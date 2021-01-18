"Мид литвы попросил запретить въезд в страну филиппу киркорову"

Да уж. Они сами вообще понимают, какой бред они несут ? ЧТО? Влиять КИРКОРОВЫМ на страну?? хахах...Ну да, для прибалтов это, наверное, страшное оружие.
Глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия использует певца, чтобы "влиять" на жителей страны.
Кроме того, Киркорову хотят запретить въезд в Литву еще из-за его поездок в Крым, который литовские власти считают оккупированным.
📌В Литве разгорелся скандал из-за выделения субсидий двум компаниям, которые пострадали из-за отмены концертов Киркорова и Шуфутинского.
Кроме того, Киркорову хотят запретить въезд в Литву еще из-за его поездок в Крым, который литовские власти считают оккупированным.
📌В Литве разгорелся скандал из-за выделения субсидий двум компаниям, которые пострадали из-за отмены концертов Киркорова и Шуфутинского.
Авторский пост
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так оно вернее дойдет.
После подобной орфографии МИД Литвы и прочих стран откажет и автору во въезде
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Судя по их идиотизму - таки да, влияет.
Удивляет мимолетное просветление Ландсбергиса.
)))
Он ипанутый на всю голову.
Но голос у него есть. Не совсем бездарный.
Есть хуже.
Но голос у него есть. Не отнять.
Шоу делает
И свою публику собирает.
О вкусах не спорят, но пусть будет.
ИМХО.
МИНУСИЩЕ только из-за заголовка.