своим неординарным образом, а также способностью с легкостью расправляться со змеями. У нее очень длинные ноги, и характерные перья на голове, собственно, из-за которых она получила свое прозвище, уж больно сильно прослеживается ассоциация с секретарем который нередко в былые времена мог положить перо за ухо.

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Метки: дикие животние   животные   звери   природа   
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3k
Виталий 4 часа назад
Только они не используют крылья как щит и не убивают змей клювом. Крылья используются для балансирования во время быстрых атак и для визуального увеличения объема. Змей они убивают ногами - сильный удар, крепкие когти и высокая точность позволяют им быстро и эффективно перебивать змеям хребет.
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3k
Виталий 4 часа назад
Тут видео охоты, можно увидеть как она использует крылья для балансирования. Такая тактика позволяет ей проводить атаки со скоростью, превышающую скорость реакции змей
Ссылка www.youtube.com
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1k
zenon 2 часа назад
А яйца они не отлаживают, это не компьютер, яйца откладывают и так же называют - кладка яиц.
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15k
Александр Сучков 2 часа назад
Яйца не "Отлаживают", а "Откладывают"! Елена, не будь Васей!!!
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6k
Ivan 3 часа назад
" - Даю справку, он корзины - не терял." (с)

" - Даю справку, он корзины - не терял." (с)
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7k
Nikita 5 часов назад
Одни из не многих, кто любит пожары. Идёт за полосой пожара и собирает всех, кто не успел убежать и поджарил я до корочки.
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8k
Агент Безопасной Национальности 5 часов назад
"Отлаживают они до трех яиц."
===========
Вот сейчас птица-секретарь была удивлена - она всегда считала, что они эти яйца откладывают...
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3k
Свирепый Бамбр Агент Безопасной Национальности 5 часов назад
Прально говорить - отлагают )))
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zenon Свирепый Бамбр 2 часа назад
А может не отлагают, а отбрасывают? Слово отлагают - отладка.
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