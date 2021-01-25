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"Зае***и вы ковидом прикрываться": заведующая подстанцией скорой помощи отчитала сотрудника

"Зае***и вы ковидом прикрываться": заведующая подстанцией скорой помощи отчитала сотрудника (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2021 10:02
Сообщество : Жить в России
Метки: СМП   больничный   врач   ковид-19   медицина   разговор по телефону   
8173
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На станции скорой помощи каждый сотрудник на счету. И если тот заболел, то помимо антибиотика ему придется принять как неизбежное разговор с начальством. После такого побежишь на работу как миленький. Или не побежишь?

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Метки: СМП   больничный   врач   ковид-19   медицина   разговор по телефону   
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50  комментариев
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6k
SSD 16 часов назад
Скорее всего, она ответит, что это не она, а просто похожий голос, и не надо "раскачивать лодку"... А кто это записал - мы все знаем, пятая колонна, или Байден. И вообще, фразы смонтированы и вырваны из контекста... )))
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47
Кунг фу Панда 7 часов назад
Охреневшая быдлобаба...
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1k
додик 8 часов назад
Бедный пилюлькин. У меня шеф тоже женщина. Но что бы так. Мастера мужики так не зверствуют....
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15
Максим 8 часов назад
к слову, сотрудника вызвали на ковер дать разъяснения, наверное, как такое попало в интернеты. А розманькову никто не уволит, у нее муж ФЭБОС в чинах...
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2k
americos 8 часов назад
Если ей протереть рот тряпкой, которой моют туалеты, то после этого эту тряпку надо будет очень долго отстирывать прежде чем можно будет заново использовать по назначению.
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12k
Toxictofa 9 часов назад
Кого-то в вацапе оскорбили "сопли жуешь" и чурки сразу прилетели и проломили в башку.
А тут [мат], [мат], [мат] и ей НИЧЕГО НЕ БУДЕТ???
ПЗДЦ!
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1k
Morfei 10 часов назад
Долпоебка. А типа кроме ковида других болезней теперь нет? Нахрена тогда все эти лекарства в аптеке? :-) Скоро законодательно просто отменят больничные. Это последнее было, на что человек имел право.
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17k
Vital Idol 11 часов назад
вые*бать необструганной шваброй....
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2k
Alex 12 часов назад
Кто прав конкретно в этом случае я не знаю. Может, этот мужик постоянно косит от работы. Тем более, что врачу с врачом договориться действительно проще, чтобы больничный получить. Может быть, на самом деле болеет. Но вот записывать и выкладывать в сеть разговор без ведома второго собеседника по существующему законодательству нельзя. Даже гугл в своем андроиде заблокировал работу таких приложений, начиная с андроида 9.0.
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12k
Денис 13 часов назад
Я сперва вообще не понял, при чём тут Елена Степаненко...

Я сперва вообще не понял, при чём тут Елена Степаненко...
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23k
Григорий 13 часов назад
Вполне ее понимаю - работать надо, а работники разбегаются по щелям. А учитывая, что они врачи, то им нарисовать себе симптомы и получить больничный как два байта переслать.
старенькая запись "ПРОСРАЛИ ВСЕ ПОЛИМЕРЫ!"
Вот тоже человек переживает за процесс и отчитывает своих раздолбаев.
Ссылка youtu.be
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1k
Morfei Григорий 10 часов назад
А потом что? Уволившихся будут стрелять с вертолета?
А по делу, бери профессионалов, плати реальные деньги и потом спокойным тоном спрашивай работу. А иначе это все просто показывает бессилие руководителя. Набрать слесарей, впихать им в должностные инструкции инженерные обязанности и потом орать, что они их не выполняют за 15000р в месяц. Знаеееем, плавали. Придумали сейчас профессии, типа "специалист", "главный специалист", а чего он там специалист похрен, потом придумаем.
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37k
viktor.bobruk 2012 13 часов назад
Великий и Могучий! А больше и сказать нечего!
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Комментарий удален
−15
4k
бедный студент из Африки 14 часов назад
на картинке это она или Степаненко??
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12k
aalexey3 14 часов назад
Вот по этому у нас такая медицина... Доктора... Интеллигенция бл@дь...
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3k
Lola aalexey3 14 часов назад
Сколько лет на свете живу, первый раз такое от человека(о врачах вообще молчу) слышу.
Медицину у нас разваливают чубайсы и пытаются добить, назначая подобное быдло.
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404
20 cm 14 часов назад
Блин, вот тут все просто - если человек выполняет задачу - пофиг как он это делает.
Скорее всего у врача скорой есть выбор где работать(в какой больнице), но он каким то чудным образом работает под начальством этой дамы.
я б вообще не осуждал ни того ни другого ни систему целиком...
че хай подняли? опять недовольные властью, начали всех под одну гребенку, начали переносить это на пациентов и т.д.
пост чтобы накинуть на вентилятор?
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4k
Александр Иванов 15 часов назад
Интересные медицинские термины!
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24k
Павел 15 часов назад
А я вот не понимаю нахрен с таким начальством работать. Ладно у нас в провинции работы особо не густо, в Москве то. Уволились бы разом несколько человек и всё.
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327
Estek 15 часов назад
У нее на роже всё написано кто она и что.
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5k
Nobody Noname 15 часов назад
Там где я сейчас живу и работаю у меня состоялся бы похожий разговор если бы я вышел на работу больным. Однажды вышельна работу на два дня раньше окончания больничного, пришлось столтко бумаг подписывать что ну его нафиг.
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2k
Dmitrii Ivanov 15 часов назад
Мне показалось или она разговаривает как член Единой России?
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5k
Nobody Noname Dmitrii Ivanov 15 часов назад
Просто член
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