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История появления баскетбола

История появления баскетбола (1 фото)

Автор:
19 января 2021 09:49
Сообщество : Спорт
Метки: баскетбол   игра   интересно   познавательно   спорт   факты   фото   
62
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История баскетбола насчитывает 130 лет. Мы расскажем о том, кто и как придумал баскетбол, а также о периодах и этапах его становления в качестве популярного вида спорта.

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Метки: баскетбол   игра   интересно   познавательно   спорт   факты   фото   
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Дед Победы Час назад
Как всегда....пророка нет в отечестве своем...
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6k
Саша Смирнов 8 минут назад
А я думал, что это офисная игра. Стоит в углу мусорная корзина, а клерк из-за лени идти в корзину кидает ненужный скомканный лист бумаги.
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