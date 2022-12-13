Японский парикмахер дарит клиентам новую жизнь

Оцуки Шоу, владелец салона красоты DIECE Shibuya - талантливый парикмахер, чье кредо - менять клиентов до неузнаваемости. Он убеждает их попробовать совершенно новый образ - и еще никто не ушел от него разочарованным! Вот коллекция его образов с фотографиями клиентов "до" и "после".

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