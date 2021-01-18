«Пещерного человека» в глыбе льда обнаружили в одном из парков США

На самом деле фигура заключена не в лед, а в очень напоминающий его пластик. Шумак создал ее для однодневного маркетингового мероприятия, после чего скульптура пылилась у него в гараже. Тогда-то скульптор и решил установить ее в парке, чтобы произведение не пропадало зря.