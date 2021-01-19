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Женщина взяла с полки с леденцами коробочку петард, что закончилось печально

Женщина взяла с полки с леденцами коробочку петард, что закончилось печально (4 фото)

Автор:
19 января 2021 07:16
Сообщество : Истории
Метки: британия   здоровые   коробочка   леденцы   ожоги   опасность   петарды   
2215
4
Еще недавно мы удивлялись, как российский продюсер мог выпить вместо лимонада очиститель для труб? А теперь британка приняла упаковку с мини-фейерверками за сладости: 48-летняя Лиза Бутройд говорит, что нашла разноцветную коробочку Fun Snaps среди леденцов в местном супермаркете.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: британия   здоровые   коробочка   леденцы   ожоги   опасность   петарды   
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15  комментариев
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26k
Acu900 2 часа назад
Прямо как в детской страшилке:
Маленький мальчик нашёл ананас
Им оказался немецкий фугас
- "Надо почистить, прежде чем съесть"
Челюсть нашли километров за шесть.
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1
Владимир Данюков 16 минут назад
"ему просто разорвало бы ей рот..."....Судя по цитате и писюн с яйками отшибло бы напрочь....)
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3k
Дед Победы Полчаса назад
А буквы уже перестали нести информацию о товаре?
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3k
Дед Победы Полчаса назад
Написано же, не использовать без консультации с продавцом.
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243
Игорь Меншиков Полчаса назад
Все понятно безработная, иск. Американская история в Англии
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Просто ТП!
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1k
Алексей Макаров Час назад
Хорошо мозгов нет, могло бы быть и сотрясение.
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350
Миша 2 часа назад
Женщины - как дети, что в руки не попадется, все в рот тянут!
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639
labus 2 часа назад
Женщина взяла с полки с леденцами коробочку петард, что закончилось печально
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12k
Денис 2 часа назад
И теперь, дайте угадаю, она просит выплатить ей, к примеру, 100000 фунтов за ущерб? :)
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27k
a.fey 2 часа назад
До этого британские безработные "новичка" хлебнули. Эта петардами позавтракала. Хорошо, что никого из бывших русских хлопушкой не напугали. Был бы опять Путин виноват.
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26k
Acu900 a.fey 2 часа назад
Женщина взяла с полки с леденцами коробочку петард, что закончилось печально
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173
Timur Acu900 2 часа назад
Highly likely...
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19k
pssst 2 часа назад
Лол, то есть петарды действительно лежали в кондитерском?
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8k
SpoiltNail pssst Полчаса назад
в отделе с рыбой влажность высокая
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