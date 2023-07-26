Netflix запустил романтическое реалити-шоу с дипфейками

«Пять пар проверяют свое доверие в этом страстном реалити-сериале, где технология Deepfake стирает грань правды и становится основой игры с денежным призом в €100 тысяч (около 10 млн рублей)», — отмечается в описании шоу.

Проект состоит из восьми эпизодов. Сначала пять пар, отношения которых длятся от восьми месяцев до девяти лет, расселяют по двум виллам виллах. В каждой из вилл с ними живут по пять одиноких людей, которые пытаются начать отношения с уже состоящими в паре людьми.

В конце каждого из эпизодов пяти парам приходится отвечать, реально ли то, что они увидят на видео с участием их второй половинки, или нет. На таких роликах, к примеру, могут показать, как девушка целуется с незнакомцем, хотя на самом деле этого не происходит.

Приз получает не самая верная пара, а та, в которой оба партнера смогли отличить правду от лжи больше раз, чем остальные участники.