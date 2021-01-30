13 полезных идей и лайфхаков от самых смекалистых

Пока ученные и инженеры решают проблемы и задачи глобального масштаба, мелкие бытовые неурядицы остаются лежать на наших плечах. Каждая, даже самая незначительная проблема для них это вызов, который он готовы принять в любой момент и решить с помощью своей смекалки. Своими достижениями люди делятся в сети, чтобы каждый мог воспользоваться их полезными идеями.
1.
Как сделать органическое конфетти, которое не будет загрязнять окружающий мир? Легко.
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2.
Если повернуть язычок консервной банки, то крышка плотно прилегает и продукт при этом долгое время не высыхает и не портится.
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3.
Из пластиковой трубы, немного изменив ее внешний вид, можно сделать удобную подставку для фена и плойки.
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4.
Чтобы клубок никуда не укатывался.
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5.
Чтобы избавиться от неприятного запаха в комнате, положите внутрь вентилятора ароматизированные влажные салфетки.
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6.
Противоскользящая фиксация.
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7.
Если роутер или другой прибор слетает с гвоздей, используйте для дополнительной фиксации двусторонний скотч.
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8.
Карабин с резиновой вставкой спасет от режущих ручек пакетов.
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9.
Зажимы от вешалки могут помочь сохранить вкусняшки свежими, не дав им отсыреть.
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10.
Чтобы не потерять мелкие детали от мебели, примотайте их скотчем к одной из частей основы.
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11.
Как быстро подправить новые стельки под свою обувь.
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Пенопласт позволит удерживать над водой молодые растения, для того, чтобы они смогли пустить корешки, если вы хотите их высаживать.
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