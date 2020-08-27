Советский экраноплан-гигант станет музеем

Единственный в мире экраноплан МД-160 "Лунь" мсовершил 14-частовое путешествие по Каспийскому морю, чтобы стать частью музейной экспозиции. Самолет доставили с военной базы в Каспийске, где он хранился два десятка лет после снятия с вооружения, в Дербент, где он будет частью экспозиции нового парка "Патриот".