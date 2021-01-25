Собираешь "команду мечты", но что-то идёт не по плану

Когда ты решил замутить свою веб-студию, но "нормальные" люди всё не хотят у тебя работать. Интересно, с чего бы это?
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-Как дела?
-Вот публичный дом открыл
-Ого! Сколько м@нет стоит?
-три
-Ну ниче нормально, а ан@л?
-пять тысяч
-Понятно, ну а классика?
-Классики в линейке продуктов нет пока...один работаю
- Зачем? Мне и тут хорошо.
- а я тебе на 50 баксов , как ты просил, оклад увеличу.
- хаха.
- ладно, ладно. Сколько хочешь, давай в ДВА раза оклад увеличу?
- сорян, у тебя ж не было бабла даже на 50 баксов, а тут сразу в два раза. Или ты меня за лоха все время держал? В общем, даже если увеличишь и в два и в три раза, это не интересно.
Ну так же НЕЛЬЗЯ. Пипец... Что стало с Фишками.....
С тех пор я не введусь на разговоры о перспективах проекта и что нужно сейчас потерпеть, а потом все будет ...
Держаться нужно от таких как можно дальше. Есть инвесторы, у которых бизнес принимать на себя такой риск. И если такие вот предприниматели не могут уговорить инвесторов, что есть не нулевой шанс эту компанию поднять, то я-то почему должен в это все верить? Есть инвесторы и деньги, зовите меня работать на нормальную з.п. Инвесторы на подходе, и нужна помощь компанию создать? Делитесь собственностью компании. Надеетесь найти лохов которые поднимут вам компанию даром? Флаг в руки, и без меня. Я бы сказал, что это дурная затея, но видимо время от времени выстреливает, судя по тому, с какими начальниками я сталкивался. Но это уже другая история.
Амбиций мешок, а знаний и на спичечный коробок не надерётся.
На Бирже была продана цистерна сахара за 10 миллионов.
Ударили по рукам.
Покупатель ушёл искать 10 миилионов.
Продавец - цистерну сахара.
Так и тут. Переговоры о создании крупного, амбициозного бизнеса не состоялись.