Что больше всего раздражает девушек в мужских анкетах на сайтах знакомств

Посетительницы сайтов знакомств и обитательницы тиндера откровенно рассказали о том, какие фотки в мужских анкетах их по-настоящему бесят, и какие мужчины по результатам изучения профилей не имеют ни малейшего шанса на встречу.
Фото во время занятий экзотическими видами спорта
Горные лыжи, дайвинг, гонки на квадроциклах по грязи - словом, любое хобби, вынуждающее вас скрывать лицо, лучше предъявлять девушке уже после первого знакомства. Иначе, глядя на твою надежно скрытую физиономию, девушка может испугаться, что у тебя прыщи или косоглазие, - и точно выберет не тебя.
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Фотографии из тенажерки
Потная майка, потные шорты, блестящее от пота тело - не лучший образ, чтобы понравиться незнакомке с первого взгляда. Второго, скорее всего, не будет, - особенно если вы так стремитесь похвастаться косыми мышцами живота, что приспускаете шорты до слишком уж откровенного уровня. Ну, а если к накачанным бицепсам прилагаются кривые волосатые ноги, то пидется забыть либо о спортивных селфи, либо о личной жизни.
Фото с рыбой
Мужчина с рыбой - все равно, что девушка на фоне ковра: очень старомодно, ничуть не сексуально и немножко жалко.
Фото с голым торсом
А не слишком ли вы самоуверенны, молодой человек? Время раздеваться еще не пришло! Особенно тебе, пухленький, тебе, сутулый и тебе, маньяк, выпрыгнувший уже даже и из трусов.
Фото в машине
Фото с любимой тачкой в любом ракурсе однозначно дает женщине понять, что машина - главное в вашей жизни, и бороться с ней за место в вашем сердце бесполезно.
Фото в ванной
Ванная - маленькое помещение, и поэтому наверняка единственное, в котором вы сумели хоть как-то прибраться перед тем, как делать селфи. А иначе зачем бы вам выбирать в качестве пейзажа сантехнику? Выбор, прямо скажем, сомнительный.
А лес такой задумчивый...
Вряд ли вас случайно снял в процессе фиософских раздумий случайно проезжавший мимо водитель. Участие друга тоже сомнительно: в этом случае у вас в руках непременно была бы бутылка пива. Значит, снимала, скорее всего, жена или подружка. Все ясно, вычеркиваем!
Фото на фоне частного самолета или лимузина
На такие фото отлично клюют девушки, для которых самым сексуальным органом мужчины всегда будет его кредитка. А потом эти любители красивой жизни будут жаловаться в соцсетях, что всем девушкам от них нужны только деньги. Где логика?
Фото, на которых вас нет
Может быть, фотография яблонь в цвету или уютных домашних тапочек способна рассказать что-то очень важное о вашем внутреннем мире. Но для подобных загадок существуют психотерапевты. Что же касается девушек, им важнее для знакомства хотя бы в общих чертах оценить внешность своего визави. Не лишайте их такой возможности!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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есть шкуры, у которых рогатка раздвигается от вида авто от 3 лямов.
есть спортсменки.
есть любительницы экстрима, я про всякий дайвинг и пр.
так что на любой горшочек своя крышечка найдётся. а вот самочки с накачанными гиалуронкой губами и виниловой моськой - тут точно на любителя.
нужны фото паспорт, банк.карта с двух сторон