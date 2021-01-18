"Мид литвы попросил запретить въезд в страну филиппу киркорову"

Глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия использует певца, чтобы "влиять" на жителей страны.



Кроме того, Киркорову хотят запретить въезд в Литву еще из-за его поездок в Крым, который литовские власти считают оккупированным.



📌В Литве разгорелся скандал из-за выделения субсидий двум компаниям, которые пострадали из-за отмены концертов Киркорова и Шуфутинского.