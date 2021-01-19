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19 интересных фактов о Федоре Михайловиче Достоевском

19 интересных фактов о Федоре Михайловиче Достоевском (1 фото)

Автор:
19 января 2021 11:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: Достоевский   интересно   факты   фото   
172
1

Федор Михайлович Достоевский был не только гениальным писателем, но и разносторонней личностью, которая заслуживает внимания. Интересные факты из жизни этого человека удивят даже тех, кто хорошо знаком с его биографией.

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Метки: Достоевский   интересно   факты   фото   
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cfhfwby Час назад
Безграмотность автора не заслуживает права на описание жизни великого писателя
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7k
Вася cfhfwby 51 минуту назад
..дауж.. писать о Достоевском и уже на третьем пункте обосраться.. "Не красивый поступок."
хотя, наверняка, т9 казёл ваще подставил
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