FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1351 пост • 645 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Пражский грибник нашел меч бронзового века

Пражский грибник нашел меч бронзового века (8 фото)

Автор:
15 ноября 2020 15:02
Сообщество : Наука
Метки: археологическая находка   археология   бронзовый век   грибник   история   меч   прага   топор   
305
8
Мужчина, собиравший грибы в паре сотен километров от Праги, наткнулся на кучу ржавого железа, которая оказалась орудиями бронзового века. Меч, украшенный затейливым орнаментом, и бронзовый топор датируются 1300 годом до н.э. и находятся в хорошем состоянии.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: археологическая находка   археология   бронзовый век   грибник   история   меч   прага   топор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
uutb Час назад
Так, вроде этот меч недавно уже находили) Причем тоже пражский грибники)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Взрыв расплавил шею и грудь американки. Как она пережила этот ужас (5 фото) Взрыв расплавил шею и грудь американки. Как она пережила этот ужас (5 фото) На руинах английской церкви нашли средневековые "ведьминские знаки" На руинах английской церкви нашли средневековые "ведьминские знаки" В древнеримской вилле нашли великолепные мозаики В древнеримской вилле нашли великолепные мозаики Археологи подозревают британцев в принесении человеческих жертв Археологи подозревают британцев в принесении человеческих жертв Китайские археологи откопали свинку из Angry Birds Китайские археологи откопали свинку из Angry Birds Под улицами Мехико нашли секретный туннель Монтесумы Под улицами Мехико нашли секретный туннель Монтесумы
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

227189



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Загадочные вещи, о предназначении которых удалось узнать из соцcетей
0
20
Загадочные вещи, о предназначении которых удалось узнать из соцcетей
Умер Армен Джигарханян: актера не стало на 86-м году жизни
1
182
Умер Армен Джигарханян: актера не стало на 86-м году жизни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Коронавирус: новая волна или очередной всплеск?
1
59
Коронавирус: новая волна или очередной всплеск?
Мужчина из Индианы строит самые огромные мотоциклы в мире, используя запчасти от маги­стральных тягачей
0
4
Мужчина из Индианы строит самые огромные мотоциклы в мире, используя запчасти от...
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото)
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#СССР#факты#прикольные#картинки#смешные#на различный вкус#до и после#настроение
#фото#интересно#кино#жизнь#в мире#музыка#собаки#актеры#искусство#природа
#животные#история#люди#россия#подборка#позитив#шоу бизнес#дети#кошка#рекорд

На что жалуетесь?

Вернуться