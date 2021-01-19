История появления баскетбола

В этот день в канадском Онтарио родился изобретатель баскетбола

Нейсмит работал преподавателем физического воспитания Спрингфилдской международной тренировочной школы в США.

Нейсмит заметил, что студентам зимние занятия гимнастикой в зале кажутся слишком однообразными, и решил занять их какой-нибудь новой подвижной игрой на ловкость и координацию, которую можно было бы проводить в закрытом помещении — причем относительно небольшом по своим размерам. В разных концах спортивного зала к балкону, опоясывавшему его по периметру, прикрепили две корзины (по-английски "basket", отсюда и название новой игры) из-под фруктов (высота от пола до края балкона оказалась равной 3 м 5 см, отсюда стандарт, который выдерживается по сей день на всех баскетбольных площадках мира). Студентам надо было попасть мячом в корзину. Так родился баскетбол

13 правил баскетбола (сформулированные Джеймсом Нэйсмитом)

1 Мяч может быть брошен в любом направлении одной или двумя руками.

2 По мячу можно бить одной или двумя руками в любом направлении, но ни в коем случае кулаком.

3 Игрок не может бегать за мячом. Игрок должен отдать пас или бросить мяч в корзину с той точки, в которой он его поймал, исключение делается для игрока бегущего на большой скорости.

4 Мяч должен удерживаться одной или двумя руками. Нельзя использовать для удержания мяча предплечья и тело.

5 В любом случае не допускаются удары, захваты, удержание и толкание противника. Первое нарушение этого правила любым игроком, должно фиксироваться как фол; второй фол дисквалифицирует его, пока не будет забит следующий мяч, и если имелось очевидное намерение травмировать игрока - то дискавалификация на всю игру. При этом не позволяется заменять дисквалифицированного игрока.

6 Удар по мячу кулаком - нарушение пунктов правил 2 и 4, наказание описано в пункте 5.

7 Если любая из сторон совершает три фола подряд, то фиксируется гол для ее противника (это значит, что за это время противник не должен совершить ни одного фола).

8 Гол засчитывается, если брошенный или отскочивший от пола мяч попадает в корзину и остаётся там. Защищающимся игрокам не позволяется касаться мяча или корзины в момент броска. Если мяч касается края и противники перемещают корзину, то засчитывается гол.

9 Если мяч уходит за пределы площадки, то он должен быть выброшен в поле и первым коснувшимся его игроком. В случае спора выбросить мяч в поле, должен судья. Вбрасывающему игроку позволяется удерживать мяч пять секунд. Если он удерживает его дольше, то мяч отдаётся противнику. Если любая из сторон пытается затягивать время, судья должен дать им фол.

10 Судья должен следить за действиями игроков и за фолами, а также уведомлять рефери, о трёх, совершённых подряд фолах. Он наделяется властью дисквалифицировать игроков согласно правилу 5.

11 Рефери должен следить за мячом и определять, когда мяч находится в игре (в пределах площадки) и когда уходит в аут (за пределы площадки), какая из сторон должна владеть мячом, а также выполнять любые другие действия, которые обычно выполняют рефери.

12 Игра состоит из двух половин по 15 минут каждая с перерывом в 5 минут между ними.

13 Сторона, забросившая больше мячей за этот период времени является победителем.

Всем известно, что баскетбол изобрёл Джеймс Нейсмит, но мало кто знает о роли преподавателя физкультуры Лютера Гулика. Именно Гулик попросил Нейсмита придумать для него новую игру, также он помогал Нейсмиту продумывать правила баскетбола, а затем проводить соревнования. Гулик внес огромный вклад в развитие баскетбола, ведь именно с его подачи баскетбол признали как вид спорта, за что в 1959 году он был включен в зал баскетбольной славы

1-й президент НБА

Мало кто знает, что первый президент НБА был русским! Крупнейшая лига в мире обязана своим существованием человеку по имени Морис (возможно, настоящее имя при рождении было другим) Подолофф. Он родился за год до изобретения баскетбола в Елизаветграде (сейчас Кировоград) в Российский Империи. Скоро родители эмигрировали в США, где он провёл всю жизнь. Семья была небогатая, но смогла отправить Мориса в известнейший Ельский университет, где он получил образование. После окончания университета Морис вместе с отцом основали строительную компанию, дела пошли очень хорошо, и скоро Подолофф занимался уже совершенно разными вещами, например, руководил хоккейной лигой. В 1946 году после окончания мировой войны ему и знакомому руководителю "Кливленд Арена" Элу Суфину пришла в голову идея создать новую лигу БАА (прародитель НБА), которая в будущем могла позволить аренам стать доходными. Подолоффа, который был многим известен благодаря хорошей работе с хоккейной лигой, выбрали первым президентом БАА. В 1950 года НБЛ объединилась с БАА и лига получила новое название НБА! Президентом, конечно, стал Морис Подолофф. В 1973 году Подолофф был выбран в Зал Славы НБА, а награду MVP теперь называют в его честь. Он войдя в историю, как человек сделавший для баскетбола ОЧЕНЬ много.

