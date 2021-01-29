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Гвозди и острые штыри: выясняем, кто и зачем устанавливает их в городах по всему миру

Гвозди и острые штыри: выясняем, кто и зачем устанавливает их в городах по всему миру (15 фото)

Автор:
29 января 2021 13:09
Сообщество : Факты
Метки: Defensive urban architecture   Общественное пространство   архитектура   враждебная архитектура   город   городское пространство   
7257
15
Замечали, что в аэропортах между сиденьями и у лавок в других общественных местах есть специальные перегородки? Именно они мешают лечь! "Что за изверги их придумали?!" - вопрошают ожидающие не один час своего рейса пассажиры.
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Метки: Defensive urban architecture   Общественное пространство   архитектура   враждебная архитектура   город   городское пространство   
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22  комментария
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20k
Юрьевич 6 часов назад
Ну это нормально и гуманненько. Вместо того что б бороться с бомжами как с явлением, они ставят острые шипы как где бездомные могут прилечь...
А вот если кто поскользнётся или оступится, ну или толкнут человека и он головой влетит в эти шипы? Ну или дети расшалятся?
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35k
parallax 2 часа назад
Бомжи ведут себя как свиньи. Если бы они просто ночевали, но нет, после такой ночёвки надо вызывать бригаду уборщиков с деконтаминаторами. Ибо там всё будет обоссано, заблёвано и звалено мусором и битым стеклом.
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8k
Максим 3 часа назад
В аэропортах я не против такого. Всегда бесило когда с ногами разляжется тело, а ты задумываешся, трогал ли я сидушку и помыл ли руки.
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16k
Злобный Члегр 3 часа назад
Комментарий к фото
Да это идеальная раскладушка! Даже с ремнем безопасности.
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5
Гот 3 часа назад
А ничего что у нас есть социальное жилье и ночлежки?
Кто хочет, получает
Но есть ньюанс. Не можно пить.
И надо работать, если нет инвалидности
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16k
Злобный Члегр 3 часа назад
Комментарий к фото
Эбанько! А если кто-нибудь споткнется?!! Совсем придурки?
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16k
Злобный Члегр 3 часа назад
Комментарий к фото
Похоже, в углу все-таки кто-то поспал.
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30k
Haratemich 3 часа назад
Гвозди и острые штыри: выясняем, кто и зачем устанавливает их в городах по всему миру
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6k
Garpia121 4 часа назад
Мир сходит с ума. Раньше стремились к миру и гармонии, а теперь дичают и звереют( да простят меня настоящие звери, которые теперь гуманнее и добрее двуногих).
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5k
mbr 4 часа назад
"...Все эти меры активно используют в Европе и США для борьбы с бомжами..." - к чему все эти условности, может быть уже пора официально признать, что постоянная форма общественного устройства западного мира -- фашизм.
И тогда бороться со всяким "мусором", "людьми третьего сорта" можно будет более эффективным способом, как это делали в Англии при Генрихе VIII: только по законам о борьбе с бродяжничеством на виселице погибли больше 70 тысяч "упрямых нищих".
А то ишь! ходют! спят где попало! заразу разносят!
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3k
Vasiliy Pakazyava mbr 3 часа назад
Толи дело в России, бомжей на руках носят
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5
Гот mbr 3 часа назад
Это фейк. Большая часть была отправлена в колонии и на войны
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1k
Thyme 4 часа назад
Сразу видно, цивилизованные страны. Впереди планеты всей.
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1k
Exsiter 4 часа назад
Гвозди и острые штыри: выясняем, кто и зачем устанавливает их в городах по всему миру
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6k
Иркутск. Байкал. Сибирь 5 часов назад
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2k
Mellivora 5 часов назад
Там где дело касается частной собственности все человеколюбие заканчивается...
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20k
Батончик с маком 5 часов назад
это заговор секты йогов
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6
Лёха Батончик с маком 4 часа назад
свидетели йоговы
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8k
Alex Murphy 5 часов назад
Пьяненький пойдешь до дома, и ни дай бог поскользнуться, и упасть на такое
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