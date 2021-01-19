Женщина взяла с полки с леденцами коробочку петард, что закончилось печально

Еще недавно мы удивлялись, как российский продюсер мог выпить вместо лимонада очиститель для труб? А теперь британка приняла упаковку с мини-фейерверками за сладости: 48-летняя Лиза Бутройд говорит, что нашла разноцветную коробочку Fun Snaps среди леденцов в местном супермаркете.
Дома она положила несколько шариков в рот, думая, что это леденцы... Но те взорвались, причинив женщине химические ожоги губ и десен. Кроме того, у Лизы оказался сломан зуб, и несколько недель ей казалось, что ее рот "горит", отчего женщина едва ли могла есть и спать.
Пострадавшей прописали сильные обезболивающие, и через месяц ожоги зажили, но ее все еще ждет лечение у стоматолога.
Пострадавшей прописали сильные обезболивающие, и через месяц ожоги зажили, но ее все еще ждет лечение у стоматолога.
Лиза, безработная жительница города Рагби, утверждает, что взрывчатые шарики Fun Snaps лежали вместе с разными сладостями: "Я не перестаю думать о том, что могло бы случиться, если бы я дала эти "конфетки" ребенку - ему просто разорвало бы ей рот..."
Размер и дизайн коробочки заставили Лизу предположить, что это были леденцы.
Размер и дизайн коробочки заставили Лизу предположить, что это были леденцы.
В каждой петарде Fun Snaps есть крошечное количество взрывчатки внутри скрученной бумаги. Этот чувствительный к трению химикат детонирует с небольшим взрывом, когда на петарду наступают или бросают ее на твердую поверхность.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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