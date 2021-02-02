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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4586 постов • 641 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Иван Ургант придумал, как заменить мат в соцсетях

Иван Ургант придумал, как заменить мат в соцсетях (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 17:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: законопроект   запрет   звезды   люди   новости   слава   телевидение   шоу бизнес   
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В эфире своего вечернего шоу прокомментировал в шутливой манере вступивший в силу закон о запрете мата в соцсетях.

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Метки: законопроект   запрет   звезды   люди   новости   слава   телевидение   шоу бизнес   
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8  комментариев
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5k
Georgyi 7 минут назад
Людям предлагают быть более культурными, а "культурный русскоязычный Ваня" предлагает это все заменить на культурное БЕСкультурье...
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 15 минут назад
Решение было уже в 2014 году....

Ссылка youtu.be
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1k
Лёха Полчаса назад
Кстати. С матом в сетях бороться собирается казачья кибердружина.
Вот они в ВК
https://m.vk.com/media.shield
Вот пЁрлы;борцов за чистоту русского языка:
"Со скучились по постам? "
"Особенности: Публикуйте старые видео"

Ощущение,что не русскоговорящий страничку писал...
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10k
Андрей Ватрушкин 36 минут назад
Однако, изобретатель!
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1k
Лёха 43 минуты назад
1. У Урганта в принципе шутки обсценные. Даже без мата.
2. Вот примеры ненормативной лексики. На мой взгляд:
"Во первых- парковки и так нет,а тут ещё и такая гора! Во вторых-дети катаются..."
"в посте написано бездействие нашей администрации"
"нек чему ", "промохнулись" ...
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 45 минут назад
Иван Ургант придумал, как заменить мат в соцсетях
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2k
americos 54 минуты назад
Апатит твою Хибины, в перфоратор, в нифелины, в бога, в душу, в горы, в сушу, в зиму, в бабушку и в мать, в рот тебе Байкала дать.
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1k
Ясный Пень Час назад
Ваня , мы с тобой !
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