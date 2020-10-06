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Под руководством врача психушки: вырвиглазная аэрография

Под руководством врача психушки: вырвиглазная аэрография (20 фото)

Автор:
06 октября 2020 14:22
Сообщество : Автомир
Метки: автомир   арлекин   аэрография   вырви глаз   машины   многоцветные   непонятное   
1026
20

Нравится вам аэрография на авто? Такое все красивое, милое или наоборот чудесно-воинственное. В общем прелесть, радующая глаз. А если так? И самое главное - как регистрировать машину с таким цветом?

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Метки: автомир   арлекин   аэрография   вырви глаз   машины   многоцветные   непонятное   
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4  комментария
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19k
Сибиряк Час назад
Под руководством врача психушки: вырвиглазная аэрография
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42k
SinigamiRuuk Минуту назад
Ну во-первых есть цвет в ПТС: мультицвет, именно для таких вариантов.
Во-вторых насколько помню там в правилах про цвет КРАСКИ и по этому обклевают как хотят, взять те же такси.
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Serg2001 40 минут назад
Основной цвет разноцветный!... ))
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151
Мистер Фикс 50 минут назад
У БМВ и новый шильдик в тему...
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