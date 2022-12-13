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Японский парикмахер дарит клиентам новую жизнь

Японский парикмахер дарит клиентам новую жизнь

Автор:
13 декабря 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Отсуки Шоу   Япония   имидж   новый образ   образ   парикмахер   стилист   стиль   
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Оцуки Шоу, владелец салона красоты DIECE Shibuya - талантливый парикмахер, чье кредо - менять клиентов до неузнаваемости. Он убеждает их попробовать совершенно новый образ - и еще никто не ушел от него разочарованным! Вот коллекция его образов с фотографиями клиентов "до" и "после".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Отсуки Шоу   Япония   имидж   новый образ   образ   парикмахер   стилист   стиль   
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3  комментария
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5k
salim777 Час назад
Стрижёт хорошо, но "дарит клиентам новую жизнь"? Парикмахер после работы ещё таки немножко подрабатывает реаниматологом?
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6k
McAir 14 минут назад
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3k
Наталья Час назад
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