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Помните начальника колонии в "Джентльменах удачи"? У актера была очень яркая и необычная судьба

Помните начальника колонии в "Джентльменах удачи"? У актера была очень яркая и необычная судьба (3 фото)

Автор:
22 января 2021 20:19
Метки: актеры   биография   кино   роли   
543
3

В истории советского кино есть несколько десятков фильмов, которые стали классикой, а множество фраз из них разлетелись на цитаты. И даже самого незначительного, второстепенного персонажа из такого фильма мы знаем и помним лучше, чем главного героя какого-нибудь современного второсортного российского сериала. Безусловно, замечательная картина Александра Серого (снятая при помощи и участии Георгия Данелия) входит в число таких фильмов.

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Метки: актеры   биография   кино   роли   
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6  комментариев
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Александр Иванов 3 часа назад
Майор-начальник колонии? Не маловато ли звание? Или там одна камера?
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Taras Kozalupko Александр Иванов 2 часа назад
В титрах к фильму указан консультант от мвд, думаю такие детали продуманы и подкорректированы им.
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10k
Паша Эмильевич Час назад
Это же Пак из "Поговорим, брат..."
С детства помню фразу - "Мёда надо? Женьшеня надо? Приходи, Пака даст. Сердюка не даст!"
Спасибо за пост
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36k
Дворняга Паша Эмильевич 11 минут назад
Блин, точно: дедушка Пак! Очень нравился персонаж. Шпиёном оказался, гад, японским!
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1k
Shekhar Kapur 2 часа назад
Спасибо, интересная статья
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