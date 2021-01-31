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"Надо бить тревогу": уральская туристка с маленькой дочкой подцепили на Занзибаре сонную болезнь

"Надо бить тревогу": уральская туристка с маленькой дочкой подцепили на Занзибаре сонную болезнь (5 фото)

Автор:
31 января 2021 21:59
Сообщество : Истории
Метки: Сонная болезнь   занзибар   малярия   медицина   муха цеце   насекомые   остров   турист   
3100
5
Жительница Перми Наталья вернулась после отдыха на тропическом острове с опаснейшим паразитом в крови. Африканский трипаносомоз (его еще называют сонной болезнью) переносят мухи цеце и совсем не умеют диагностировать и лечить в российских регионах. Об этом риске совсем не предупреждают при продаже путевок на райский остров.
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Метки: Сонная болезнь   занзибар   малярия   медицина   муха цеце   насекомые   остров   турист   
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20k
Юрьевич 2 часа назад
Надо быть на голову больной что б потащить 2-х летнюю малышку в Занзибар, да ещё пойти с ней на экскурсию в местную деревню! ТП!
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17k
Vital Idol 4 минуты назад
в начале 90-х, сосед по стоянке в Африку съездил, а через 2 недели после приезда, жена машину продавала....
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70k
Каждый человек. 12 минут назад
"Надо бить тревогу": уральская туристка с маленькой дочкой подцепили на Занзибаре сонную болезнь
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10k
Taximaxi 18 минут назад
Доктор,что за болезнь я привёз из Африки и что за диету вы мне назначили-блины? Да только блины батенька ,под дверь пролазят.
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−20
vova old 22 минуты назад
Русская пословица по этому поводу говорит: не понос так золотуха. не вирус так муха цеце укусила. есть такая старая притча греческая одному мужику предсказали что в конкретной день он умрёт потому что ему со стены свалится на голову камень. мужик решил всех обдурить с раннего утра ушёл далеко в степь нету ни одной стены и ни одного камня. летел Орёл нёс черепаху и искал о какой камень её разбить чтобы съесть немножко ошибся принял лысину мужика к за камень киданул с высоты черепаху Прямо ему в голову и убил. Да мужик убит не камнем а черепахой, но ни ему ни черепахе не легче
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4k
Ya 23 минуты назад
Сука! Это же насколько надо быть ипанутой в голову что бы ехать в черножопию в разгар эпидемии ковида, а ехать с двухлетним ребенком это верх дебилизма. И как в такой жопе можно отдохнуть? А уродов моральных теперь должны лечить. Уж лучше бы "уснули". Ну а если лечить то только за свои деньги с полной оплатой услуг.
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−20
vova old Полчаса назад
интересно в свободном Израиле закрыли даже аэропорт из-за вируса теперь куча народа застряла заграницей и пока сидят в аэропорту Франкфурта это не всех туда берут атака тех кто по серьезным причинам выезжал а а в России диктаторские якобы люди ездят в Занзибар свободна точка Классно
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76
Борис 39 минут назад
Старик Чуковский еще в прошлом веке предупреждал:
"Не ходите, дети, в Африку гулять" !
*
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6k
vitenok 50 минут назад
Сколько дол.бо.ё.бов оказывается есть.
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4k
Olga Raudis 57 минут назад
Мдя... Совсем обнищало население России. Туристы из российской глубинки шляются по экзотическим тропическим курортам в поисках приключений. Что в сущности было бы их личным делом, если бы мамашка не тащила с собой маленького ребенка.
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13k
Денис Час назад
Виноваты турфирмы не предупредившие туристов...
Удивительное рядом.
Скоро начнётся такое:
"Сынок поплыл в море, его съела акула. Турфирма не предупредила, что в море бывают акулы и что акулы могут напасть на человека!"
"Дочка ушла вечером в саванну, а с утра её нашли полностью обглоданной львами и гиенами."
Почему нас не предупредили, что в Африке есть дикие животные!"
"Папа забухал и упал в реку, а его съели крокодилы. Почему нас не предупредили, что тут в речках крокодилы и что они без намордников!"

