Гвозди и острые штыри: выясняем, кто и зачем устанавливает их в городах по всему миру

Замечали, что в аэропортах между сиденьями и у лавок в других общественных местах есть специальные перегородки? Именно они мешают лечь! "Что за изверги их придумали?!" - вопрошают ожидающие не один час своего рейса пассажиры.

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Оказываются, такие перегородки появились намеренно, и точно не с целью украсить пространство 0 Источник:

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Они созданы специально для того, чтобы предотвратить возможность развалиться и поспать 0 Источник:

Такое направление в архитектуре появилось неслучайно 0 Источник:

Оно называется "Defensive urban architecture" 0 Источник:

Архитекторская задумка заключается в том, чтобы защитить городские и другие объекты общественного пространства от использования не по назначению 0 Источник:

Это защита от бездомных, животных, вандалов 0 Источник:

Люди без определенного места жительства или животные не могут занимать свободное пространство и обустраивать там временные жилища, а, например, скейтеры из-за подобных пристроек, теперь уже не прокатятся и не испортят городские фасады 0 Источник:

В народе такое направление называется "враждебная архитектура" 0 Источник:

Часто используют шипы, гвозди, остроконечные фигуры, столбы, чтобы защитить пространство. Местные жители сами ставят на бордюры валуны, чтобы бездомные не смогли разместить там свои палатки 0 Источник:

Все эти меры активно используют в Европе и США для борьбы с бомжами. А вдруг захочет присесть обычный человек? 0 Источник:

Если замечали подобное в разных городах, то теперь знаете, что это не для красоты 0 Источник:

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В России подобные варианты решения проблем тоже есть: бабульки запирают личные лавки на замок 0 Источник:

Двойная защита: эта скамья еще и с гвоздями 0 Источник: