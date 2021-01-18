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«Пещерного человека» в глыбе льда обнаружили в одном из парков США

«Пещерного человека» в глыбе льда обнаружили в одном из парков США (6 фото)

Автор:
18 января 2021 11:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Пещерный человек   в глыбе льда   парк   сша   фото   
446
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В одном из парков города Миннеаполис в США посетители увидели необычную скульптуру — пещерного человека, заключенного в глыбу льда.
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Метки: Пещерный человек   в глыбе льда   парк   сша   фото   
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