Самый первый баскетбольный матч

На улице стоял промозглый декабрь... Грязь, слякоть, по утрам выступает иней и, если неосторожно ходить, можно поскользнуться на замерзшей луже. В такое время ученики предпочитают сидеть в тепле общежития, обложившись книгами, выбираясь на улицу только по насущным делам.

«В Канаде в это время уже все покрыто снегом...» - с грустью думал Джеймс Нейсмит, которому буквально месяц назад исполнилось тридцать. Он уже три года преподавал в Спрингфилде, но его все еще тянуло на родину.

Вернуться домой Джеймс не спешил. Он прекрасно понимал, что колледж одно из лучших рабочих мест в стране. По крайней мере, в Канаде такие условия ему бы точно никто не предложил.

Нейсмит стоял в спортивном зале, прислонившись спиной к одной из колонн. Обычный холл, с установленными гимнастическими снарядами: турник, кольца, брусья, гимнастический конь - стандартный набор. И из этого нужно сделать что-то интересное?! Он, сам превосходный спортсмен, прекрасно понимал, что увлечь учеников спортом зимой в такую погоду практически невозможно.

- Джеймс, не могли бы вы зайти ко мне на пару минут? - окликнул его с балкона директор Абрамс. Нейсмит оторвался от размышлений.

- Да-да, конечно, господин директор.

Кабинет Абрамса был оформлен в колониальном стиле: большой деревянный стол, плетенные кресла, несколько охотничьих трофеев на стенах. Поговаривали, что они не очень-то сочетаются с названием школы.

- Садитесь, прошу вас, - гостеприимно указал на кресло директор. Ему было 55 лет. В прошлом - отличный учитель естествознания и заядлый охотник.

- Благодарю, - Нейсмит сел, гадая для чего он ему сегодня понадобился.

- Чаю не хотите?

- Да, благодарю, чем могу помочь?

- Дело в том, Джеймс, что мне пришел запрос из департамента физической культуры от Лютера Гулика. Помните, он как-то выступал у нас на семинаре? - Нейсмит кивнул, он уже давно обдумывал предложение Гулика ввести в программу физического развития новые подвижные игры. - Ну так вот, зима на дворе, и он спрашивает, есть ли результаты? Что мне ему ответить?

- Вы знаете, господин директор, я уже думал об этом. Есть несколько проблем, которые мешают реализовать эти идеи. Во-первых, это размеры залов. Вот возьмем хоть наш спортивный зал. Вы знаете, что в футбол тут играть нельзя - мало места, бейсбол - тоже, соккер - тоже самое... Активные виды спорта предполагают много передвижений, а передвижения = пространство, которого у нас нет.

- Да-да, это я понимаю, но какие-то идеи у вас есть?

- Да, есть одна идейка. Даже не идея, а понимание в каким направлении двигаться...

- Это интересно. И в каком же?

- Ну, смотрите. Понятно, что новая игра должна быть командной. В таком случае мы задействуем всех участников сразу - это гораздо интереснее, никто не стоит на месте.

- Предположим. Продолжайте.

- Второе. Они должны как-то взаимодействовать друг с другом, общаться, помогать, чувствовать поддержку... Можно, например, передавать друг другу какой-то предмет. Ну вот, хоть этот футбольный мяч, - Нейсмит показал на мяч, который лежал в углу кабинета.

- Так-так. Интересно.

- Третье. По мячу не должны бить, иначе мы лишимся всех окон, - засмеялся Нейсмит. - Играть должны руками.

- Справедливое замечание, мне как директору оно очень нравится, - улыбнулся Абрамс.

- Далее нужно исходить из утверждения, что футбол, который пользуется большим успехом летом - игра очень грубая и контактная. Новая игра должна быть лишена грубости и хамства.

- Совершенно согласен.

- Ну и последнее, от чего я отталкиваюсь. Игра должна при всем при этом давать хорошую физическую нагрузку. Т.е. игроки должны много передвигаться, много бегать, но вот тут мы упираемся в противоречие. В нашем зале особо не развернуться, чтобы ничего не поломать.

