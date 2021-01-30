13 полезных идей и лайфхаков от самых смекалистых

Пока ученные и инженеры решают проблемы и задачи глобального масштаба, мелкие бытовые неурядицы остаются лежать на наших плечах. Каждая, даже самая незначительная проблема для них это вызов, который он готовы принять в любой момент и решить с помощью своей смекалки. Своими достижениями люди делятся в сети, чтобы каждый мог воспользоваться их полезными идеями.

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