«Остров из пластика» в космосе: скопление мусора на орбите становится критическим

Ученые рассчитали, что на данный момент на орбите находится более 128 миллионов фрагментов космического мусора размером более 1 миллиметра и около 34 тысяч — размером более 10 см. Это как детали старых ракет, так и мелкие кусочки краски, отколовшейся от спутников. Из-за высокой скорости передвижения даже крохотные фрагменты размером 1 сантиметр потенциально могут полностью уничтожить спутники. Речь идет о спутниках, которые необходимы для работы спутникового телевидения, телефонных звонков, навигации, включая GPS, а также прогнозирования погоды, отслеживания штормов и загрязнений, и астрономии.

По словам Каввады, с января 2019 года в космосе оказалось около 5 000 спутников, но только 2 000 из них до сих пор действующие. «Надеюсь — и каждый день за это мы скрещиваем пальцы, — что эти спутники смогут сойти с орбиты, когда отслужат свое, и большая часть сгорит в атмосфере».

Однако Каввада предупредила, что в космосе все еще дрейфует почти 3 000 неактивных спутников, и свежие данные свидетельствуют о том, что было уже 500 случаев разрушения или взрывов этих космических объектов, что привело к их фрагментации.

По ее словам, добавление все новых спутниковых сетей, которые называют «мегасозвездия», может привести к синдрому Кесслера — цепной реакции, в ходе которой все больше и больше объектов будут сталкиваться друг с другом, создавая все больше космического мусора, в результате чего земная орбита станет непригодной для использования. «Звучит как бомба замедленного действия», — говорит Каввада.