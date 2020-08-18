Совет атаманов России заявил, что дистанционные термометры способны стирать память

Также в пресс-релизе Ковалев утверждает, что за все время пандемии коронавирусом не заболел ни один казак.





«Почему этот феномен умалчивают и не изучают? Болеют все, даже служители РПЦ, а казаки нет. Почему?» — спрашивает представитель казачьего объединения.