Под руководством врача психушки: вырвиглазная аэрография

Нравится вам аэрография на авто? Такое все красивое, милое или наоборот чудесно-воинственное. В общем прелесть, радующая глаз. А если так? И самое главное - как регистрировать машину с таким цветом?
Кто знает - как их регистрировать в ГАИ? По закону основной цвет должен покрывать 75% площади покраски. Разве нет?
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Авторский пост
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Во-вторых насколько помню там в правилах про цвет КРАСКИ и по этому обклевают как хотят, взять те же такси.