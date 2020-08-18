Совет атаманов России заявил, что дистанционные термометры способны стирать память

А еще там сообщили, что за все время пандемии коронавируса не заболел ни один казак, и посетовали, что этот феномен никто не изучает.
Совет атаманов России сделал ряд странных заявлений в связи с пандемией коронавируса. Первый заместитель главы Совета, глава некоммерческого партнёрства «Уральское казачество» генерал Геннадий Ковалёв, посоветовал казакам не прикладывать ко лбу дистанционные термометры, так как они способны стирать память. Об этом сообщает газета "Завтра", ссылалась на приказ Совета атаманов России.
Также в пресс-релизе Ковалев утверждает, что за все время пандемии коронавирусом не заболел ни один казак.
«Почему этот феномен умалчивают и не изучают? Болеют все, даже служители РПЦ, а казаки нет. Почему?» — спрашивает представитель казачьего объединения.
Впрочем, в документе присутствуют и разумные доводы: казаки, по словам Ковалева, выступают против вакцинации, потому что хотят получить веские доказательства безопасности российского препарата, получившего название "Спутник V".
«Казаки — разумные и прагматичные люди, мы не только Пикабу читаем, но и на РБК захаживаем, а там пишут далеко не дураки», — добавил Ковалев.
Источник:
- В аэропорту Дубая собак научили выявлять коронавирус
- В Москве у продавца абрикосов украли картину за 3 миллиона рублей
- Грядущую тотальную вакцинацию сделают бесплатной для населения России
- Россиянам объяснили смысл "рулетки" при полётах на отдых в Турцию
- И никакого BLM: в Анапе снова устроили облаву на чернокожих
Запретить это хулиганье надо, пока не поздно))
Правда-правда! На себе испытывали!
... а анекдот на эту тему бродит пО сети давно:
Градусники у лба - это всё от лукавого !!!
Только вот некоторая умственная недоразвитость...
Они так стирают память.
Вчера я зашёл за хлебом и молоком, а вышел с пивом и рыбой...
Особенно, как я видел на некоторых "казаках" есть значок, за почетное материнство и за 7 дней без венерических заболеваний в почти боевой обстановке - они особенно дают вредное излучение на коэффициент умственного развития...
Это его авторский блог. Там много есть над чем поржать
PS. Высшая власть у казаков принадлежит кругу и только кругу.
И про Пугачева (не родственник) не слышал?
Ура льские каза ки (ура льцы) или Ура льское каза чье во йско (до 1775 года и после 1917 года Яи цкое каза чье во йско) часть сословия казаков в Российской империи.
Уральские казаки размещаются на западе Уральской области (ныне северо-западные области Казахстана и юго-западная часть Оренбургской области), по среднему и нижнему течению реки Урал (до 1775 Яик). Старшинство войска с 9 июля 1591 года, в этот месяц Яицкие казаки приняли участие в походе Царских войск против Шамхала Тарковского. Войсковой штаб Уральск (до 1775 года назывался Яицкий городок). Религиозная принадлежность: большинство православные христиане, но есть единоверцы, старообрядцы, мусульмане (до 8 %) и буддисты (ламаисты) (1,5 %). Войсковой праздник, войсковой круг 8 (21 по новому стилю) ноября, день Святого Архангела Михаила.