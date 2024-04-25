В Румынии туристка попала в больницу после встречи с медведем

72-летняя женщина ехала с подругой по извилистому Трансфэгэрашскому шоссе в Карпатах, когда заметила пару бурых медведей на обочине дороги. Она открыла окно, чтобы сфотографировать зверей, как вдруг один из них поднялся на задние лапы и бросился на неё.
"Я просто хотела сфотографировать его, - рассказала женщина местным журналистам с больничной койки. - Мы были в машине и собирались сделать снимок. А медведи подошли к окну".
В итоге косолапый полез в окно и распорол туристке из Шотландии руку. Подруга пострадавшей дала по газам, прежде чем зверь успел причинить ещё больший ущерб.
За последние годы в Румынии участились случаи нападения бурых медведей на людей. В стране обитает около 8000 особей, что больше, чем в любой европейской стране, кроме России.
За пять лет, с 2016 по 2021 год, было зафиксировано 154 нападения медведей на людей, погибли 14 человек. Это стало настолько серьёзной проблемой, что некоторые политики добавили в свои избирательные программы инициативы по увеличению квот на охоту.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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