- Все это так, но это только слова... Что мне ответить Гулику? - развел руками директор.

- Ну, разве что, можно попробовать... - задумчиво начал Нейсмит.

- Что?

- Прыжки.

- Прыжки? - удивился Абрамс.

- Да, прыжки. Это тоже хорошая нагрузка. Прыжки, подпрыгивания. Не обязательно перемещаться, так сказать, в горизонтальном направлении, можно ведь и прыгать.

- А вы знаете, это интересно! Что вы предлагаете?

- Игроки должны прыгать через что-то или куда-то... Или, может быть, стремиться что-то достать. Но в первом случае может быть много травм, если они будут спотыкаться о препятствие. А вот второе... Можно доставать, скажем, тот же мяч или какой-то предмет с полки, а потом передавать друг другу...

- Но ведь, если предмет будет слишком высоко, и никто его не сможет достать, игра потеряет свой смысл?

- Да, точно... Значит, предмет нужно туда положить!

- Окей. Значит, давайте подытожим. Выходит, что вы хотите придумать активную бесконтактную коллективную игру, где участники будут класть на полку некий предмет?

- Выходит, что так, - согласился Джеймс.

- Звучит бредово, но мне нравится ход ваших размышлений. Давайте попробуем!

- Да, тут еще много неясного, но можно попробовать разные варианты.

- Хорошо, Джеймс, я очень рад, что вы занимаетесь этим. Доработайте и покажите мне, что получилось.

- Обязательно, господин директор. Вы не против, если я возьму ваш мяч?

- Конечно, берите!

Из кабинета Джеймс Нейсмит выходил, вертя в руках мяч и держа в голове определенную концепцию. Надо класть не предмет, а мяч. Он не дожен иметь тупые концы, быть тяжелым и наносить травмы. И, кстати, вовсе не обязательно класть что-то на полку - можно забрасывать! Это развивает ловкость и точность. При этом нужно подпрыгивать, а это - физическая нагрузка. Забрасывать мяч можно в какое-то отверстие, полку или вот, хотя бы, в эту мусорную корзину!

Джеймс Нейсмит подошел к мусорной корзине - мяч идеально проходил в отверстие, но она была слишком узкой - пожалуй, попасть в такую на расстоянии будет непросто. Он отошел на несколько метров и бросил в корзину - мимо. Еще попытка - мимо. Еще раз - снова неудача! Нет, нужно что-то побольше.

Загоревшись довести идею до конца, Нейсмит разыскал мистера Стеббинса - местного сторожа. У него были ключи от склада, где лежали две корзины из-под персиков - они должны идеально подойти! Некоторое время ушло, чтобы объяснить Стеббинсу задачу. Старик ничего не понял, но работа есть работа - нужно выполнять.

Через полчаса Стеббинс принес лестницу, две корзины и прикрепил их к балкону спортивного зала примерно на уровне второго этажа.

- Стеббинс, не уходите далеко, вы еще понадобитесь, - попросил Нейсмит, ведь кому-то нужо было доставать из корзин забитые мячи.

***

Наступило время урока по физической культуре. В спортивный зал нехотя подтянулись студенты. Было видно, что заниматься гимнастикой им опостылело. В зале было прохладно, поэтому ученики ежились и вяло разминались перед началом занятия. На протяжении часа им предстояло сделать несколько подходов в каждому снаряду. Обычно их выполняли в четверть силы, и было только несколько человек, которым это приходилось по душе.

Вот и сейчас Джимми Бойланд заранее облюбовал турник, выполняя подтягивания за голову. При появлении Нейсмита он спрыгнул вниз, отряхнул руки от талька и нехотя встал в одну линию с остальными «лоботрясами».

Нейсмит дождался построения, улыбнулся и предложил изменить сегодняшнее занятие.

- Сегодня мы поиграем в новую игру. Она чем-то напоминает «duck-on-a-rock», только бросать вы должны вот этот мяч, а попадать - вот в те корзины. - он указал пальцем на две корзины из-под персиков, висящие на балконах. - Мистер Стеббинс любезно согласился нам помочь вытаскивать забитые мячи, - студенты переглянулись, пожимая плечами - странная идея. - Задача ясна?

- Участники кивнули головой. Казалось бы, все просто: есть мяч, нужно забросить его в корзину.

- Отлично! Вас 18 человек, по 9 в каждой команде, - Нейсмит разделил группы участников. - Давайте попробуем. Задача вашей группы забросить мяч, а вашей - отобрать его и забить в противоположное кольцо.

- Эээ, мистер Нейсмит? - спросил один из участников.

- Да, Патрик?

- А кто начнет игру?

