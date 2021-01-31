"Надо бить тревогу": уральская туристка с маленькой дочкой подцепили на Занзибаре сонную болезнь

Жительница Перми Наталья вернулась после отдыха на тропическом острове с опаснейшим паразитом в крови. Африканский трипаносомоз (его еще называют сонной болезнью) переносят мухи цеце и совсем не умеют диагностировать и лечить в российских регионах. Об этом риске совсем не предупреждают при продаже путевок на райский остров.
Наталья с дочкой слетали в Африку в ноябре прошлого года. Потом у них начали побаливать ноги. А сразу после встречи 2021-го у малышки поднялась температура до 40 градусов. Сначала думали, что снова режутся зубы, но состояние девочки ухудшалось, и в середине января ее отвезли в городскую детскую больницу. После курса антибиотиков выписали, но на следующий день опять подскочила температура.
Мама обратилась в частную лабораторию, где обнаружили в крови малышки и ее мамы тропических паразитов: "Анализ показал, что это укусы мухи цеце. Походка меняется, трясутся конечности, не хочется пить, есть. Я взрослая, понимаю — заставляю себя есть. Ребенка приходится выводить капельницами. Она в амебном состоянии. Сегодня утром вернулся аппетит, не спала четыре часа — это радость", — рассказывает туристка.
Мама обратилась в частную лабораторию, где обнаружили в крови малышки и ее мамы тропических паразитов: "Анализ показал, что это укусы мухи цеце. Походка меняется, трясутся конечности, не хочется пить, есть. Я взрослая, понимаю — заставляю себя есть. Ребенка приходится выводить капельницами. Она в амебном состоянии. Сегодня утром вернулся аппетит, не спала четыре часа — это радость", — рассказывает туристка.
По словам Натальи, они на Занзибаре они посетили в рамках экскурсии местную деревню с какими-то лужами, и когда начался дождь, туристов покусали насекомые.
Консилиум врачей из Перми отправил на Занзибар запрос о возможности заражения трипаносомозом. Но оттуда ответили, что на острове не водятся мухи цеце. Во всей Танзании, большая часть которой расположена в материковой части Африки, насчитали меньше десяти заболевших сонной болезнью за год...
Консилиум врачей из Перми отправил на Занзибар запрос о возможности заражения трипаносомозом. Но оттуда ответили, что на острове не водятся мухи цеце. Во всей Танзании, большая часть которой расположена в материковой части Африки, насчитали меньше десяти заболевших сонной болезнью за год...
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В пресс-службе пермского минздрава подтвердили, что в местной больнице лечится маленькая пациентка, которую укусила муха цеце: "На сегодня ребенок находится в палате интенсивной терапии, оказываем всю необходимую медицинскую помощь. Краевой инфекционист в курсе, ребенка консультировали. Все анализы отправили в Центр гигиены и эпидемиологии".
Лучший вариант для малышки, которой только на днях исполнилось два года, - попасть на лечение в Московский институт паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского. Обещают, что это будет сделано, как только там освободится место. "Врачи сказали ждать до понедельника. Надо будет тысячу бумаг написать, чтобы нас в Москву направили, потому что здесь ли лекарств, ни лечения. Надо бить тревогу в Минздрав, чтобы закрывали Занзибар", — жалуется Наталья.
Лучший вариант для малышки, которой только на днях исполнилось два года, - попасть на лечение в Московский институт паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского. Обещают, что это будет сделано, как только там освободится место. "Врачи сказали ждать до понедельника. Надо будет тысячу бумаг написать, чтобы нас в Москву направили, потому что здесь ли лекарств, ни лечения. Надо бить тревогу в Минздрав, чтобы закрывали Занзибар", — жалуется Наталья.
Этой зимой прежде мало известный нашим туристам Занзибар внезапно стал самым популярным зимний курортом, куда запустили прямые рейсы из нескольких городов России. Сейчас на его пляжи отправляется больше россиян, чем в Турцию.
Наши туроператоры рекомендуют перед поездкой на остров сделать прививку от желтой лихорадки, против гепатита A и столбняка, а также принимать препараты от тропической малярии - за неделю до поездки, в течение всего отдыха и еще 3 недели после возвращения. А вот в рекомендациях Роспотребнадзора вообще нет упоминания об африканском трипаносомозе, только общие советы: чаще мыть реки, избегать сырой воды и пользоваться репеллентами от насекомых...
