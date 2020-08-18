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Совет атаманов России заявил, что дистанционные термометры способны стирать память

Совет атаманов России заявил, что дистанционные термометры способны стирать память (4 фото)

Автор:
18 августа 2020 19:03
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID-19   заявление   казаки   стирание памяти   термометры   урал   
710
4

А еще там сообщили, что за все время пандемии коронавируса не заболел ни один казак, и посетовали, что этот феномен никто не изучает.

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Метки: COVID-19   заявление   казаки   стирание памяти   термометры   урал   
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28  комментариев
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3k
Едондер пуп 48 минут назад
Никакого феномена нет: термометры стирают казакам память - и они не помнят, что болели.
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16k
BillyBonzz 3 минуты назад
их давно уже лечить пора эти пьяные ряженые рожи и лишить их всех полномочий, какие они себе сами назначили, оставить только полномочия аниматоров.
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7k
Атеист 16 минут назад
Вот жеж клоуны.
Запретить это хулиганье надо, пока не поздно))
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1k
Александр Едигаров 17 минут назад
Омайгадбля! Вот же дурики)
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16k
ПаганецЪ 17 минут назад
(С) Совет атаманов России заявил, что дистанционные термометры способны стирать память (/С)

Правда-правда! На себе испытывали!
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2k
Точка 19 минут назад
Про термометр наверняка известно только казакам..... А вот то что градусник память снесёт в лёгкую это факт!!
Про термометр наверняка известно только казакам..... А вот то что градусник память снесёт в лёгкую это факт!!
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20k
Е-Лена 23 минуты назад
Свежо питание, да $ерется с трудом.
... а анекдот на эту тему бродит пО сети давно:

Свежо питание, да $ерется с трудом. ... а анекдот на эту тему бродит пО сети давно:
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2
Татьяна Е-Лена 14 минут назад
А по утру проснулся под Мурманском

Градусники у лба - это всё от лукавого !!!
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194
Попов Алексей Полчаса назад
Оказывается они не только махорку курят...
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2k
Гур Полчаса назад
Нууу...я так и знал, спасибо казакам-раскрыли заговор анунаков против человечества...
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585
Сапоги Илона Маска Полчаса назад
Левый источник какой то, и подозрительные какие то казаки. Я бы даже сказал, клоуны, а не казаки.
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352
Павел Полчаса назад
Казаки разумные и прагматичные люди...
Только вот некоторая умственная недоразвитость...
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2k
Михалыч Полчаса назад
Внимание!! При входе в магазин не разрешайте направлять термометр на ваш лоб, чтобы измерить температуру.
Они так стирают память.
Вчера я зашёл за хлебом и молоком, а вышел с пивом и рыбой...
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813
Лока Сафонов 36 минут назад
это когда сказали-дед был казак,отец сын казачий ,а ты хрен собачий..и тут помог термометр
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2k
Allmaster 42 минуты назад
Это термометры наводят вихревые токи от значков, которыми они обвешаны. Нужно не папахи носить, а шапочки от фольги. Тогда будет защита.
Особенно, как я видел на некоторых "казаках" есть значок, за почетное материнство и за 7 дней без венерических заболеваний в почти боевой обстановке - они особенно дают вредное излучение на коэффициент умственного развития...
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3k
КремлеКот 42 минуты назад
Шуты гороховые
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260
Moon24 46 минут назад
Казачества как сословия давно не существует . Конечно есть психически больные , которые считают себя казаками , а особо наглые атаманами . Слабоумие и дешевые понты
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2k
Олег 46 минут назад
Ну да термометры стирают память,и не только у казаков,- приятель,вышел за хлебом и молоком в супермаркет,а вернулся с водкой и пивом.
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12k
Александр Сучков 47 минут назад
были бы разумные херню про термометры не несли бы....
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10k
Алекс 48 минут назад
https://zavtra.ru/blogs/authors/9917https://zavtra.ru/blogs/authors/9917

Это его авторский блог. Там много есть над чем поржать
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12k
Александр Сучков Алекс 44 минуты назад
увидел там "ёлки ряженые" и сразу закрыл к куям)))
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10k
Алекс Александр Сучков 41 минуту назад
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870
Валерий 51 минуту назад
А я думал, что я идиот...
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4k
Bartello 52 минуты назад
А кто такие казаки и кто такой Совет атаманов?
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1k
NickLon Bartello 43 минуты назад
Да ещё и уральские!
Запорожские - знаю, Донские - знаю. Знаю, что издавна было кубанское казачество, а вот уральское - впервые слышу.
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352
Павел Bartello 39 минут назад
Это клоуны ряженые, а Атаманов Совет Батькович это наверно главный клоун.
PS. Высшая власть у казаков принадлежит кругу и только кругу.
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25k
bgv NickLon 37 минут назад
Это ты крут!
И про Пугачева (не родственник) не слышал?
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1k
Анатолий Bartello Полчаса назад
Вот пожалуйста!)) Это копирайт с Вики
Ура льские каза ки (ура льцы) или Ура льское каза чье во йско (до 1775 года и после 1917 года Яи цкое каза чье во йско) часть сословия казаков в Российской империи.

Уральские казаки размещаются на западе Уральской области (ныне северо-западные области Казахстана и юго-западная часть Оренбургской области), по среднему и нижнему течению реки Урал (до 1775 Яик). Старшинство войска с 9 июля 1591 года, в этот месяц Яицкие казаки приняли участие в походе Царских войск против Шамхала Тарковского. Войсковой штаб Уральск (до 1775 года назывался Яицкий городок). Религиозная принадлежность: большинство православные христиане, но есть единоверцы, старообрядцы, мусульмане (до 8 %) и буддисты (ламаисты) (1,5 %). Войсковой праздник, войсковой круг 8 (21 по новому стилю) ноября, день Святого Архангела Михаила.
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