"Зае***и вы ковидом прикрываться": заведующая подстанцией скорой помощи отчитала сотрудника

На станции скорой помощи каждый сотрудник на счету. И если тот заболел, то помимо антибиотика ему придется принять как неизбежное разговор с начальством. После такого побежишь на работу как миленький. Или не побежишь?
Запись разговора с заведующей одной из московских подстанций скорой медицинской помощи Натальей Романьковой появилась в Сети и тут же стала вирусной. Темпераментная начальница, не выбирая выражений, объясняет сотруднику, что сейчас не время болеть.
Осторожно! Нецензурная лексика!
Из отзывов на работу 38 подстанции ССиНМП г. Москвы можно написать книгу, а ведь все они были сделаны задолго до этого разговора. Видимо, с тех пор ничего не изменилось. Просто пара цитат: "Это не подстанция, а ИСЧАДИЕ АДА во главе с самим демоном во плоти!!! Так как заведующая Романькова Н.Г.― и́стинное исча́дие а́да: вла́стная, подозри́тельная, скупа́я и ненавидящая всех и всё; она́ кричи́т и унижает своих подчиненных доводя их до самих мыслей о суициде! А диспетчера этой подстанции сами черти и вся другая нечисть, которая получает удовольствия от унижений и оскорблений сотрудников с линии. А сотрудники работающие там на линии это заколдованные гномы, которые готовы работать за то, чтоб просто даже разрешили дышать и незнающие себе цену и что такое самоуважение". "Одним словом - вотчина Романьковой... И этим все сказано. Из иногородних, кто думает, что видел всё - вы не видели 38 подстанцию Романьковой) Испытание не для слабонервных".
Я не понимаю, почему мужчина позволяет с собой так разговаривать??— 🤍❤️🤍авокадо кедавра (@KoteMarkote) January 25, 2021
Сказал бы « продлили до 5 больничный,у меня ковид, досвидания». И трубку бряц. И ничего бы она не сделала, грымза эта.
Как себя поставишь в больнице, так и будут относится, по себе знаю.
Судя по тому, что Романькова там работает давно, никто ее не уволит. Вряд ли кто-то из вышестоящего ее начальства не в курсе характера дамы.
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А тут [мат], [мат], [мат] и ей НИЧЕГО НЕ БУДЕТ???
ПЗДЦ!
старенькая запись "ПРОСРАЛИ ВСЕ ПОЛИМЕРЫ!"
Вот тоже человек переживает за процесс и отчитывает своих раздолбаев.
А по делу, бери профессионалов, плати реальные деньги и потом спокойным тоном спрашивай работу. А иначе это все просто показывает бессилие руководителя. Набрать слесарей, впихать им в должностные инструкции инженерные обязанности и потом орать, что они их не выполняют за 15000р в месяц. Знаеееем, плавали. Придумали сейчас профессии, типа "специалист", "главный специалист", а чего он там специалист похрен, потом придумаем.
Медицину у нас разваливают чубайсы и пытаются добить, назначая подобное быдло.
Скорее всего у врача скорой есть выбор где работать(в какой больнице), но он каким то чудным образом работает под начальством этой дамы.
я б вообще не осуждал ни того ни другого ни систему целиком...
че хай подняли? опять недовольные властью, начали всех под одну гребенку, начали переносить это на пациентов и т.д.
пост чтобы накинуть на вентилятор?