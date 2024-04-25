В Румынии туристка попала в больницу после встречи с медведем

"Я просто хотела сфотографировать его, - рассказала женщина местным журналистам с больничной койки. - Мы были в машине и собирались сделать снимок. А медведи подошли к окну".

В итоге косолапый полез в окно и распорол туристке из Шотландии руку. Подруга пострадавшей дала по газам, прежде чем зверь успел причинить ещё больший ущерб.