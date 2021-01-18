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Он только Гиммлера три раза играл. Актёр-фронтовик, в кино часто игравший немцев. Николай Прокопович (5 фото)

Автор:
18 января 2021 14:35
Метки: актеры   кино   роли   
1182
5

Этот замечательный актёр, из той категории, когда лицо знают все, а с именем и фамилией возникают трудности у абсолютного большинства зрителей. И ведь не скажешь, что он актёр-эпизодник, совсем нет. Ролей у него предостаточно, добротные, крепкие роли. Пусть не главные, но и не эпизоды, а самодостаточные роли второго плана.

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Метки: актеры   кино   роли   
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Juri Weiss 44 минуты назад
раз фронтовик,то был слишком прямолинеен(ОН СМОТРЕЛ СМЕРТИ В ГЛАЗА).мочил правду матку.таких не любили.вроде Никулин ему смог помочь далее играть и сниматься. тоже фронтовик.
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