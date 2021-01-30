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13 полезных идей и лайфхаков от самых смекалистых

13 полезных идей и лайфхаков от самых смекалистых (13 фото)

Автор:
30 января 2021 10:23
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идеи   интересно   лайфхаки   
693
13
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Пока ученные и инженеры решают проблемы и задачи глобального масштаба, мелкие бытовые неурядицы остаются лежать на наших плечах. Каждая, даже самая незначительная проблема для них это вызов, который он готовы принять в любой момент и решить с помощью своей смекалки. Своими достижениями люди делятся в сети, чтобы каждый мог воспользоваться их полезными идеями.
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Метки: идеи   интересно   лайфхаки   
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13  комментариев
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19k
Вишенка Крокодилова 3 часа назад
Делюсь секретом: чтобы избавиться от неприятного запаха в комнате, нужно в ней убрать!
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6k
Иркутск. Байкал. Сибирь 4 минуты назад
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135
Обратная сторона Луны 11 минут назад
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Какие-то факхаки
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23k
turyst 2 часа назад
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Приложил, обвёл ручкой/маркером. Вырезал.
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23k
turyst 2 часа назад
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Обязательно ломать вешалку?
А можно просто прищепку использовать?
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12k
Corvus Corax turyst Час назад
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Нельзя. Сказано ж - от вешалок!
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135
Обратная сторона Луны turyst 12 минут назад
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Это нелайфхачно!
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4k
Petr Chernyshev 2 часа назад
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Почему роутер должен слетать с гвоздей? Повесил и висит себе. Что его трогать?
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3k
schmubu Petr Chernyshev 57 минут назад
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если провода толстые/жёствие, а рутер лёгкий.
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4k
Petr Chernyshev schmubu 50 минут назад
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Тогда зачем провода дёргать?
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40k
Максим Т. 3 часа назад
"УчёНые", грамотей
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1
Виталий Шаров 3 часа назад
Так себе советы,если честно.. для каких-то совсем слабоумных людей. Только с клубком идея понравилась - вязальщицы оценят)) Ну а так-то минус за слово "лайфхак".
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22k
Е-Лена 3 часа назад
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)))) Можно и просто в миску клубок положить - не обязательно мучиться, просовывая нить в носик чайника.
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