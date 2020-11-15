Пражский грибник нашел меч бронзового века

Исходя из этого, Ючелка полагает, что меч был, скорее, церемониальным оружием, нежели боевым. Но археологи оченивают его не с точки зрения качества, а с исторической точки зрения, и для них это настоящее сокровище: ведь это лишь второе оружие данного типа, найденное в регионе. "Это похоже на паззл, - говорит Милан Рыхлы из этнографического музея Есеника. - У нас есть четыре черепка, описывающих целый исторический период, и мы начинаем складывать из них всю историю2.

После нахдки внимательного грибника местные ученые начнут в районе обнаружения меча полномасштабные раскопки. Все найденное будет впоследствии выставлено в местных музеях.