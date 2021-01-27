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Уникальный даже в мировой практике - советский проигрыватель Высшего класса "Корвет" 1978 года

Уникальный даже в мировой практике - советский проигрыватель Высшего класса "Корвет" 1978 года (9 фото)

Автор:
27 января 2021 08:56
Метки: интересно   радиотехника   технологии   
4164
9

За необычную конструкцию проигрыватель называли "космическим", "плодом инопланетных технологий". Как же советским конструкторам, в середине 70-х годов, удалось сделать проигрывать не имеющий аналогов в мире?

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Метки: интересно   радиотехника   технологии   
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37  комментариев
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79k
Taras Kozalupko 6 часов назад
Артефакты древней высокоразвитой цивилизации.
"Застой" дорогого Леонида Ильича.
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86k
Дмитрий 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Николай 17 минут назад
Стоил он 680 советских рублей.
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1k
Oleg Biggpike 41 минуту назад
всю жизнь ковыряю всякую технику (мне 66), ремонтировал и этот, так вот ничего тут крутого нет, абсолютно, да и нахрена он нужен был?
В совковой продаже были только "пластинки" Бздыкиной, Абабздинского и Кобздона.
Нормальный (буржуйский конечно-же) диск стОил треть средней зарплаты
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16k
Николай Oleg Biggpike 13 минут назад
Строго говоря - создать любое изделие не имеющее аналогов в мире - очень легко. А вот создать конкурентоспособный продукт и насытить им рынок - раз в 1000 сложнее.
Ну стоила эта телега 680 рублей и ее нигде не продавали - чем тут гордиться непонятно.
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4k
Vlad 54 минуты назад
"радиоэлектронщик высочайшего класса, да к тому же обладавший фундаментальными теоретическими знаниями"
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13k
vikklu Vlad Полчаса назад
Да уж, развелось на фишках любителей тавтологии.
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710
vandergur Час назад
и стоил он до х......
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867
no_fate Час назад
Хорошая техника была, не чета нынешним поделкам от каких-то Clearaudio.
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104
Александр Час назад
Просто люди занимались любимым делом!!!
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806
Дамир Саражаков 2 часа назад
До этого дня не встречал такой аппарат даже в интернете (не очень интересующийся да и в 90м родился), хоть на фотках посмотреть. Красота, спасибо за пост!
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8k
Dmitry 2 часа назад
Это даже не прибор, это произведение искусства! Как же я о нем мечтал, в свое время...
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8k
MUZSER Dmitry 44 минуты назад
Стоял в Гостинном, цену не помня. Мы пацанами ходили смотреть на него как на инопланетную вещь. А на людей его купивших как на небожителей. И да, покупали
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582
Pingvo 2 часа назад
Дизайн шикарен.
Вот те люди, которые дейстыительно видели будущее.
Яб сейчас купил такой
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241
Leonid Sharovsky 3 часа назад
Мы делали такой. С неплохой вертушкой Unitra (Польша) Усилитель и колонки тоже были отличные, особенно если акустика комплектовалась из Югославии. Челябинск 1979год.
Мы делали такой. С неплохой вертушкой Unitra (Польша) Усилитель и колонки тоже были отличные, особенно если акустика комплектовалась из Югославии. Челябинск 1979год.
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3k
ваня панкин 4 часа назад
аппарат классный и цена 630 рублей советских... мля, у нас стоял в универмаге, сколько я там слюней-соплей ронял при веде его...
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19k
Слепой Пью ваня панкин 3 часа назад
Аналогично, шеф!...
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3k
ваня панкин Слепой Пью 3 часа назад
потом в 90-х у товарища был, просил чтобы продал, отказал...
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18k
Dobrovit 4 часа назад
Вспомнился Жванецкий, светлая ему память:
"Для девочек проигрыватель купили недорогой. Пусть крутят. Ну, он не работает, там иголка по три раза одно слово произносит. То есть язык учить хорошо, а вот мелодию не поймаешь. Мастер говорит, ему головку поменять, и наши пластинки не подходят кривые очень. Так чего же нашему проигрывателю наши пластинки не подходят? А чьи?"
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19k
Добрый Алабай 5 часов назад
Вы всё врёте! СССР не производил ничего, кроме галош. (Не я сказал.)
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1k
zenon Добрый Алабай 3 часа назад
Притом галоши были настолько плохие, что в них можно было утонуть даже в мелком море в 5 метров глубины. Но запросто можно было ходить по горячему песку Африки и их почти не ели, возможно даже совсем не ели львы. По надписям и порядковому номеру галош можно было вычислить - кого они съели сегодня и кому приготовится на завтра.
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8k
Сергей Добрый Алабай 2 часа назад
Обожаю вырванные из контекста фразы
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1k
Заряд бодрости 6 часов назад
Восторг! Бэушный аппарат и сегодня в цене
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1k
Nico Заряд бодрости 3 часа назад
и по чем?
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1k
Заряд бодрости Nico 3 часа назад
вот, например, полтос
https://www.avito.ru/sudzha/audio_i_video/korvet_ep_003_1880794062?slocation=640860https://www.avito.ru/sudzha/audio_i_video/korvet_ep_003_1880794062?slocation=640860
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3k
ваня панкин Nico 3 часа назад
от 30 тыс...
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1k
Hallo FreeSpace 6 часов назад
Красивый
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9k
ss 6 часов назад
Когда я смотрел на это чудо, стоящее на прилавке магазина, всегда вспоминал "Понедельник начинается в субботу" братьев Стругацких: "Позже выяснилось, что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и боятся пыли и сырости". Так и с этой "вертушкой". Стоила она пипец как дорого. В обращении была чрезвычайно капризна. А запчастей к ней было практически не найти.
А так - да. Выдающийся дизайн и очень качественное воспроизведение... Которое можно было оценить при наличии соответствующей аппаратуры, которая тоже стоила не дёшево.
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9k
ss seller-k 5 часов назад
Зачем же кидаться в крайности? Было много и других аппаратов класса Hi-fi. "Радиотехника 001", например. Сходный по техническим характеристикам, но значительно дешевле. Я уж не говорю о возможности отремонтировать:, если что сломалось. У корвета только одна его бериллиевая игла стоила, как маленький паровоз, а уж "шар" отрегулировать - только на заводе! Радиотехнику же можно было отдать любому хорошему мастеру.
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12k
seller-k ss 4 часа назад
Ну, что Вы, право, сломается не сломается,.. кому на что хватало зарплаты - вот приоритет. На кровно заработанные в 84-м купил Радиотехнику-101, усилок-101, колонки-S30. Опять же за всем этим из своей глуши ездил в соседний Красноярск и волок всё это в двух руках. Хорошая техника радовала меня почти 15 лет, пока пытливые умы и шаловливые ручонки ребятишек не разобрали аппарат для своих нужд. Я был не против, казалось эра винила уходит. Порой в сарае натыкаюсь на коробки с пластинками и жалею, что не прекратил тогда их творческий вандализм.
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3k
Алексей Куликов seller-k 4 часа назад
Сейчас можно и в лучшем качестве послушать, но той магии, конечно, не будет.
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3k
ваня панкин seller-k 3 часа назад
мне такой на день рождения (6 лет) подарили... пользовал до 5-го класса, потом купили вот такой...
мне такой на день рождения (6 лет) подарили... пользовал до 5-го класса, потом купили вот такой...
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3k
ваня панкин seller-k 3 часа назад
винил до сих пор берегу...
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