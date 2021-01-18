Он только Гиммлера три раза играл. Актёр-фронтовик, в кино часто игравший немцев. Николай Прокопович

Этот замечательный актёр, из той категории, когда лицо знают все, а с именем и фамилией возникают трудности у абсолютного большинства зрителей. И ведь не скажешь, что он актёр-эпизодник, совсем нет. Ролей у него предостаточно, добротные, крепкие роли. Пусть не главные, но и не эпизоды, а самодостаточные роли второго плана.
И что очень важно, нет у этого актёра определённого ассоциируемого с каким-то конкретным персонажем образа. Он может быть очень разным. Что это, талант перевоплощения или просто типаж без яркого индивидуализма? Наверное это просто старая советская актёрская школа, вот и всё.
Николай Прокопович мог быть и полковником КГБ в многосерийном фильме про резидента и директором парикмахерской, где работает герой Вицина и очередным немецким офицером. Ни один из созданных актёром образов не приклеился так, чтобы под ним не было видно очередного персонажа.
Актёр родился в Туле, в обеспеченной семье инженера, через несколько лет переехали в Москву. Войну застал будучи старшеклассником, за 9 и10 классы экзамены пришлось сдавать экстерном. Занимался в творческих кружках и выступал перед ранеными в госпиталях.
Сразу после окончания школа был призван в ряды Красной армии. Войну закончил в должности командира отделения. Дошёл до Германии, где получил ранение в ногу. После лечения в госпитале под Берлином был демобилизован и вернулся в Москву. Награждён шестью медалями и орденом.
В Москве окончил МХАТ в 1949 году и стал играть в театре, больше 30 лет служил в театре им. Пушкина. Затем с 1986 года и до последних дней жизни был актёром театра им. Моссовета.
Было в театральной биографии актёра одно "пятнышко", которое в современных реалиях только увеличило бы его популярность. И никакого резонанса, кроме пиара этот случай бы не вызвал. А тогда за это увольняли. В 1983 году, актёр появился в нетрезвом виде на спектакле, во время гастролей в Сочи. Из театра им. Пушкина его уволили.
После этого события, актёру пришлось несколько сезонов коротать в театре им. Станиславского, пока он окончательно не осел в театре им. Моссовета. Вот же нравы были, а может и правильно, ведь актёр - это тоже работа и люди работали, а не считали себя "звёздами" и "небожителями".
В кино Николай Прокопович дебютировал в 1956 году и регулярно и много снимался до самых последних дней, так же как и работал в театре. Чаще других ему приходилось изображать немцев, военных и чиновников. Но он не создавал маски, он создавал образы, в которых проживал жизнь своих героев.
Женат актёр был два раза. В первом браке родился сын. Второй супругой была актриса, с которой он прожил всю оставшуюся жизнь, у них тоже родился сын. В 1995 году ему присвоено звание Народного артиста РФ.
В конце 2004 года, играя в очередном спектакле, актёру стало плохо. Спектакль он доиграл, но на сцену больше не выходил.
В 2005 году актёра не стало. Ему было 79 лет. Советский и российский актёр театра и кино, участник ВОВ - Николай Константинович Прокопович.
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