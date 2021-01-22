Помните начальника колонии в "Джентльменах удачи"? У актера была очень яркая и необычная судьба

И, конечно же, все мы хорошо помним колоритного начальника колонии в Средней Азии, где отбывали срок Хмырь, Косой и Василий Алибабаевич. "Если будут бить, немедленно стучите в дверь".

Владимир Уан-Зо-Ли родился в 1909 году в Иркутске в семье врача. По национальности он был китаец, и его фамилию иногда писали на русский манер - Уанзолин. Еще когда Володя был маленьким, семья переехала в Москву. Владимир окончил Государственную студию киноискусства, но связал свою жизнь с цирком.

Его отец, знаток тибетской медицины, был дальним родственником руководителя китайской цирковой труппы "Лю Кум Хай". Они творили на сцене цирка что-то невероятное: зажимали между коленями стол, подтягивались на своих косах под купол цирка, и делали вид, что закусывают. Владимир с братом Сергеем увлеклись романтикой цирковой жизни, кроме того, это была возможность ездить и смотреть страну.

Они вступили в Лю Кум Хай, а когда труппа покинула СССР, начали выступать вдвоем. Особенно здорово им удавалось жонглировать трезубцами: публике казалось, что трезубцы живые и летают под куполом по своей воле. В 1937 году Уан-Зо-Ли впервые сыграл в кино, в фильме режиссера Михаила Розенфельда "Ущелье Аламасов".