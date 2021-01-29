Как научиться писать левой рукой

16.

Держите ручку в левой руке так, как вы обычно держите ее в правой.

Используйте стилус при работе на планшете. Это поможет вам отточить свое мастерство. При письме вы будете прилагать меньше усилий, и не будете испытывать сильного давления на руку.

Не спешите. Рука должна быть твердой, а вы — спокойным. Не стоит нервничать, если выходит плохо.

Поначалу пишите медленно, иначе у вас заболит рука.

Если при совершении тех или иных действий вы то и дело используете левую руку, постарайтесь не двигать ею. Поначалу это может быть не просто, но сохраняйте спокойствие и собранность. Задействуйте накопленную энергию, когда будете брать ручку в левую руку.

Вы левша? Повторяйте то же самое, только меняя направления слева направо.

Тренируйтесь на белой доске.

Сначала пишите буквы или иные символы правой рукой, а затем старайтесь вывести их левой.