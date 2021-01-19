Женщина взяла с полки с леденцами коробочку петард, что закончилось печально

Дома она положила несколько шариков в рот, думая, что это леденцы... Но те взорвались, причинив женщине химические ожоги губ и десен. Кроме того, у Лизы оказался сломан зуб, и несколько недель ей казалось, что ее рот "горит", отчего женщина едва ли могла есть и спать.

Пострадавшей прописали сильные обезболивающие, и через месяц ожоги зажили, но ее все еще ждет лечение у стоматолога.