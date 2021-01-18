Он только Гиммлера три раза играл. Актёр-фронтовик, в кино часто игравший немцев. Николай Прокопович

В Москве окончил МХАТ в 1949 году и стал играть в театре, больше 30 лет служил в театре им. Пушкина. Затем с 1986 года и до последних дней жизни был актёром театра им. Моссовета.



Было в театральной биографии актёра одно "пятнышко", которое в современных реалиях только увеличило бы его популярность. И никакого резонанса, кроме пиара этот случай бы не вызвал. А тогда за это увольняли. В 1983 году, актёр появился в нетрезвом виде на спектакле, во время гастролей в Сочи. Из театра им. Пушкина его уволили.



После этого события, актёру пришлось несколько сезонов коротать в театре им. Станиславского, пока он окончательно не осел в театре им. Моссовета. Вот же нравы были, а может и правильно, ведь актёр - это тоже работа и люди работали, а не считали себя "звёздами" и "небожителями".