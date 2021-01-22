Помните начальника колонии в "Джентльменах удачи"? У актера была очень яркая и необычная судьба

В истории советского кино есть несколько десятков фильмов, которые стали классикой, а множество фраз из них разлетелись на цитаты. И даже самого незначительного, второстепенного персонажа из такого фильма мы знаем и помним лучше, чем главного героя какого-нибудь современного второсортного российского сериала. Безусловно, замечательная картина Александра Серого (снятая при помощи и участии Георгия Данелия) входит в число таких фильмов.
И, конечно же, все мы хорошо помним колоритного начальника колонии в Средней Азии, где отбывали срок Хмырь, Косой и Василий Алибабаевич. "Если будут бить, немедленно стучите в дверь".
Владимир Уан-Зо-Ли родился в 1909 году в Иркутске в семье врача. По национальности он был китаец, и его фамилию иногда писали на русский манер - Уанзолин. Еще когда Володя был маленьким, семья переехала в Москву. Владимир окончил Государственную студию киноискусства, но связал свою жизнь с цирком.
Его отец, знаток тибетской медицины, был дальним родственником руководителя китайской цирковой труппы "Лю Кум Хай". Они творили на сцене цирка что-то невероятное: зажимали между коленями стол, подтягивались на своих косах под купол цирка, и делали вид, что закусывают. Владимир с братом Сергеем увлеклись романтикой цирковой жизни, кроме того, это была возможность ездить и смотреть страну.
Они вступили в Лю Кум Хай, а когда труппа покинула СССР, начали выступать вдвоем. Особенно здорово им удавалось жонглировать трезубцами: публике казалось, что трезубцы живые и летают под куполом по своей воле. В 1937 году Уан-Зо-Ли впервые сыграл в кино, в фильме режиссера Михаила Розенфельда "Ущелье Аламасов".
Позже братья расстались. Сергей остался в цирке, а Володя ушел на эстраду. Началась война, и Владимир Уан-Зо-Ли стал ездить по частям Красной Армии в составе концертной бригады. Ему довелось выступать с самой Лидией Руслановой. За время войны, Владимир принял участие в 1500 концертах и дважды был ранен - в 1942 и 1944 годах, второй раз особенно тяжело. За проявленное мужество его наградили медалью "За оборону Москвы" и орденами Отечественной войны I и II степени.
После войны Владимир Уан-Зо-Ли был принят на работу в Москонцерт. У него было несколько номеров, в том числе, он рисовал шаржи на зрителей, а также, играл на кларнете и пиле. Тогда же он стал сниматься в кино, благодаря характерной внешности, играл, в основном, японцев, китайцев, монголов и т.п. В 1984 году Уан-Зо-Ли вышел на пенсию. У него появилась масса свободного времени, он много рисовал маслом и акварелью, и не оставил кинематограф. Одна из последних ролей Владимира была короткой, но яркой, и вы наверняка ее помните. Он сыграл "торговца секретами" И Пына в мини-сериале "Сердца трех" с Шевельковым и Жигуновым.
Владимир Уан-Зо-Ли умер в Москве в своей квартире на Каретном Ряду в августе 1998 года. Ему было 88 лет. Но фильмы, в которых он сыграл, навеки останутся в нашей истории, и мы будем их смотреть и пересматривать еще не один раз.
Источник:
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