- Хм... Игру начнет тот, кто выиграет спорный мяч. Я подброшу его в центре зала и тот, кому он достанется, будет атаковать.

- Команды столпились в центре зала, и Нейсмит бросил мяч в толпу. В него тут же вцепились с десяток рук и стали пытаться вырвать его друг у друга. Игра превратилась в беспорядочную свалку.

- Стоп! Стоп!!! - испугался Нейсмит. - Нет! Так не пойдет!!! - он остановил игру и забрал мяч, участники разошлись, растирая ушибленные места.

- Разойдитесь! Встаньте кругом и не трогайте мяч, пока он не отскочит к вам. Джимми, Патрик идите сюда, - он подозвал двух отличников. - Встаньте рядом со мной, я подброшу мяч вверх, и кто-то из вас должен им завладеть. Готовы? Поехали!

Нейсмит подбросил мяч вверх, Джимми Бойланд подхватил его в воздухе, и тут же все 9 игроков соперника с победными криками бросились на него! Джимми не даром был самым физически одаренным и ловким атлетом в колледже. Поняв, что дело пахнет керосином, он моментально отскочил в сторону и спрятался за колонной, а потом, когда противники окружили его со всех сторон, попытался прорваться сквозь их строй, орудуя локтями и плечами. Два противника были смяты, но время - потеряно, и толпа охватила его со всех сторон. Джимми бился как лев, стараясь не отдавать мяч, но его все крепче зажимали в тиски. Игра могла закончиться потасовкой.

- Стоп! Стоп! Стоп!!! - вновь Нейсмиту пришлось вмешаться. Игроки разошлись, а Джимми со злостью сплюнул на пол. Во время борьбы за мяч ему разбили губу.

- Мистер, Нейсмит?! Что за бредовая игра, вы хотите, чтобы мы передрались все? - сказал он.

- Щас, одну минуту, мы все исправим! - извинился он.

- Значит так. Вводим дополнительные правила. Любой удар, толчок, прихват, физическое воздействие запрещается и считается фолом. - студенты согласно закивали - никому не хотелось попасть на место Джимми Бойланда. - Далее, Джимми, мяч нужно передавать партнерам по команде, но бегать с ним нельзя. Давайте так. Как только вы получили мяч, вы должны остановиться и либо бросить по кольцу, либо отдать его партнеру. За колонны забегать тоже нельзя. Будем считать, что свободная территория - игровая площадка, потом я нарисую линии аута.

- Так гораздо лучше! - закивали игроки.

- Ну, давайте тогда попробуем еще раз?

Вновь Нейсмит совершил вбрасывание, и вновь Бойланд завладел мячом. Соперники хотели броситься на него, но вспомнили, что это запрещено, тем более, что сам Бойланд уже передал мяч своему партнеру по команде. Процесс пошел гораздо веселее! Участники быстро приноровились и поняли, что не обязательно драться за мяч, чтобы им завладеть, достаточно подождать, когда его неудачно бросят по кольцу (попасть пока не мог никто) или передаст партнеру.

Наконец, команда Дмимми перевела мяч на половину соперника, а Бойланд оказался под самым кольцом без опекуна. Прицелившись, он сделал бросок, и мяч залетел точно в корзину!

- Есть!!!! Я забил!!! - он буквально прыгал от радости. - Вы видели??? Я забил мяч!

- Один - ноль. Впереди команда Джимми Бойланда. - с гордостью сказал Джеймс. Ему понравилось, что ребятам игра пришлась по душе. - Мистер Стеббинс, не были бы вы так любезны, достать мяч из корзины?

- Конечно, мистер Нейсмит. Одну минуту, - старик приставил лестницу к балкону и не спеша поднялся за мячом. Игра возобновилась.

Теперь обе команды поняли, как нужно действовать, чтобы забивать мячи, которые начали залетать все чаще и чаще. После каждого попадания Стеббинс переставлял лестницу и, скрипя суставами, поднимался по ней. Наконец, он не выдержал.

- Мистер Нейсмит! Это ужасно. Я не могу после каждого мяча подниматься за мячом!

- Но что делать, ведь этого требует игра. Без этого ничего не получится!

- А нельзя ли выломать у этих корзин дно? Они все равно никому не нужны. Тогда и подниматься за мячом не прийдется!

- Вы гений, Стеббинс! Отличное решение, так мы и поступим!

Игру продолжили через несколько минут. Стеббинс сходил за инструментами и в два счета отломал у корзин дно. Студентами овладел настоящий азарт! Оказалось, что забрасывать мяч в корзину - это очень увлекательно. Через час их пришлось чуть ли не силой заставлять идти на другие занятия.

