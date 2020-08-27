Советский экраноплан-гигант станет музеем

Гигантский футуристический экраноплан МД-160, рядом с которым "Боинг-747" кажется малюткой, был отбуксирован с военной базы в Каспийске в дагестанский Дербент. Самолет, когда-то разработанный для уничтожения авианосцев противника, станет частью экспозиции дербентского парка "Патриот".
Единственный в мире экраноплан МД-160 "Лунь" мсовершил 14-частовое путешествие по Каспийскому морю, чтобы стать частью музейной экспозиции. Самолет доставили с военной базы в Каспийске, где он хранился два десятка лет после снятия с вооружения, в Дербент, где он будет частью экспозиции нового парка "Патриот".
Экраноплан был разработан конструкторским бюро Ростислава Алексеева, совершил первый полет в 1985 году.
Размах крыла "Луня" составляет 44 метра, длина - 74 метра, а взлетная масса превышает 380 тонн.
Дальность полета "Луня" составляла 2000 километров без дозаправки.
Экраноплан мог взлетать с воды и садиться на воду, в том числе в штормовую погоду, несмотря на свою гигантскую массу.
В 1990 году самолет был передан в боевую эксплуатацию, однако никогда не совершал боевых миссий.
Экипаж "Луня" составлял 15человек - шесть офицеров и девять рядовых.
"Лунь" был способен идти со значительной скоростью низко над поверхностью воды, скрываясь таким образом от внимания вражеских радаров.
Шесть ракет, расположенных в верхней части фюзеляжа, позволяли одной атакой потопить даже крупный корабль.
Самолет был способен нести 137 тонн груза.
Самолет был способен скрытно подкрасться к авианосцу, не замеченный его радарами, и нанести смертельный удар.
"Лунь" был способен скрытно передвигаться над землей на высоте всего 4 метра.
Согласно докладу американской разведки, "Лунь" также был способен заниматься установкой мин, в том числе противолодочных, заниматься поисковыми и спасательными операциями.
"Лунь" приводили в движение восемь двигателей Кузнецова НК-87, каждый с максимальной тягой 127 килотонн.
Самолет мог одновременно выпустить по цели 18 ракет.
Самолет был собран в одном экземпляре.
Предполагалось, что строительство МД-160 будет продолжено, однако в начале 1990-х программа была свернута из-за недостатка финансирования.
Единственный самолет-гигант так и остался на стоянке завода в Каспийске и вскоре был снят с вооружения.
Лишь сейчас было принято решение дать "Луню" вторую жизнь.
МД-160 станет центром композиции нового парка "Патриот" в Дербенте.
Чтобы доставить "Лунь" из Каспийска в Дербент, его в течение 14 часов транспортировали через Каспийское море.
В операции по транспортировке приняли участие три буксира, два катера сопровождения и 40 военнослужащих.
Чтобы благополучно пересечь Каспийское море, самолет установили на резиновые понтоны.
В итоге, операция по транспортировке прошла благополучно.
Теперь "Лунь" станет местом проведения экскурсий и патриотических мероприятий для молодежи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Есть в мире одна сила, которая объединяет армии всех эпох
- H-4 "Геркулес": деревянный гигант
- В лагере под Дербентом граждане Азербайджана устроили потасовку
- Американское издание написало о новом российском "морском монстре"
- Гуляя с собакой, британцы нашли обломки самолета времен Второй мировой войны
Метки: Дербент МД-160 Экраноплан военная техника военное музейная ценность парк Патриот самолет-гигант
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что сразу не мегатонн?
> взлетная масса превышает 380 тонн.
Т.е. один движок с тягой 127 000 тонн поднимет эти 380 хоть вертикально вверх, да ещё и с перегрузками, которые ракетам не снились.
В общем фотки хорошие, а описание так себе.
"МД-160, рядом с которым "Боинг-747" кажется малюткой" - школота, Боинг-747 таки на 3 метра длинее Луня и на 20 сантиметров выше. Но ведь! Многие из нас видели Боинг-747, а Луня нет - почему не сделать сравнение "представьте Боинг-747 на плаву и с 6 ракетами "Москит" - сразу бы было впечатление - не может быть! И вау!
Как надоели эти "фишкенские школьники-лайкодрочеры"
Ну есть парк с таким названием в Подмосковье. Пусть в других местах иначе называют. Или фантазии чиновников хватает лишь на повторение за Москвой?
Я не говорю, что парки с военной техникой не нужны. Детям интересно.
Но почему по всей стране одно и то же название?