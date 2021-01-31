"Надо бить тревогу": уральская туристка с маленькой дочкой подцепили на Занзибаре сонную болезнь

Этой зимой прежде мало известный нашим туристам Занзибар внезапно стал самым популярным зимний курортом, куда запустили прямые рейсы из нескольких городов России. Сейчас на его пляжи отправляется больше россиян, чем в Турцию.



Наши туроператоры рекомендуют перед поездкой на остров сделать прививку от желтой лихорадки, против гепатита A и столбняка, а также принимать препараты от тропической малярии - за неделю до поездки, в течение всего отдыха и еще 3 недели после возвращения. А вот в рекомендациях Роспотребнадзора вообще нет упоминания об африканском трипаносомозе, только общие советы: чаще мыть реки, избегать сырой воды и пользоваться репеллентами от насекомых...



Между тем, хотя риск заразиться на самом Занзибаре малярией минимален, уже двое российских туристов скончались от нее по возвращении с острова. 22 ноября 2020 года в Ижевске умер Александр Донской-младший, сын бывшего мэра Архангельска. Ему было всего 29 лет, но врачи заподозрили у него ковид и пытались лечить от коронавируса. Потом, когда все-таки диагностировали малярию, оказалось, что лекарств от нее нет ни в Ижевске, ни в Казани. А через неделю от этой же болезни скончался казанский бизнесмен Марат Якупов, который тоже отдыхал на Занзибаре.



Заболевшие российские туристы брали экскурсию на материковую часть Танзании, где были искусаны местными комарами: "Еще по прилете мы стали переживать из-за этого, потому что нас весь отдых кусали комары! Причем кусали нас разные комары. И какие-то красные, и зеленые, и синие. Короче, набор всей радуги", - делился впечатлениями блогер Сергей Кутовой. Они с братом также ощутили на себе все "прелести" привезенной из Африки малярии. Ее коварство в том, что инкубационный период может длиться от семи дней до трех лет.