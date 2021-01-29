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Как научиться писать левой рукой

Как научиться писать левой рукой (15 фото)

Автор:
29 января 2021 09:28
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Как научиться писать левой рукой   левая рука   пишем левой рукой   советы   фото   
311
15
Умение пользоваться непреобладающей рукой — отличный способ развить в себе новые таланты. Ниже представлены основные этапы, как научиться писать левой рукой.
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Метки: Как научиться писать левой рукой   левая рука   пишем левой рукой   советы   фото   
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6  комментариев
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3k
B7243 47 минут назад
Я левша. И что - то нам ни кто,в детстве, не давал подобных советов, когда заставляли писать правой. А физичка вообще не парилась, просто ставила двойки и выгоняла из класса.
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11k
Morr_A Полчаса назад
Чтоб научиться писать левой рукой нужно сломать правую...
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14k
Alex ASK Час назад
Амбидекстер - это человек, которому неважно в какой руке держать пипидастры
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14k
Граммар-наци Час назад
И нахрена всё это извращение?
Единственный случай если сломана (ампутирована) правая...
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11k
Колька Валеркин сын Граммар-наци Час назад
это намек, что нужно быть всегда готовым к перелому или ампутации
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14k
Граммар-наци Колька Валеркин сын 4 секунды назад
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