Что больше всего раздражает девушек в мужских анкетах на сайтах знакомств

Потная майка, потные шорты, блестящее от пота тело - не лучший образ, чтобы понравиться незнакомке с первого взгляда. Второго, скорее всего, не будет, - особенно если вы так стремитесь похвастаться косыми мышцами живота, что приспускаете шорты до слишком уж откровенного уровня. Ну, а если к накачанным бицепсам прилагаются кривые волосатые ноги, то пидется забыть либо о спортивных селфи, либо о личной жизни.