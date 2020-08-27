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Советский экраноплан-гигант станет музеем

Советский экраноплан-гигант станет музеем (25 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 09:55
Сообщество : Военное
Метки: Дербент   МД-160   Экраноплан   военная техника   военное   музейная ценность   парк Патриот   самолет-гигант   
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Гигантский футуристический экраноплан МД-160, рядом с которым "Боинг-747" кажется малюткой, был отбуксирован с военной базы в Каспийске в дагестанский Дербент. Самолет, когда-то разработанный для уничтожения авианосцев противника, станет частью экспозиции дербентского парка "Патриот".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дербент   МД-160   Экраноплан   военная техника   военное   музейная ценность   парк Патриот   самолет-гигант   
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16  комментариев
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224
g789 49 минут назад
> НК-87, каждый с максимальной тягой 127 килотонн.
А что сразу не мегатонн?
> взлетная масса превышает 380 тонн.
Т.е. один движок с тягой 127 000 тонн поднимет эти 380 хоть вертикально вверх, да ещё и с перегрузками, которые ракетам не снились.
В общем фотки хорошие, а описание так себе.
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7k
Serg2001 5 минут назад
Вот как доходит дело до горбачевско-ельцинских времен, то аж зуб крошится, так за страну обидно. Такого развала всего и вся, такой убыли населения, такого предательства, наверное, даже во время войны не было... А мы одному мемориальный комплекс на родине. А второй жив еще, и как сыр в масле... причем в чужой стране. Давно пора дать историческую оценку деятельности этих гнид и вынести приговор... Или у них теперь тоже иммунитет после поправок в Конституцию?
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6k
МимоПроходил 5 минут назад
Вот почему автора такие пи*доболы? Ведь из-за этого портится все ощущение от действительно мегакрутого проекта!

"МД-160, рядом с которым "Боинг-747" кажется малюткой" - школота, Боинг-747 таки на 3 метра длинее Луня и на 20 сантиметров выше. Но ведь! Многие из нас видели Боинг-747, а Луня нет - почему не сделать сравнение "представьте Боинг-747 на плаву и с 6 ракетами "Москит" - сразу бы было впечатление - не может быть! И вау!

Как надоели эти "фишкенские школьники-лайкодрочеры"
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1k
ваня панкин 11 минут назад
мля-я гроза и мощь флота... а мы только из такого наследия делаем тематические парки...
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0
Saulius Poškus 20 минут назад
Служил в этой в/ч до 1990. Обслуживал Орлёнки. Лунь стояла в територии ДАГДИЗЕЛЬ. Побывал и в затопленном торпедным заводе. Прошло уже 30 лет... Службу помню мёдом.
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1k
Владимир Николаевич 48 минут назад
То экраноплан, то самолёт?
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7k
Serg2001 Владимир Николаевич 2 минуты назад
Так в этом и была проблема. Разработка уникальная. Не могли решить, к кому его приписать и где готовить экипажи... в ВМФ или ВВС.
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19k
Сибиряк Час назад
лучше бы его восстановили
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2k
uutb Сибиряк 42 минуты назад
Лучше, но.....Оооочень дорого
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6k
МимоПроходил Сибиряк 4 минуты назад
А зачем? На Каспие он бесполезен, к сожалению. Да и для других морей - устарел.
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3k
Петрович Час назад
Аффтырь, ну твою ж ты мать. Обьясни КАК из 6 установок можно одновременно выпустить по супостату 18 ракет
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20k
Dobry vojak Svejk Петрович 5 минут назад
Шесть выпустил, 12 в уме. Что тут не понятного ? )))
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7k
Kucher 2 часа назад
Ну прочему парки во всех городах и весях теперь срочно называют "Патриот"?
Ну есть парк с таким названием в Подмосковье. Пусть в других местах иначе называют. Или фантазии чиновников хватает лишь на повторение за Москвой?
Я не говорю, что парки с военной техникой не нужны. Детям интересно.
Но почему по всей стране одно и то же название?
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12k
Александр 2 часа назад
Авианосцы "партнёров" никто не отменял, за "снятие с вооружения" "спросить" с, ещё действующих... А как иначе?
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20k
Dobry vojak Svejk Александр Минуту назад
Уже разрабатывают новые. Скоро первые выпустят. Улучшенные ТТХ, вооружение. Так что дело этого КБ живёт. Кстати - характеристики этого "луня" Ельцинсука передал пиндосам запростотак. Те тоже пытались построить нечто подобное, да хрен чего вышло. С нашими разработками Боинг снова взялся за дело.
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