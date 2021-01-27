Уникальный даже в мировой практике - советский проигрыватель Высшего класса "Корвет" 1978 года

За необычную конструкцию проигрыватель называли "космическим", "плодом инопланетных технологий". Как же советским конструкторам, в середине 70-х годов, удалось сделать проигрывать не имеющий аналогов в мире?
Весь секрет в том, что в группе разработчиков удачно сошлись огромный энтузиазм и большой опыт в создании точных приборов для океанографии. Руководил группой Анатолий Маркович Лихницкий - радиоэлектронщик высочайшего класса, да к тому же обладавший фундаментальными теоретическими знаниями.
Благодаря его математическим расчетам и была выбрана оптимальная конструкция тонарма проигрывателя "Корвет ЭП-003". Коллеги в шутку называли конструкцию "яйцо Лихницкого". Анатолий Маркович знал об этом, но не обижался.
Для чего понадобилась такая "космическая" конструкция тонарма? Грампластинки в процессе производства и эксплуатации приобретают волнистость, не заметную для глаз, но сильно влияющую на качество воспроизведения, что особенно заметно на аппаратуре высшего класса. Тонарм Лихницкого лучше всех других конструкций тонармов нивелировала искажения вызванные волнистостью грампластинок.
Зачем тонарму такой шар? Титановый шар, подвешенный в сферической полости и заполненный вязкой жидкостью выполняет роль демпфера резонансных колебаний ультранизких частот. Для максимального снижения трения в осях применены магнитные опоры и призмы. Такие технические решения, для бытовой техники того времени вообще был нонсенс, но не для конструкторов НИИ „Морфизприбор”. После триумфа "Бриг-001-стерео" в 1974 году, ребятам разрешалось воплощать самые смелые идеи.
Даже диск проигрывателя имел свой необычный дизайн в виде трилистника. Это была вынужденная мера из-за высокого тонарма. Диск жестко скреплялся с ротором тихоходного двигателя постоянного тока, управляемого электронным коммутатором.
Специальная головка "ГЗМ-018 Корвет" с бериллиевым иглодержателем и с алмазной иглой, имело массу подвижной системы всего 0,8 мг.
Надо отдать должное дизайнерам-все элементы проигрывателя выполнены просто "на отлично".
В 1978 году началось серийное производство на Кировском заводе "Ладога", под Ленинградом. Даже зарубежные покупатели, избалованные богатым ассортиментом, с восторгом приняли появление этого проигрывателя. Обладать парой "Корвет ЭП-003" + "Бриг-001-стерео" было вообще вершиной грез.
С 1983 года завод перешел на выпуск модели "Корвет-038-стерео".
И это не единственная уникальная разработка коллектива НИИ „Морфизприбор”
Источник:
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"Застой" дорогого Леонида Ильича.
В совковой продаже были только "пластинки" Бздыкиной, Абабздинского и Кобздона.
Нормальный (буржуйский конечно-же) диск стОил треть средней зарплаты
Ну стоила эта телега 680 рублей и ее нигде не продавали - чем тут гордиться непонятно.
Вот те люди, которые дейстыительно видели будущее.
Яб сейчас купил такой
"Для девочек проигрыватель купили недорогой. Пусть крутят. Ну, он не работает, там иголка по три раза одно слово произносит. То есть язык учить хорошо, а вот мелодию не поймаешь. Мастер говорит, ему головку поменять, и наши пластинки не подходят кривые очень. Так чего же нашему проигрывателю наши пластинки не подходят? А чьи?"
https://www.avito.ru/sudzha/audio_i_video/korvet_ep_003_1880794062?slocation=640860https://www.avito.ru/sudzha/audio_i_video/korvet_ep_003_1880794062?slocation=640860
А так - да. Выдающийся дизайн и очень качественное воспроизведение... Которое можно было оценить при наличии соответствующей аппаратуры, которая тоже стоила не дёшево.