19 интересных фактов о Федоре Михайловиче Достоевском

Федор Михайлович Достоевский был не только гениальным писателем, но и разносторонней личностью, которая заслуживает внимания. Интересные факты из жизни этого человека удивят даже тех, кто хорошо знаком с его биографией.
- Рождение Федора.
Писатель родился в Мариинской больнице для бедных. Упоминание об этом осталось в «Книге для записи рождений». Через 5 дней после этого мальчик был крещен.
- Секрет из детства.
По линии отца Достоевский имел дворянское происхождение, но о своей родословной ничего не знал. После его смерти вторая жена Анна выяснила, что шляхетский род Достоевских зародился в 1506 г., когда боярин Даниил Иртищ купил деревню Достоево в белорусском Полесье.
- Не красивый поступок.
Азартные игры сопровождали писателя на протяжении всей его жизни: он находил утешение в рулетке каждый раз, когда в творчестве наступал застой. Однажды на отдыхе в Баден-Бадене Достоевский проигрался настолько, что забрал у подруги Полины Сусловой всю наличность. Во избежание скандала пришлось заключить невыгодную сделку с издателем и написать «Игрока» за 26 дней.
- Азартный порок Федора.
Бывали случаи, когда писателю приходилось закладывать свою одежду. Так он поступил и с пальто, когда находился в сложной финансовой ситуации.
- Интимная жизнь Федора.
Когда Достоевский учился в инженерном училище, женщины вызывали у него священный трепет. По мере взросления ситуация стала меняться: писатель тяготел к интимному общению и не брезговал услугами жриц любви. Что касается самих женщин, то они старались избегать близких контактов с Достоевским. Причиной тому были частые эпилептические припадки и привычка распускать руки, из-за которой на теле оставались неприглядные синяки.
- Девушка судьба, которая все терпела.
Первой женой Достоевского стала Мария Исаева. Она прожила с ним 7 лет, но эпилептический приступ, случившийся у писателя в первую брачную ночь, внушил ей отвращение и отвернул от мужа на долгие годы. Вторая жена, Анна Сниткина, стала для Достоевского спасением во всех возможных смыслах. Она принимала участие в написании «Игрока», боролась с пристрастием к рулетке, помогала вести финансовые дела и терпела многочисленные унижения (как в жизни, так и в постели).
- Неприятные наклонности Федора.
Садомазохизм по природе, Достоевский любил причинять боль своим любовницам. Если его сторонились даже уличные женщины, приходится только догадываться, через что пришлось пройти его второй жене.
- Преданная женщина.
Анна Сниткина стала для писателя самым близким человеком. На момент смерти Федора Михайловича ей было 35 лет, но, несмотря на это, она отвергала других мужчин и оставалась верна покойному мужу до самой смерти.
- Общение с петрашевцами.
Достоевский общался с петрашевцами, целью которых было осуществление государственного переворота и создание нелегальной типографии. За это суд приговорил его к лишению всех прав состояния и смертной казни, которая впоследствии была отменена. Федора Михайловича ожидало 8 лет каторги, но император Николай I сократил срок до 4 лет.
- Проблемы с здоровьем.
Болезненность Федора Михайловича стала проявляться во время учебы в инженерном училище. Что касается приступов эпилепсии, то они появились в 1839-1850 гг. (после смерти отца или инсценировки смертной казни). Ссылка в Сибирь ухудшила и без того плохое состояние здоровья, а ближе к концу жизни стали развиваться осложнения (в т. ч. заболевание легких).
- Идеал поэта.
Период заключения и военной службы стал переломным в жизни писателя. Он погрузился глубоко в религию и нашел для себя новый идеал, на который ориентировался до конца своей жизни. Им стал Иисус Христос.
- Обмороки Федора.
Классик отличался излишней впечатлительностью и склонностью к обморокам. Он мог потерять сознание в любой ситуации, будь то общение с красивой женщиной или эмоциональная беседа на повышенных тонах.
- Ненависть к знаменитому поэту.
Больше всего из писателей Достоевский ненавидел Тургенева: последний был богат и мог работать над своими произведениями без спешки. За лист текста Федор Михайлович получал втрое меньше конкурента: 150 руб. вместо 400-500. Еще одна причина ненависти крылась в противоположных взглядах на жизнь. Достоевский верил в Бога и горячо любил родину, а Тургенев слыл атеистом и эмигрировал во Францию.
- Великий поклонник Федора Достоевского.
Фридрих Ницше считал Достоевского хорошим психологом и знатоком человеческих душ. Он читал произведения писателя и настаивал на том, что у Федора Михайловича есть чему поучиться.
- Любовь к напитку.
Достоевский предпочитал крепкий черный чай. Кружка с напитком стояла на столе каждый раз, когда писатель приступал к работе. Что касается самовара, то он не остывал практически никогда.
- Проблемы в творчестве.
Как и Гоголь, Достоевский иногда сжигал свои рукописи. В 1871 г., возвращаясь домой из-за рубежа, писатель уничтожил черновые варианты «Бесов», «Идиота» и «Вечного мужа». Позднее он жег «Преступление и наказание»: Федору Михайловичу не нравилось написанное, и он несколько раз начинал работу над романом заново.
- Рукописи.
Ранние рукописи Достоевского (пьесы для театров) не сохранились.
- Прощание с Федором.
По одной из версий Достоевский умер через 2 дня после эмоционального разговора с сестрой о наследстве, когда у писателя пошла кровь горлом. По другой это произошло во время работы, когда писатель уронил перо и наклонился, чтобы поднять его с пола. Похороны состоялись в Санкт-Петербурге, на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Проститься с писателем пришло около 30000 человек, поэтому процессия растянулась на версту.
- Эпитафия на надгробии содержит слова о пшеничном зерне (Евангелие от Иоанна, 12:24). Они же используются в качестве эпиграфа к «Братьям Карамазовым».
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