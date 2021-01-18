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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4541 пост • 637 подписчиков подписаться
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Мид литвы попросил запретить въезд в страну филиппу киркорову

Мид литвы попросил запретить въезд в страну филиппу киркорову (1 фото)

Автор:
18 января 2021 18:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: киркоров   литва   мид   
531
1
Да уж. Они сами вообще понимают, какой бред они несут ? ЧТО? Влиять КИРКОРОВЫМ на страну?? хахах...Ну да, для прибалтов это, наверное, страшное оружие.

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Метки: киркоров   литва   мид   
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27  комментариев
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42k
zloykoyot 3 часа назад
А можно запретить въезд в Россию этому мудаку?
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37k
Сергей Полчаса назад
Он им этого персонажа напоминает.
Он им этого персонажа напоминает.
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356
Голосмордора Полчаса назад
Литва, заберите ЭТО себе .
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12k
Владислав Грецов 36 минут назад
не любят они таких...
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858
him67 53 минуты назад
А можно въезд разрешить, а выезд - НЕТ! ОЧЕНЬ ПРОСИМ,,,
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1k
Лёха 53 минуты назад
Минус: ошибок много. А по теме: да ниже колена мне ,хоть и выше пояса,раз прочитал...
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7k
Barachek_Obachek Час назад
Почему опять Литовцам везёт а не нам, чем мы хуже то
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27k
bgv 2 часа назад
так им, это, ноту надо в посольство Израиля подавать.
так оно вернее дойдет.
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2k
Агасфер 2 часа назад
"Мид литвы попросил запретить въезд в страну филиппу киркорову"
После подобной орфографии МИД Литвы и прочих стран откажет и автору во въезде
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12k
Иван Агасфер Час назад
а накуа нам этим Вымираты?
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419
Любушка 2 часа назад
Единичный случай, когда я полностью солидарна с мидом Литвы. А на случай выезда Киркорова, а если очень повезет, то и Баскова, Лолиты, Пугачевой и т.д., из страны, можно их назад не пускать?
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8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия использует певца, чтобы "влиять" на жителей страны."
=================
Судя по их идиотизму - таки да, влияет.
Удивляет мимолетное просветление Ландсбергиса.
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3k
ron 2 часа назад
В этой новости прекрасно всё - и заголовок с фио маленькими буквами (заслуженно), и фото бедросыча (узнаваемое), и догадка Габриэлюса Ландсбергиса (своевременная), и обсуждение помощи пострадавшим фирмам (как же их жаль!).
)))
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43k
SAndre 2 часа назад
ого! даже для них он неприемлем
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87k
сапер Водичка 2 часа назад
А прибалты-молодцы !
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1k
Нудник Шпилкес 2 часа назад
правильно делают, еще бы из россии его выкинуть как ни будь
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4k
RomaXz 3 часа назад
Киркоров - оружие массового поражения. Сколько людей тошнит от этой бездарности...
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45k
Albert GER RomaXz 2 часа назад
Давай быть предельно честными:
Он ипанутый на всю голову.
Но голос у него есть. Не совсем бездарный.
Есть хуже.
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4k
RomaXz Albert GER 2 часа назад
Я очень давно его не слышал, так что не могу подтвердить или опровергнуть.
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2k
Агасфер RomaXz 2 часа назад
Он не бездарен кстати. У него есть вокальные данные плюс отличные имиджмейкеры. Каждый товар найдёт своего покупателя - это и Новые Бабки и Петросян и даже Шура :-)
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45k
Albert GER RomaXz Час назад
Я тоже. Не мой контент.
Но голос у него есть. Не отнять.
Шоу делает
И свою публику собирает.
О вкусах не спорят, но пусть будет.
ИМХО.
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257
azuver 3 часа назад
Всё правильно сделали.
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41k
Цыц тут у меня 3 часа назад
Смогли, счастливые...
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3k
Дед Победы 3 часа назад
Мид литвы попросил запретить въезд в страну филиппу киркорову
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40k
Максим Т. 3 часа назад
А что, так можно было???
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14k
Граммар-наци 3 часа назад
Научитесь писать, молодой человек.
МИНУСИЩЕ только из-за заголовка.
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