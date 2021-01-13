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«Остров из пластика» в космосе: скопление мусора на орбите становится критическим

«Остров из пластика» в космосе: скопление мусора на орбите становится критическим (4 фото)

Автор:
13 января 2021 15:08
Сообщество : Космос
Метки: Новости космоса   космический мусор   космос   орбита Земли   
720
4

Эксперт утверждает, что ненужные обломки и космический мусор, брошенные нами на низкой околоземной орбите, уже превратились в космический аналог «дрейфующего острова из пластика».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Новости космоса   космический мусор   космос   орбита Земли   
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11  комментариев
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2k
Voland Час назад
Радиус земли ~ 6400км
+орбита спутников 400км для простоты
Итого: 6 800 000 метров радиус сферы.
Допустим, что все 128 000 000 фрагментов равномерно распределены по этой сфере (это упрощение, конечно, и в реале там будет "кольцо" и получится еще реже). Площадь сферы посчитать легко: 4*3*6800000^2=580 774 400 000 000 м^2
Поделим это на количество обломков и получим, что в среднем расстояние между ними 4 000 000 метров! 4 000 км, Карл! И это для тех, что 1мм. Про 34 000 больших можете прикинуть сами;)

Так что да, засрано космическое пространство очень сильно.
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26k
АнтонПолднев 16 минут назад
Позиция учёного понятна. Вопрос. Почему вместо подсчёта пластика вокруг она не занимается проблемой его уничтожения? Ответ - синдром Греты Тумберг.
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38k
doker 50 минут назад
Нами? Каюсь, раз "бычок" мимо урны кинул, а в море как-то тапки уплыли, смытые прибоем. Но на околоземную орбиту мусор не закидывал. Даже по пьяни... Воспитание не позволяет.
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20k
Батончик с маком 51 минуту назад
что значит " брошенные нами"? я ничего в космос не бросал. ну однажды улетел у меня воздушный шарик, так вряд ли он долетел так высоко. так что кто насрал, тот пусть и убирает
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8k
Kostick Час назад
а это точно вчоные? и конференция не в дурке? всё же упадёт и сгорит в атмосфэре.
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2k
Ильдар Суюндиков Час назад
Не боись, ребята, солнечный ветер всё сдует обратно на Землю.

Не боись, ребята, солнечный ветер всё сдует обратно на Землю.
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