Японский парикмахер дарит клиентам новую жизнь

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Оцуки Шоу, владелец салона красоты DIECE Shibuya - талантливый парикмахер, чье кредо - менять клиентов до неузнаваемости. Он убеждает их попробовать совершенно новый образ - и еще никто не ушел от него разочарованным! Вот коллекция его образов с фотографиями клиентов "до" и "после".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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