Умение пользоваться непреобладающей рукой — отличный способ развить в себе новые таланты. Ниже представлены основные этапы, как научиться писать левой рукой.
1.
Учтите, что это сложный процесс. Чтобы научиться пользоваться неведущей рукой, вашему мозгу необходимо создать новые нейронные связи.
Это длительный и сложный процесс, который требует многочасовой практики.
Развитие новых двигательных навыков позволит вам почувствовать себя маленьким ребенком.
Это длительный и сложный процесс, который требует многочасовой практики.
Развитие новых двигательных навыков позволит вам почувствовать себя маленьким ребенком.
2.
Не спешите. Пишите алфавит печатными заглавными и строчными буквами, затем переходите на предложения. Когда почувствуете себя комфортно, начинайте вырабатывать почерк.
Если поначалу у вас не получается писать, обводите большие буквы из журналов и газет. Вы также можете купить прописи и тренироваться в них при помощи строчек и точек, контролирующих пропорции букв.
Понаблюдайте за левшами, и, если необходимо, попросите совета.
Если поначалу у вас не получается писать, обводите большие буквы из журналов и газет. Вы также можете купить прописи и тренироваться в них при помощи строчек и точек, контролирующих пропорции букв.
Понаблюдайте за левшами, и, если необходимо, попросите совета.
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3.
Практикуйте написание каждой буквы. Поищите предложения, в которых задействованы все или большинство букв алфавита.
Старайтесь писать наиболее распространенные слова, чтобы мускулы приноровились к определенным комбинациям. Эти слова можно найти в Википедии.
Будьте готовы к тому, что мускулы левой руки будут побаливать. Это может происходить потому, что на правой руке мускулы более разработанные, а мускулы левой руки не достаточно натренированные.
Старайтесь писать наиболее распространенные слова, чтобы мускулы приноровились к определенным комбинациям. Эти слова можно найти в Википедии.
Будьте готовы к тому, что мускулы левой руки будут побаливать. Это может происходить потому, что на правой руке мускулы более разработанные, а мускулы левой руки не достаточно натренированные.
4.
Рисуйте простые формы. Рисование основных фигур поможет вам укрепить левую руку, и вы будете более уверено пользоваться ручкой или карандашом.
Человечки, квадратные лошадки, круглые кошки с треугольными ушами — все это можно рисовать. Ваша цель — стать более ловким, а не превзойти Рембрандта.
Раскрашивайте рисунки, это очень поможет вам.
Попробуйте чертить прямые линии слева направо при помощи левой руки.
Человечки, квадратные лошадки, круглые кошки с треугольными ушами — все это можно рисовать. Ваша цель — стать более ловким, а не превзойти Рембрандта.
Раскрашивайте рисунки, это очень поможет вам.
Попробуйте чертить прямые линии слева направо при помощи левой руки.
5.
Используйте зеркальное письмо. Ручку легче тянуть, чем толкать.
Вы также можете попробовать писать справа налево или практиковать свои способности писать перевернутые буквы.
Графическое изображение букв или цифр в обратную сторону имеет преимущество, ведь если вы пишете таким образом, вы вряд ли размажете чернила или порвете страницу. Однако другим будет сложно прочитать ваши сочинения, поэтому используйте этот метод для написания дневника (так же, как Леонардо да Винчи!)
Вы также можете попробовать писать справа налево или практиковать свои способности писать перевернутые буквы.
Графическое изображение букв или цифр в обратную сторону имеет преимущество, ведь если вы пишете таким образом, вы вряд ли размажете чернила или порвете страницу. Однако другим будет сложно прочитать ваши сочинения, поэтому используйте этот метод для написания дневника (так же, как Леонардо да Винчи!)
6.
Используйте гелевые ручки, так как при письме они требуют меньше усилий и давления на руку, делая процесс более удобным.
Благодаря этому этот процесс будет более комфортным и вы не испытаете неприятных ощущений в руке.
Отдавайте предпочтение чернилам, которые быстро сохнут, в противном случае вы можете смазать текст.
Благодаря этому этот процесс будет более комфортным и вы не испытаете неприятных ощущений в руке.
Отдавайте предпочтение чернилам, которые быстро сохнут, в противном случае вы можете смазать текст.
7.
Будьте реалистичны в своих ожиданиях. Не ожидайте отличных результатов в первый же день. Вам понадобится много времени, чтобы научиться красиво и аккуратно писать непреобладающей рукой.
8.
Подавляйте стремление использовать правую сторону. Скорее всего, вы будете удивлены, как сильны эти привычки и на физическом, и на эмоциональном уровне. Сопротивление этим привычкам поможет вашему мозгу перестроиться на иной манер.
Если вы по ошибке открыли дверь правой рукой, откройте ее заново левой.
Если вы обычно поднимаетесь по лестнице с правой ноги, начните делать это с левой.
Продолжайте тренироваться, пока не научитесь пользоваться левой рукой с легкостью.
Если вы по ошибке открыли дверь правой рукой, откройте ее заново левой.
Если вы обычно поднимаетесь по лестнице с правой ноги, начните делать это с левой.
Продолжайте тренироваться, пока не научитесь пользоваться левой рукой с легкостью.
9.
Делайте простые, повседневные вещи левой рукой. Сюда относятся:
употребление пищи (особенно использование ложки);
высмаркивание;
мытье посуды;
чистка зубов;
набор номера и смс на мобильном телефоне.
