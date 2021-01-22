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Что больше всего раздражает девушек в мужских анкетах на сайтах знакомств

Что больше всего раздражает девушек в мужских анкетах на сайтах знакомств (11 фото)

Автор:
22 января 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: анкеты   знакомства   отношения   ошибки   парни и девушки   сайты знакомств   факты   фото   
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11
Посетительницы сайтов знакомств и обитательницы тиндера откровенно рассказали о том, какие фотки в мужских анкетах их по-настоящему бесят, и какие мужчины по результатам изучения профилей не имеют ни малейшего шанса на встречу.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: анкеты   знакомства   отношения   ошибки   парни и девушки   сайты знакомств   факты   фото   
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12  комментариев
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1k
Степан Алкоголик 58 минут назад
Что за бред ? Бабы так же себя ведут...
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6k
uutb 9 минут назад
Какие же они раздражительные....
Какие же они раздражительные....
Какие же они раздражительные....
Какие же они раздражительные....
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8k
Kostick 17 минут назад
есть барышни которые любят рыбалку.
есть шкуры, у которых рогатка раздвигается от вида авто от 3 лямов.
есть спортсменки.
есть любительницы экстрима, я про всякий дайвинг и пр.
так что на любой горшочек своя крышечка найдётся. а вот самочки с накачанными гиалуронкой губами и виниловой моськой - тут точно на любителя.
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3k
tamin 24 минуты назад
Выкладываешь справку 2 ндфл и любую фотку. Если там сумма не достаточно большая, приписываешь нолик. Найти ту самую все равно не получится, зато хоть секс будет регулярным
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12k
Денис Полчаса назад
Что больше всего раздражает девушек в мужских анкетах на сайтах знакомств
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56k
Александр Ломовицкий 41 минуту назад
мы выбираем нас выбирают каждый выкладывает то чем может привлечь еб.лю. Девушки надутые губы и оттопыренные жопы. Парни достаток, умение добывать еду и мускулы . от животного мира отличает только то что ..да ничего не отличает.
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3k
Андрей 47 минут назад
Что за херню я сейчас прочитал?
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11k
Сергей 50 минут назад
Можно сделать вывод, что фоткаться надо в студии, как на паспорт.
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9k
Антон Семёныч Сергей 46 минут назад
И ноги чтобы были побитые.....какие же бабы дуры!!!
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3k
ezhik 52 минуты назад
всё правильно!
нужны фото паспорт, банк.карта с двух сторон
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38k
Александр 56 минут назад
Лучше вообще без фото и без сайтов знакомств. Знакомьтесь в живую
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Шурави 56 минут назад
Фотку из паспорта и фото декларации о доходах, первое вообще не обязательно.
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