Между тем, хотя риск заразиться на самом Занзибаре малярией минимален, уже двое российских туристов скончались от нее по возвращении с острова. 22 ноября 2020 года в Ижевске умер Александр Донской-младший, сын бывшего мэра Архангельска. Ему было всего 29 лет, но врачи заподозрили у него ковид и пытались лечить от коронавируса. Потом, когда все-таки диагностировали малярию, оказалось, что лекарств от нее нет ни в Ижевске, ни в Казани. А через неделю от этой же болезни скончался казанский бизнесмен Марат Якупов, который тоже отдыхал на Занзибаре.
Заболевшие российские туристы брали экскурсию на материковую часть Танзании, где были искусаны местными комарами: "Еще по прилете мы стали переживать из-за этого, потому что нас весь отдых кусали комары! Причем кусали нас разные комары. И какие-то красные, и зеленые, и синие. Короче, набор всей радуги", - делился впечатлениями блогер Сергей Кутовой. Они с братом также ощутили на себе все "прелести" привезенной из Африки малярии. Ее коварство в том, что инкубационный период может длиться от семи дней до трех лет.
Наши туроператоры рекомендуют перед поездкой на остров сделать прививку от желтой лихорадки, против гепатита A и столбняка, а также принимать препараты от тропической малярии - за неделю до поездки, в течение всего отдыха и еще 3 недели после возвращения. А вот в рекомендациях Роспотребнадзора вообще нет упоминания об африканском трипаносомозе, только общие советы: чаще мыть реки, избегать сырой воды и пользоваться репеллентами от насекомых...
Между тем, хотя риск заразиться на самом Занзибаре малярией минимален, уже двое российских туристов скончались от нее по возвращении с острова. 22 ноября 2020 года в Ижевске умер Александр Донской-младший, сын бывшего мэра Архангельска. Ему было всего 29 лет, но врачи заподозрили у него ковид и пытались лечить от коронавируса. Потом, когда все-таки диагностировали малярию, оказалось, что лекарств от нее нет ни в Ижевске, ни в Казани. А через неделю от этой же болезни скончался казанский бизнесмен Марат Якупов, который тоже отдыхал на Занзибаре.
Заболевшие российские туристы брали экскурсию на материковую часть Танзании, где были искусаны местными комарами: "Еще по прилете мы стали переживать из-за этого, потому что нас весь отдых кусали комары! Причем кусали нас разные комары. И какие-то красные, и зеленые, и синие. Короче, набор всей радуги", - делился впечатлениями блогер Сергей Кутовой. Они с братом также ощутили на себе все "прелести" привезенной из Африки малярии. Ее коварство в том, что инкубационный период может длиться от семи дней до трех лет.
В Москве есть Институт тропических болезней, там о мухе це-це знают всё. А виноват Ростуризм и турфирмы, которые не предупредили туристов об опасных тропических заболеваниях в Африке и на Занзибаре в частности. Это полное безобразие и безответственность отправлять туда чартеры((— karma (@zigzagsudbi) January 31, 2021
Ага, Занзибар одно из немногих мест, куда летят охотчивые до отдыха русские туристы... Может ковид оттуда привезут, а может и эболу...— Новичок (@novichok100) January 31, 2021
Со своим нельзя: осенью на Занзибаре за фрукты с напитками наших туристов выставили из отеля
Сюрпризы начались чуть не с самого открытия Занзибара для массового туриста из России...
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"Не ходите, дети, в Африку гулять" !*
Удивительное рядом.
Скоро начнётся такое:
"Сынок поплыл в море, его съела акула. Турфирма не предупредила, что в море бывают акулы и что акулы могут напасть на человека!"
"Дочка ушла вечером в саванну, а с утра её нашли полностью обглоданной львами и гиенами."
Почему нас не предупредили, что в Африке есть дикие животные!"
"Папа забухал и упал в реку, а его съели крокодилы. Почему нас не предупредили, что тут в речках крокодилы и что они без намордников!"
Ппц, тупорылые. Куда делись люди, которые читали Чуковского и Жюль Верна
Всё же сказано и про львов и про мух це-це.
:)
Подозреваю, что даже в Советском Союзе спецов по ней больше было, ибо СССР регулярно своих спецов в Африку направлял что-нибудь строить или учить/лечить.
....
Искала приключений?
Нашла!
Что- либо требовать шибко мудрая мамашка не имеет морального права - никто тебя туда насильно не посылал, сама с ребёнком поперлась.
Чего дома не сиделось ?
Надоело в декрете ?
Захотелось новых ощущений.
Теперь будут.
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо
Сифило и гоноко