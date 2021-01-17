Когда-то, очень давно, у меня украли родину. Я был тогда юн, беззаботен, носил красный галстук и верил что однажды наступит “прекрасное далёко”. А потом мне сказали, что красный галстук это плохо, и его надо снять. Что “прекрасного далёка” не будет, некому его строить. Сказали, что моей родины больше нет - она умерла, и никто даже не всплакнул на поминках.
Много всего было тогда, во время смерти моей родины. Я уехал из новорожденной и очень гордой республики, где местные посмеиваясь говорили: “Русак, езжай отсюда, тут наша земля”. Встретил плохих людей, кто цедил через губу “понаехали”. И хороших человеков, кто помогал и был почти родным.
Я нашел новую родину, где снова почувствовал себя дома. Но вот спустя много лет я снова слышу шепоток: “Твоя родина плохая, президент у вас ужасный, да и сами вы, народ, какой-то не такой”. И хочу сказать в ответ - за баню, господа! За баню и расстрелять. Отвалите от моей родины. Плохая, хорошая, она наша. И только нам решать, что делать. Когда живешь в съемном жилье и вдруг оказывается, что унитаз забился, обои отходят, а в подвале протекают трубы - можно взять и переехать в другое место. Но если это твой дом, куда ты побежишь?
Если у родины есть недостатки, это не повод её развалить. Вот стоит твой дом, а рядом есть лес. Обычный такой лесочек, где народ гуляет, жарит шашлыки и мусорит. Бумажки, бутылки, пластик и ржавые остовы брошенных мангальчиков. Загаженный лесочек, скажем честно. Можно плеваться в интернете, какой гадкий народ живёт рядом с тобой. Обвинять правительство, депутатов, губернатора Чукотки и бабу Машу из третьего подъезда. А можно каждое утро брать черный пакет, садовые перчатки за пятнадцать рублей и вместо пробежки убирать чуть-чуть мусора. Да, сначала тебе будут крутить пальцем у виска. Посмеиваться над “глупым”. Затем просто не замечать. А потом, ты обнаружишь, что убираешь мусор не один. И гораздо быстрее, чем ты думаешь, лес станет чистым. И мусорить там будут меньше, и убирать за собой начнут. Потому что хороший пример заразителен.
Так и Родина. У нас есть проблемы. Местами значительные. Но они не исчезнут, если раздолбать страну. Люди-то, остануться те же. И если никто не делает сейчас, то хоть атомную взрывай, лучше не станет.
Давай, друг. Ты, я и вон та девчонка в шапке с помпоном. Мы начнем, остальные подтянутся. Нельзя давать шанс украсть у нас Родину. И “прекрасное далёко” никто, кроме нас, не построит.
Я нашел новую родину, где снова почувствовал себя дома. Но вот спустя много лет я снова слышу шепоток: “Твоя родина плохая, президент у вас ужасный, да и сами вы, народ, какой-то не такой”. И хочу сказать в ответ - за баню, господа! За баню и расстрелять. Отвалите от моей родины. Плохая, хорошая, она наша. И только нам решать, что делать. Когда живешь в съемном жилье и вдруг оказывается, что унитаз забился, обои отходят, а в подвале протекают трубы - можно взять и переехать в другое место. Но если это твой дом, куда ты побежишь?
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Если у родины есть недостатки, это не повод её развалить. Вот стоит твой дом, а рядом есть лес. Обычный такой лесочек, где народ гуляет, жарит шашлыки и мусорит. Бумажки, бутылки, пластик и ржавые остовы брошенных мангальчиков. Загаженный лесочек, скажем честно. Можно плеваться в интернете, какой гадкий народ живёт рядом с тобой. Обвинять правительство, депутатов, губернатора Чукотки и бабу Машу из третьего подъезда. А можно каждое утро брать черный пакет, садовые перчатки за пятнадцать рублей и вместо пробежки убирать чуть-чуть мусора. Да, сначала тебе будут крутить пальцем у виска. Посмеиваться над “глупым”. Затем просто не замечать. А потом, ты обнаружишь, что убираешь мусор не один. И гораздо быстрее, чем ты думаешь, лес станет чистым. И мусорить там будут меньше, и убирать за собой начнут. Потому что хороший пример заразителен.
Так и Родина. У нас есть проблемы. Местами значительные. Но они не исчезнут, если раздолбать страну. Люди-то, остануться те же. И если никто не делает сейчас, то хоть атомную взрывай, лучше не станет.
Давай, друг. Ты, я и вон та девчонка в шапке с помпоном. Мы начнем, остальные подтянутся. Нельзя давать шанс украсть у нас Родину. И “прекрасное далёко” никто, кроме нас, не построит.
Авторский пост
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Метки: родина своими руками сделай сам факты
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Только драконовские штрафы смогут научить быдло порядку.
Конечно это правительство нас силком за руку тащит в магазин за водкой, и наркоту нам насильно втюхивают, а кто не колется, тех в тюрьму.
С себя надо начинать. Со своей квартиры (дома). Со своего подъезда. Детям своим самому объяснить, что хорошо, а что плохо. Не учить. Учёбой школа занимается. А именно в моральном плане.
Глядишь и Путин перестанет скамейки ломать, а (теперь уже) Байден на стенах рисовать. Это ведь всё они, а не мы с вами, да?
С раздолбанных дорог и постов милиции,
С кукольных мультфильмов и криминальной хроники,
Со страха взорваться или попасть в заложники,
С покупки левых дипломов и липовых атестатов,
Тех.осмотров и депутатских мандатов,
С первой бутылки водки в школьной библиотеке,
С группы "На-на" и "Кармен" в радио фонотеке...
Если ты в достатке не забывай говорить "Спасибо!",
а то она придёт с проверкой, у неё есть любая ксива.
Родиной пахнет в плацкартных вагонах,
Она в прожиточном минимуме и в генеральских погонах...
В супермаркете "Остров", в государственной думе,
Она в песнях Сергея Жукова в сельском клубе
Родина начинается с сигарет поштучно
С портвейна и семечек,
Родина и я неразлучны...
Она настигает меня очередью в больнице,
Она ставит меня на учёт в милиции,
Снимайте обувь, снимайте верхнюю одежду,
Хлопайте в ладоши под Бабкину Надежду
Родина шлёт мне повестки из военкомата,
Родина встречает меня толпами у игровых автоматов...
Белая берёза стоит и качается,
Здесь родина началась и никогда не кончается.
Она говорит: "Гордись Пушкиным и Фёдором Достоевским,
Сергеем Есениным и Александром Невским",
но не имеет значения что было давно
Сейчас не родина для тебя сейчас ты для неё!
Она оперативно сообщает по рации:
"Ловите этого парня у него нет регистрации"
Ты свободен, не нравится можешь делать ноги
И на этом родина заканчивается у многих...
Выходя на пенсию, сразу заказывай гроб,
Старикам здесь не место, здесь такой гороскоп
Читая "Золотого телёнка" я никогда не давился от смеха
Мне всегда хотелось что бы Бендер уехал
Но в книге всё всегда заканчивалось плохо,
Уходят люди, вместе с ними уходит эпоха...
Белая берёза стоит молчаливо,
По телевизору смех, а в душе тоскливо...