употребление пищи (особенно использование ложки);
высмаркивание;
мытье посуды;
чистка зубов;
набор номера и смс на мобильном телефоне.
10.
Тренируйтесь в любой удобный момент. Как только ваша левая рука привыкнет тереть и чесать, начните развивать координацию глаз-рука.
Попробуйте оттачивать свое умение, обводя изображения. Если при работе ваш взгляд изначально будет направлен в левую сторону, левая рука начнет работать синхронно с глазом.
Поместите правую руку на лист бумаги. Обводите карандашом рисунки против 3D контуров, чтобы тренировать левую руку.
Обводите двухмерные изображения. Это поможет вам оттачивать свое умение.
Попробуйте оттачивать свое умение, обводя изображения. Если при работе ваш взгляд изначально будет направлен в левую сторону, левая рука начнет работать синхронно с глазом.
Поместите правую руку на лист бумаги. Обводите карандашом рисунки против 3D контуров, чтобы тренировать левую руку.
Обводите двухмерные изображения. Это поможет вам оттачивать свое умение.
11.
Постоянно напоминайте себе, что нужно использовать неведущую руку в течение дня. Найдите для себя что-то, что будет служить для вас напоминанием.
Например, завяжите большой палец руки, так как он задействован практически во всех ситуациях. Если вы не сможете свободно им двигать, вы будете постоянно вспоминать о левой руке.
Вы также можете попробовать носить перчатку на правой руке или держать ее в кармане или за спиной.
Например, завяжите большой палец руки, так как он задействован практически во всех ситуациях. Если вы не сможете свободно им двигать, вы будете постоянно вспоминать о левой руке.
Вы также можете попробовать носить перчатку на правой руке или держать ее в кармане или за спиной.
12.
Кидайте мяч в определенную цель, чтобы укреплять мышцы. Вы можете бросать и ловить мяч левой рукой, благодаря чему вы не только укрепите мышцы левой руки, но и улучшите зрительно-моторную координацию. Кроме того, вы можете крепко сжимать мяч в руке, это поможет укрепить пальцы.
13.
Играйте в игры с использованием ракетки, например в теннис, сквош или бадминтон. Благодаря этому вы научитесь больше концентрироваться на левой руке. Вдобавок мышцы левой руки окрепнут, вследствие чего вам станет легче ею писать.
14.
Поднимайте тяжести! Купите небольшие гантели и поднимайте их левой рукой. Кроме того, вы можете тренировать пальцы левой руки, поднимая небольшой вес каждым пальцем отдельно.
15.
Поменяйте управление компьютерной мышью, чтобы использовать ее левой рукой. Также старайтесь выполнять все функции левой рукой, например, нажимайте пробел этой рукой. Это сложнее, чем кажется!
16.
Советы
Держите ручку в левой руке так, как вы обычно держите ее в правой.
Используйте стилус при работе на планшете. Это поможет вам отточить свое мастерство. При письме вы будете прилагать меньше усилий, и не будете испытывать сильного давления на руку.
Не спешите. Рука должна быть твердой, а вы — спокойным. Не стоит нервничать, если выходит плохо.
Поначалу пишите медленно, иначе у вас заболит рука.
Если при совершении тех или иных действий вы то и дело используете левую руку, постарайтесь не двигать ею. Поначалу это может быть не просто, но сохраняйте спокойствие и собранность. Задействуйте накопленную энергию, когда будете брать ручку в левую руку.
Вы левша? Повторяйте то же самое, только меняя направления слева направо.
Тренируйтесь на белой доске.
Сначала пишите буквы или иные символы правой рукой, а затем старайтесь вывести их левой.
Используйте стилус при работе на планшете. Это поможет вам отточить свое мастерство. При письме вы будете прилагать меньше усилий, и не будете испытывать сильного давления на руку.
Не спешите. Рука должна быть твердой, а вы — спокойным. Не стоит нервничать, если выходит плохо.
Поначалу пишите медленно, иначе у вас заболит рука.
Если при совершении тех или иных действий вы то и дело используете левую руку, постарайтесь не двигать ею. Поначалу это может быть не просто, но сохраняйте спокойствие и собранность. Задействуйте накопленную энергию, когда будете брать ручку в левую руку.
Вы левша? Повторяйте то же самое, только меняя направления слева направо.
Тренируйтесь на белой доске.
Сначала пишите буквы или иные символы правой рукой, а затем старайтесь вывести их левой.
17.
Предупреждения
Давайте руке отдыхать. В противном случае вы можете повредить руку, поэтому будьте осторожны.
Иногда у людей, которые учатся писать неведущей рукой, возникают трудности и проблемы со здоровьем.
Левши вынуждены толкать ручку по поверхности бумаги, на каком бы языке они не писали, на английском, французском, немецком или любом другом, где принято писать слева направо. Иногда бумага будет рваться, но правильная позиция и ручка исправят положение. Эта проблема отсутствует в арабском языке, иврите и прочих языках с письменностью справа налево.
Иногда у людей, которые учатся писать неведущей рукой, возникают трудности и проблемы со здоровьем.
Левши вынуждены толкать ручку по поверхности бумаги, на каком бы языке они не писали, на английском, французском, немецком или любом другом, где принято писать слева направо. Иногда бумага будет рваться, но правильная позиция и ручка исправят положение. Эта проблема отсутствует в арабском языке, иврите и прочих языках с письменностью справа налево.
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