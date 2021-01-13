«Остров из пластика» в космосе: скопление мусора на орбите становится критическим

Эксперт утверждает, что ненужные обломки и космический мусор, брошенные нами на низкой околоземной орбите, уже превратились в космический аналог «дрейфующего острова из пластика».
Екатерини Каввада из генерального директората по оборонной промышленности и космосу Европейской комиссии утверждает, что этот космический мусор — «не теоретическая угроза, а реальность», и сравнивает его с дрейфующими островами пластика в океанах. Каввада предупреждает, что этот мусор может навредить действующим европейским и другим спутникам и, если вовремя не принять безопасные меры, последствия будут «пагубными».
Выступая на 13-й Европейской космической конференции, Каввада заявила: «Орбитальный космический мусор превратился в новый дрейфующий остров из пластика — если нужно привести сравнение, — который представляет надвигающуюся угрозу безопасности движения в космосе и устойчивости космической деятельности».
Ученые рассчитали, что на данный момент на орбите находится более 128 миллионов фрагментов космического мусора размером более 1 миллиметра и около 34 тысяч — размером более 10 см. Это как детали старых ракет, так и мелкие кусочки краски, отколовшейся от спутников. Из-за высокой скорости передвижения даже крохотные фрагменты размером 1 сантиметр потенциально могут полностью уничтожить спутники. Речь идет о спутниках, которые необходимы для работы спутникового телевидения, телефонных звонков, навигации, включая GPS, а также прогнозирования погоды, отслеживания штормов и загрязнений, и астрономии.
По словам Каввады, с января 2019 года в космосе оказалось около 5 000 спутников, но только 2 000 из них до сих пор действующие. «Надеюсь — и каждый день за это мы скрещиваем пальцы, — что эти спутники смогут сойти с орбиты, когда отслужат свое, и большая часть сгорит в атмосфере».
Однако Каввада предупредила, что в космосе все еще дрейфует почти 3 000 неактивных спутников, и свежие данные свидетельствуют о том, что было уже 500 случаев разрушения или взрывов этих космических объектов, что привело к их фрагментации.
По ее словам, добавление все новых спутниковых сетей, которые называют «мегасозвездия», может привести к синдрому Кесслера — цепной реакции, в ходе которой все больше и больше объектов будут сталкиваться друг с другом, создавая все больше космического мусора, в результате чего земная орбита станет непригодной для использования. «Звучит как бомба замедленного действия», — говорит Каввада.
Рольф Денсинг, директор по операциям Европейского космического агентства, который выступал на той же космической конференции, сказал: «Мы живем во времена создания мегасозвездий, и численность объектов на орбите вокруг нас растет тысячами в год. Сейчас на орбите находится примерно тысяча спутников Starlink. К концу десятилетия мы уже будем говорить о десятках тысяч спутников на орбите вокруг нас».
Денсинг сказал, что Европейский центр управления космическими полетами (ESOC), находящийся под руководством ЕКА, получает «сотни предупреждений о столкновении» флота из примерно 20 спутников, которыми управляет агентство. «В среднем примерно раз в две недели нам приходится выполнять маневр для предотвращения столкновения», — сказал он.
Каввада говорит, что для «обеспечения долгосрочного устойчивого использования космоса» необходимы следующие меры: ограничение производства космического мусора, предотвращение образования нового и разработка способов устранения существующего космического мусора.
«Даже в теоретическом сценарии, в котором никакие новые объекты не добавляются в космическую среду, результаты моделирования, полученные от ЕКА и НАСА, показывают, что критическая плотность, достигнутая на НОО (низкой околоземной орбите), такова, что одного только смягчения последствий уже недостаточно», — сказала Каввада.
«Итак, если мы не отреагируем безопасно и своевременно сегодня же… последствия будут пагубными», — заключила она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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+орбита спутников 400км для простоты
Итого: 6 800 000 метров радиус сферы.
Допустим, что все 128 000 000 фрагментов равномерно распределены по этой сфере (это упрощение, конечно, и в реале там будет "кольцо" и получится еще реже). Площадь сферы посчитать легко: 4*3*6800000^2=580 774 400 000 000 м^2
Поделим это на количество обломков и получим, что в среднем расстояние между ними 4 000 000 метров! 4 000 км, Карл! И это для тех, что 1мм. Про 34 000 больших можете прикинуть сами;)
Так что да, засрано космическое пространство очень сильно.