Ппц, тупорылые. Куда делись люди, которые читали Чуковского и Жюль Верна
Всё же сказано и про львов и про мух це-це.
:)
Виноваты турфирмы не предупредившие туристов... Удивительное рядом. Скоро начнётся такое: "Сынок поплыл в море, его съела акула. Турфирма не предупредила, что в море бывают акулы и что акулы могут напасть на человека!" "Дочка ушла вечером в саванну, а с утра её нашли полностью обглоданной львами и гиенами." Почему нас не предупредили, что в Африке есть дикие животные!" "Папа забухал и упал в реку, а его съели крокодилы. Почему нас не предупредили, что тут в речках крокодилы и что они без намордников!" Ппц, тупорылые. Куда делись люди, которые читали Чуковского и Жюль Верна Всё же сказано и про львов и про мух це-це. :)
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27k
winergy2012 Денис Полминуты назад
А крокодилы пьяных едят?Или для них пьяный, как конфета с ликёром?
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49k
stabskapitan Час назад
Маман надо по голове настучать, это кем надо быть чтобы двухлетнего ребенка тащить в тропики.
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4k
Tatyana 2 часа назад
"Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке горилы, в Африке больше, злые крокодилы. Будут вас кусать, бить и обижать..." Классику помните? Я понимаю, что всем хочется отдыха. Но ехать с двухлетним ребёнком в Африку - какой-то маразм. Верю, что обеим туристкам помогут и рейсы в этот ад закроют, ну или у людей хватит ума не ехать черт знает куда.
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10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Если ты ищешь на свою ж_пу приключения, кто должен быть виноват в том, что что-то пошло не так?
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7k
Danil Sochin 2 часа назад
На нашей планете есть такие места, которые и бесплатно я бы не посещал!
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8k
Vacony 2 часа назад
вообщем ехать только в Крым ? ))там мух цеце точно нет
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10k
Иван Васильевич Vacony 2 часа назад
Зато есть, например, ротавирусная инфекция, которой ежегодно болеет масса туристов, особенно дети, потому-как канализация сливается в море. Это болячка не только Крыма, опережая вскукареки дебил-патриотов. На краснодарском побережье та же проблема!
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9
Darina Иван Васильевич Час назад
Это болячка всех прибрежных городов не только в России
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3k
Sulesin Иван Васильевич 37 минут назад
Часто возвращаюсь с моря (Лазаревское) с разной степени "простудой". Один раз даже стандартные лекарства не помогли, пришлось в местной амбулатории "капаться".
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69
AMATORI 2 часа назад
Вообще [мат] 12 лечу в занзибар
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57k
Опиум для народа AMATORI 2 часа назад
И х"ли ты там забыл?
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520
Атомный Крот 2 часа назад
Ну, тропическая медицина - это особый вид медицины, которой по понятным причинам в современной России мало кто занимается.
Подозреваю, что даже в Советском Союзе спецов по ней больше было, ибо СССР регулярно своих спецов в Африку направлял что-нибудь строить или учить/лечить.
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260
Toll944 Атомный Крот Час назад
При СССР фраза: "советский турист из Перми в Занзибаре" уже была анекдотом.
....
Искала приключений?
Нашла!
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74k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Вот именно поэтому я крайне осторожно отношусь ко всяким заграницам.
Что- либо требовать шибко мудрая мамашка не имеет морального права - никто тебя туда насильно не посылал, сама с ребёнком поперлась.
Чего дома не сиделось ?
Надоело в декрете ?
Захотелось новых ощущений.
Теперь будут.
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4k
Бу 2 часа назад
Не, ходите в Африку гулять
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4k
Vadim Бу 2 часа назад
Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо
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4k
fin4all Vadim 2 часа назад
Он разносит трипопо
Сифило и гоноко
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