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Собираешь "команду мечты", но что-то идёт не по плану

Собираешь "команду мечты", но что-то идёт не по плану (2 фото)

Автор:
25 января 2021 10:14
Сообщество : Истории
Метки: истории из жизни   команда мечты   набор персонала   переписка   переписка WhatsApp   
17891
2

Когда ты решил замутить свою веб-студию, но "нормальные" люди всё не хотят у тебя работать. Интересно, с чего бы это?

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Метки: истории из жизни   команда мечты   набор персонала   переписка   переписка WhatsApp   
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38  комментариев
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12k
Денис 15 часов назад
Собираешь "команду мечты", но что-то идёт не по плану
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19k
Валерий 4 часа назад
с таким отношением к людям у него ничего не выгорит.
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1k
Сергей Феофанов 5 часов назад
Подобными переписками уже все паблики завалены. Тема с "яжемать" уже иссякла?
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233
Внезапно я 6 часов назад
Таких диалогов можно накропать ещё десяток. И все с праведным возмущением выдать за настоящие.
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1k
Sergei Ogarkov 7 часов назад
Что-то по нынешним временам это из каких-то фантастических историй. Может лет 10 назад ещё бы прокатило, но сейчас, когда уже почти все наелись стартапами, заманить в них можно ну только за очень хорошие деньги.
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7k
Kim Martynov 8 часов назад
а потом они друг другу подрочили и стали новые посты придумывать
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246
stafik04 11 часов назад
Два приятеля встречаются:
-Как дела?
-Вот публичный дом открыл
-Ого! Сколько м@нет стоит?
-три
-Ну ниче нормально, а ан@л?
-пять тысяч
-Понятно, ну а классика?
-Классики в линейке продуктов нет пока...один работаю
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7k
Maestro 11 часов назад
работал в одном, скажем так ,стартапе. Работал на фултайм, но на очень скромную зп. Просил повысить хотя бы баксов на 50. Но получил ответ, что нет таких крупных денег у компании. "Компания" за два года не ожет позволить себе повысить сотруднику зп на 50 баксов. Не выдержал, выложил резюме, в итоге устроился на удаленку в голландскую аутсорс-контору. Зп многократно больше. Бывший работодатель, конечно расстроился, ну ок. Через пару месяцев пишет мне: - чувак, возвращайся.
- Зачем? Мне и тут хорошо.
- а я тебе на 50 баксов , как ты просил, оклад увеличу.
- хаха.
- ладно, ладно. Сколько хочешь, давай в ДВА раза оклад увеличу?
- сорян, у тебя ж не было бабла даже на 50 баксов, а тут сразу в два раза. Или ты меня за лоха все время держал? В общем, даже если увеличишь и в два и в три раза, это не интересно.
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2k
Ermolai 13 часов назад
Скорее всего это "мамкин бизнесмен" со взором горящим: наберу дружную команду, все впрягутся, выложатся на 100% и клиент попрет. На первом же повороте жизнь макает "бизнесмена" мордой в гумно и все, бизнес сдулся. Офис закрыт, телефон не отвечает, три кредита и мамкина квартира в залоге. Видал я таких.
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18k
BiZ Ermolai 8 часов назад
я одно время работал фрилансом, делал готовые проекты один на всю контору. окучил несколько контор, все довольны. прибежали ко мне как-то двое веселых пареньков, предложили к ним в фирму устроиться работать. типа они будут клиентов находить, а я буду делать заказы. они уже оформились, уже платят пенсионку, уже нашли большого дядю, который хочет бд на его магазин, готов отвалить за нее раз в 10 выше рынка, эти мальчики уже к нему приехали, надев костюмы, обсудить техзадание, и даже подписались, что выполнят. одна беда - математика у каждого на уровне 3 класса школы, поэтому сами справиться не могут. вот ко мне и прибежали. и предложили мне половину денег от дяди. хотели, чтоб я к нему съездил, чтобы определить, что ему надо, и сделал это все. а деньги он им заплатит. а они мне половину из них. вот так вота)
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7k
bum-bum 13 часов назад
за такой разговор такой начинающий шеф может зубы свои проглотить
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2k
MATPOC bum-bum 11 часов назад
"за такой разговор такой начинающий шеф может зубы свои проглотить"- сначала губы съесть, а уж потом с зубами проглотить
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322
archi666 13 часов назад
После слова фултайм сразу отпало желание читать дальше. Пишите, пожалуйста, по-русски. Хотя бы там, где это возможно.
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54k
Racer777 13 часов назад
Чупа, да ты о%уел в край.
Ну так же НЕЛЬЗЯ. Пипец... Что стало с Фишками.....
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8k
ScorpionDS 14 часов назад
Я с таким шефом работал, сначала все было норм, а потом спустя несколько лет предложил стартап, сначала ЗП обещалась, но потом сдулся, в итоге спустя 9 мес. ушел без ЗП и без обещанных акций компаний ...

С тех пор я не введусь на разговоры о перспективах проекта и что нужно сейчас потерпеть, а потом все будет ...
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3k
Maikie 14 часов назад
У Чупы как всегда фантазии...))
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4k
Шлагбаумэн Maikie 13 часов назад
Это уже не фантазии, а бредни.
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842
ВазгенСемёнович 14 часов назад
Сталкивался с такими помойками, их организовывают жульё и неудачники с которыми уважающие себя люди дел не имеют, хочешь узнать что такое быть голодранцем иди работать в такие шараги.
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14k
Граммар-наци 15 часов назад
Чупакабра совсем с катушек съехал?
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5k
KSquared 15 часов назад
Прям совсем с такой наглостью не встречался, но бывали случаи, когда звали работать за гроши. Когда спрашивал, почему зарплата в детстве плохо кушала, говорили, что-то вроде: "Новый бизнес, все вырастет, будешь получать дофига денег." Ну тогда, говорю, хоть процентом от компании добавьте. "Нет, если хочешь быть в доле, работай вообще за бесплатно." При этом, процент все равно предлагают смешной.

Держаться нужно от таких как можно дальше. Есть инвесторы, у которых бизнес принимать на себя такой риск. И если такие вот предприниматели не могут уговорить инвесторов, что есть не нулевой шанс эту компанию поднять, то я-то почему должен в это все верить? Есть инвесторы и деньги, зовите меня работать на нормальную з.п. Инвесторы на подходе, и нужна помощь компанию создать? Делитесь собственностью компании. Надеетесь найти лохов которые поднимут вам компанию даром? Флаг в руки, и без меня. Я бы сказал, что это дурная затея, но видимо время от времени выстреливает, судя по тому, с какими начальниками я сталкивался. Но это уже другая история.
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8k
ScorpionDS KSquared 14 часов назад
Согласен насчет инвесторов, сталкивался с таким, мой шеф не хотел брать инвестиции, вполне приличные, так как тогда проект был не полностью его ..., в итоге использовал нас разрабов ...
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5k
mr.Poher 15 часов назад
Знали бы вы, сколько таких покорителей рынка, супер предпринимателей.
Амбиций мешок, а знаний и на спичечный коробок не надерётся.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
1k
K_II_T 15 часов назад
Анекдот из 90х:
На Бирже была продана цистерна сахара за 10 миллионов.
Ударили по рукам.
Покупатель ушёл искать 10 миилионов.
Продавец - цистерну сахара.

Так и тут. Переговоры о создании крупного, амбициозного бизнеса не состоялись.
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2k
newegg K_II_T 15 часов назад
Этот анекдот немного старше, как минимум со времен НЭПа.
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−6
Игорь 15 часов назад
ну типо нормально бизнез начал
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