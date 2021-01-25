"Зае***и вы ковидом прикрываться": заведующая подстанцией скорой помощи отчитала сотрудника

Я не понимаю, почему мужчина позволяет с собой так разговаривать??

Сказал бы « продлили до 5 больничный,у меня ковид, досвидания». И трубку бряц. И ничего бы она не сделала, грымза эта.

Как себя поставишь в больнице, так и будут относится, по себе знаю.