- Все, все! На сегодня хватит! Продолжим в следующий раз! - улыбался Нейсмит. Было похоже, что он придумал игру, о которой просил Гулик.

- Браво, Джеймс! Браво! - вдруг раздался с балкона голос директора. Оказалось, что он уже некоторое время наблюдает за уроком. - Как вы назовете эту игру?

Джеймс посмотрел на корзины, на мяч...

- Я назову ее баскетбол!

21 декабря 1891 года Джеймс Нейтсмит провел этот самый первый баскетбольный матч. В первой игре приняли участие две команды по 9 человек. Кто победил сказать сложно, да и не важно! Важно то, что именно в этот момент на свет появилась эта страсть под названием баскетбол!

Великий учитель вышел на площадку

В этот день в Спрингфилде состоялся первый в истории публичный матч. Толпа из 200 человек наблюдала за тем, как сборная студентов просто размазала по паркету (доскам) сборную преподавателей со счетом 5-1. За сборную преподов играл сам Великий Учитель - Джеймс Нейсмит. Компанию ему составил и Лютер Гулик, который внес огромный вклад в развитие баскетбола. MVP матча стал студент по фамилии Рагглс, который забил аж 4 мяча! И первое упоминание в газете о баскетбольном матче.

1896 в этот день были опубликованы обновленные правила баскетбола, в которых было четко сказано, что теперь в баскетбол играют 5 на 5. До этого момента правила разнились в зависимости от размера площадок, но чаще всего в баскетбол играли 9 на 9. Подобный смелый шаг многократно увеличил результативность игры

Первая профессиональная игра в баскетбол состоялась 7 ноября 1896 года. Эту дату можно считать некой вехой в истории баскетбола, ведь люди в тот момент поняли, что баскетбол может стать средством зарабатывания денег на жизнь, а, значит, начали активно его развивать. Произошло все до банального просто. Команда Трентона организовывала матчи и продавала на них билеты. Собранные деньги игроки делили между собой, а часть перепадало и сопернику. Каждый игрок получал за игру примерно 1 доллар, что по тем временам было довольно неплохо. Чуть больше зарабатывал капитан трентонской команды - Фред Купер, который стал первым в истории баскетбола "самым высокооплачиваемым игроком". Что-то типа Коби Брайанта 1890-х годов

В Российской империи родился ещё один основатель американского баскетбола

В основании американского баскетбола стоял целый клан выходцев из Российской Империи. В этот день в Киеве родился легендарный Эдди Готлеб по прозвищу "Монгол", который очень сильно повлиял на развитие всего баскетбола в качестве игрока, тренера, владельца команд (в частности Филадельфии с Уилтом Чемберленом), разработчика правил и баскетбольного чиновника. Голтеб провёл в баскетболе 63 года с 1916 по 1979 годы и стал одним из самых заметных баскетбольных деятелей

Первая профессиональная лига была сформирована в 1898 году

Первая профессиональная лига была сформирована в 1898 году, спустя 7 лет после изобретения баскетбола. Она получила название NBL - Национальная Баскетбольная Лига, но едва ли она составляла национальное значение. В ней играло всего шесть команд, расположенных в непосредственной близости от Филадельфии. Дебют NBL состоялся 1 декабря 1898 года матчем между командами Trenton Nationals и Hancock Athletic Association, который состоялся в Филадельфии при поддержке (обратите внимание) 900 зрителей! Весьма неплохой результат для первой игры! Трентон мощно провел вторую половину матча и вырвал победу со счетом 21-19. Зрители были довольны! Собственно первый чемпионат так же выиграла команда из Трентона, которая показала весьма неплохой результат: 18-2-1

Баскетбольная площадка

Легендарная команда Трентона, которая выиграла первые два чемпионата первой профессиональной Лиги NBL в 1899 и 1900 годах играла внутри сетки, которая ограждала площадку и защищала болельщиков от игроков (и наоборот). Это также ускорило игру, так как мяч, отскочивший от сетки оставался в игре. Фред Падерац, менеджер команды Трентона и плотник по совместительству, сделал первую сетку из клеток для цыплят. Вскоре после того Фред Купер построил более прочную сетку из стальной петли. Команда в Бристоле (штат Пенсильвания), заменила сетку на металлическую клетку, и она осталась популярной во всей Пенсильвании и соседних штатах в 1920-ые годы. Не удивительно, что атлетам пришлось учиться резко изменять направление своего движения на площадке, отпрыгивая от сетки, потому что столкновение с ней не сулило ничего хорошего