Уникальный даже в мировой практике - советский проигрыватель Высшего класса "Корвет" 1978 года

В 1978 году началось серийное производство на Кировском заводе "Ладога", под Ленинградом. Даже зарубежные покупатели, избалованные богатым ассортиментом, с восторгом приняли появление этого проигрывателя. Обладать парой "Корвет ЭП-003" + "Бриг-001-стерео" было вообще вершиной грез.

С 1983 года завод перешел на выпуск модели "Корвет-038-стерео".