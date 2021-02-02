Иван Ургант придумал, как заменить мат в соцсетях

Для тех, кому будет непросто общаться в социальных сетях без использования обсценной лексики Иван нашел замену в виде другой такой же лексики. Например "мразота, очконавт, выпердыш, говноед, задрот, ублюдище. Да все нормально, мы протянем, ну чего мы. Справимся. Будем жить".



Сводка: 1 февраля 2021 года в России вступил в силу законопроект, который обязывает социальные сети находить и блокировать посты с (уже) незаконным контентом. В документа отдельно было указано про запрет на материалы, содержащие ненормативную лексику.



И правда, русский язык настолько богат, что мы вполне сможем обойти этот престранный закон, если уж совсем накипит.