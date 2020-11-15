Пражский грибник нашел меч бронзового века

Мужчина, собиравший грибы в паре сотен километров от Праги, наткнулся на кучу ржавого железа, которая оказалась орудиями бронзового века. Меч, украшенный затейливым орнаментом, и бронзовый топор датируются 1300 годом до н.э. и находятся в хорошем состоянии.
Грибник, прогуливавшийся с корзинкой в окрестностях Праги, обнаружил вместо грибов два редких артефакта бронзового века. Роман Новак отправился за грибами в окрестности города Есеник в 200 километрах от Праги, и, бродя по лесам, увидел кусок металла, торчащий из земли. Поначалу Новак принял его за мусор, но, рассмотрев побиже, увидел торчащий из земли меч. Как оказалось, орудие появилось на свет в 1300 г.до н.э. Выкапывая его, он нашел рядом бронзовый топор того же возраста. Он передал находки местным археологам, и теперь они планируют провести в этой местности полномасштабные раскопки.
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"Только что прошел дождь, и я решил поискать грибы, - рассказал Новак. - Я ходил по лесу и увидел кусок металла, торчащий из камней. Я пнул его ногой, и увидел, что это лезвие, часть меча".
Археологи, изхучившие находки Новака, датировали их 1300 годом до н.э. В то время в Центральной Европе только зарождалась Урнопольская культура, и окрестности Есеника были слабо населены.
Археологи, изхучившие находки Новака, датировали их 1300 годом до н.э. В то время в Центральной Европе только зарождалась Урнопольская культура, и окрестности Есеника были слабо населены.
В отличие от более поздних железных мечей, которым придавали форму, раскалив заготовку докрасна, бронзовые мечи изготовляли, расплавляя металл и заливая жидкость в специальные формы. У меча восьмигранная рукоять, эфес украшен затейливым орнаментом из кругов и полумесяцев.
Лезвие меча обломилось у рукояти, но в остальном оружие отлично сохранилось. Меч напоминает изделия, которые использовались на территории современной Северной Германии. "Оружейники работали очень старательно, но качество изделий было довольно низким, - говорит Юри Ючелка, директор по археологии расположенного в этих краях Силезского музея. - Ренгеновский анализ показывает наличие многочисленных полостей внутри изделий".
Исходя из этого, Ючелка полагает, что меч был, скорее, церемониальным оружием, нежели боевым. Но археологи оченивают его не с точки зрения качества, а с исторической точки зрения, и для них это настоящее сокровище: ведь это лишь второе оружие данного типа, найденное в регионе. "Это похоже на паззл, - говорит Милан Рыхлы из этнографического музея Есеника. - У нас есть четыре черепка, описывающих целый исторический период, и мы начинаем складывать из них всю историю2.
После нахдки внимательного грибника местные ученые начнут в районе обнаружения меча полномасштабные раскопки. Все найденное будет впоследствии выставлено в местных музеях.
После нахдки внимательного грибника местные ученые начнут в районе обнаружения меча полномасштабные раскопки. Все найденное будет впоследствии выставлено в местных музеях.
Сбор грибов - популярное хобби у жителей Восточной Европы. Месяц назед еще один грибник на севере Польши наткрунся на клад с монетами XVII века. Мотоцикл Богуслава Румински застрял в колее рядом с его маленькой деревней Езуицка Струга. Упав в грязь, Румински нащупал руками россыпь монет времен короля Яна II Казимира Вазы.
Монеты находятся в отличном состоянии и датированы приблизительно 1657 - 1667 г.г., эпохой частых войн между Россией, Польшей и Швецией. В ходе поиска Румински и последующей проверки с металлодетектором удалось собрать, в общей сложности, 86 монет. Исходя из великолепного состояния монет, ученые полагали, что их закопали в схрон вскоре после того, как они были произведены.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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