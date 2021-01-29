Гвозди и острые штыри: выясняем, кто и зачем устанавливает их в городах по всему миру

Замечали, что в аэропортах между сиденьями и у лавок в других общественных местах есть специальные перегородки? Именно они мешают лечь! "Что за изверги их придумали?!" - вопрошают ожидающие не один час своего рейса пассажиры.
Оказываются, такие перегородки появились намеренно, и точно не с целью украсить пространство
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Архитекторская задумка заключается в том, чтобы защитить городские и другие объекты общественного пространства от использования не по назначению
Люди без определенного места жительства или животные не могут занимать свободное пространство и обустраивать там временные жилища, а, например, скейтеры из-за подобных пристроек, теперь уже не прокатятся и не испортят городские фасады
Часто используют шипы, гвозди, остроконечные фигуры, столбы, чтобы защитить пространство. Местные жители сами ставят на бордюры валуны, чтобы бездомные не смогли разместить там свои палатки
Все эти меры активно используют в Европе и США для борьбы с бомжами. А вдруг захочет присесть обычный человек?
В России подобные варианты решения проблем тоже есть: бабульки запирают личные лавки на замок
А как вы считаете, оправдано появление такого защитного механизма в современных городах?
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Метки: Defensive urban architecture Общественное пространство архитектура враждебная архитектура город городское пространство
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А вот если кто поскользнётся или оступится, ну или толкнут человека и он головой влетит в эти шипы? Ну или дети расшалятся?
Кто хочет, получает
Но есть ньюанс. Не можно пить.
И надо работать, если нет инвалидности
И тогда бороться со всяким "мусором", "людьми третьего сорта" можно будет более эффективным способом, как это делали в Англии при Генрихе VIII: только по законам о борьбе с бродяжничеством на виселице погибли больше 70 тысяч "упрямых нищих".
А то ишь! ходют! спят где попало! заразу разносят!