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Много всего было тогда, во время смерти моей родины. Я уехал из новорожденной и очень гордой республики, где местные посмеиваясь говорили: “Русак, езжай отсюда, тут наша земля”. Встретил плохих людей, кто цедил через губу “понаехали”. И хороших человеков, кто помогал и был почти родным.Я нашел новую родину, где снова почувствовал себя дома. Но вот спустя много лет я снова слышу шепоток: “Твоя родина плохая, президент у вас ужасный, да и сами вы, народ, какой-то не такой”. И хочу сказать в ответ - за баню, господа! За баню и расстрелять. Отвалите от моей родины. Плохая, хорошая, она наша. И только нам решать, что делать. Когда живешь в съемном жилье и вдруг оказывается, что унитаз забился, обои отходят, а в подвале протекают трубы - можно взять и переехать в другое место. Но если это твой дом, куда ты побежишь?Если у родины есть недостатки, это не повод её развалить. Вот стоит твой дом, а рядом есть лес. Обычный такой лесочек, где народ гуляет, жарит шашлыки и мусорит. Бумажки, бутылки, пластик и ржавые остовы брошенных мангальчиков. Загаженный лесочек, скажем честно. Можно плеваться в интернете, какой гадкий народ живёт рядом с тобой. Обвинять правительство, депутатов, губернатора Чукотки и бабу Машу из третьего подъезда. А можно каждое утро брать черный пакет, садовые перчатки за пятнадцать рублей и вместо пробежки убирать чуть-чуть мусора. Да, сначала тебе будут крутить пальцем у виска. Посмеиваться над “глупым”. Затем просто не замечать. А потом, ты обнаружишь, что убираешь мусор не один. И гораздо быстрее, чем ты думаешь, лес станет чистым. И мусорить там будут меньше, и убирать за собой начнут. Потому что хороший пример заразителен.Так и Родина. У нас есть проблемы. Местами значительные. Но они не исчезнут, если раздолбать страну. Люди-то, остануться те же. И если никто не делает сейчас, то хоть атомную взрывай, лучше не станет.Давай, друг. Ты, я и вон та девчонка в шапке с помпоном. Мы начнем, остальные подтянутся. Нельзя давать шанс украсть у нас Родину. И “прекрасное далёко” никто, кроме нас, не построит.