Иван Ургант придумал, как заменить мат в соцсетях

В эфире своего вечернего шоу прокомментировал в шутливой манере вступивший в силу закон о запрете мата в соцсетях.
Он добавил, что теперь мат вернется туда, откуда он пришел: в мастерскую сапожника, в армейскую казарму и в передачу "Беременна в 16".
Для тех, кому будет непросто общаться в социальных сетях без использования обсценной лексики Иван нашел замену в виде другой такой же лексики. Например "мразота, очконавт, выпердыш, говноед, задрот, ублюдище. Да все нормально, мы протянем, ну чего мы. Справимся. Будем жить".
Сводка: 1 февраля 2021 года в России вступил в силу законопроект, который обязывает социальные сети находить и блокировать посты с (уже) незаконным контентом. В документа отдельно было указано про запрет на материалы, содержащие ненормативную лексику.
И правда, русский язык настолько богат, что мы вполне сможем обойти этот престранный закон, если уж совсем накипит.
Сводка: 1 февраля 2021 года в России вступил в силу законопроект, который обязывает социальные сети находить и блокировать посты с (уже) незаконным контентом. В документа отдельно было указано про запрет на материалы, содержащие ненормативную лексику.
И правда, русский язык настолько богат, что мы вполне сможем обойти этот престранный закон, если уж совсем накипит.
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Вот они в ВК
https://m.vk.com/media.shield
Вот пЁрлы;борцов за чистоту русского языка:
"Со скучились по постам? "
"Особенности: Публикуйте старые видео"
Ощущение,что не русскоговорящий страничку писал...
2. Вот примеры ненормативной лексики. На мой взгляд:
"Во первых- парковки и так нет,а тут ещё и такая гора! Во вторых-дети катаются..."
"в посте написано бездействие нашей администрации"
"нек чему ", "промохнулись" ...