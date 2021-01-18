«Пещерного человека» в глыбе льда обнаружили в одном из парков США

В одном из парков города Миннеаполис в США посетители увидели необычную скульптуру — пещерного человека, заключенного в глыбу льда.
Странная скульптура немного напоминает монолит, который в конце 2020 года стал появляться в разных частях мира самым загадочным образом. Однако автор пещерного человека известен — это скульптор Зак Шумак.
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На самом деле фигура заключена не в лед, а в очень напоминающий его пластик. Шумак создал ее для однодневного маркетингового мероприятия, после чего скульптура пылилась у него в гараже. Тогда-то скульптор и решил установить ее в парке, чтобы произведение не пропадало зря.
Планируется, что пещерный человек простоит в парке до весны, а пока с ним фотографируются посетители.
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Метки: Пещерный человек в глыбе льда парк сша фото
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