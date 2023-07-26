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Netflix запустил романтическое реалити-шоу с&nbsp;дипфейками

Netflix запустил романтическое реалити-шоу с дипфейками

Автор:
26 июля 2023 11:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Netflix   Видео   Дипфейк   измена   люди   обман   шоу   шоу Deep Fake Love   
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СМИ называют его «самым жестоким проектом».

В нем люди должны смотреть ролики с изменами их второй половинки и определять, правда это или дипфейк.

«Пять пар проверяют свое доверие в этом страстном реалити-сериале, где технология Deepfake стирает грань правды и становится основой игры с денежным призом в €100 тысяч (около 10 млн рублей)», — отмечается в описании шоу.


Проект состоит из восьми эпизодов. Сначала пять пар, отношения которых длятся от восьми месяцев до девяти лет, расселяют по двум виллам виллах. В каждой из вилл с ними живут по пять одиноких людей, которые пытаются начать отношения с уже состоящими в паре людьми.


В конце каждого из эпизодов пяти парам приходится отвечать, реально ли то, что они увидят на видео с участием их второй половинки, или нет. На таких роликах, к примеру, могут показать, как девушка целуется с незнакомцем, хотя на самом деле этого не происходит.


Приз получает не самая верная пара, а та, в которой оба партнера смогли отличить правду от лжи больше раз, чем остальные участники.

Источник:

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Метки: Netflix   Видео   Дипфейк   измена   люди   обман   шоу   шоу Deep Fake Love   
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2  комментария
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livaneth Полчаса назад
Правильный ответ: "фейк фейк фейк всё фейк" и если хотя бы один раз ошибся - то денежный приз уходит адвокату по разводам.
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