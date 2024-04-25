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В Румынии туристка попала в больницу после встречи с медведем

В Румынии туристка попала в больницу после встречи с медведем

Автор:
25 апреля 2024 09:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Медведь   Румыния   животные   история   нападение   турист   
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72-летняя женщина ехала с подругой по извилистому Трансфэгэрашскому шоссе в Карпатах, когда заметила пару бурых медведей на обочине дороги. Она открыла окно, чтобы сфотографировать зверей, как вдруг один из них поднялся на задние лапы и бросился на неё.

"Я просто хотела сфотографировать его, - рассказала женщина местным журналистам с больничной койки. - Мы были в машине и собирались сделать снимок. А медведи подошли к окну".

В итоге косолапый полез в окно и распорол туристке из Шотландии руку. Подруга пострадавшей дала по газам, прежде чем зверь успел причинить ещё больший ущерб.

За последние годы в Румынии участились случаи нападения бурых медведей на людей. В стране обитает около 8000 особей, что больше, чем в любой европейской стране, кроме России.


За пять лет, с 2016 по 2021 год, было зафиксировано 154 нападения медведей на людей, погибли 14 человек. Это стало настолько серьёзной проблемой, что некоторые политики добавили в свои избирательные программы инициативы по увеличению квот на охоту.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Медведь   Румыния   животные   история   нападение   турист   
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9  комментариев
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surgy Час назад
Увеличение квот, а на что? Медведям на нападения на туристов?))))
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1k
pitsilver 4 минуты назад
Такие тупые отговорки, я просто хотел сфотографировать, я просто хотел покормить и ТД. Блин это дикое животное, оно понимает инстинкт самосохранения и не более. 72 года, а мозгов как у ребенка
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15k
Объект реальности 8 минут назад
Медведи только по-русски понимают.
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9k
Роман 18 минут назад
Там реально их много. Табличек с предупреждениями на каждом шагу.
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11k
Billi_Bons 46 минут назад
Румынка просто хотела сфоткать медведя… Ну-ну, так все и поверили, что обычная «ромалэ» хотела только сфоткать. Да она его решила на мёд развести, а миша прошаренный оказался.
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7k
Babangdida 46 минут назад
Медвежий уголок, что тут сказать?
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800
Шурман Час назад
Ну хоть фотку сделала :) мозгов в 70 нет и значит не будет , у нас тут одна дура решила акулу на пирсе погладить , один из моего тима вытащил небольшую и начал туристам демонстрировать а я орать начал не давай им морду гладить , ну как итог у одной жеванный укус пальца но без последствий , обработал ей палец и наложил бинт и пошла она уже не довольная подальше от моря .
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601
DuckTales Час назад
Надо было пойти его погладить
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2908 постов (2735 в горячем)

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