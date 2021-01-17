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О Родине

О Родине (1 фото)

Автор:
17 января 2021 15:05
Метки: родина   своими руками   сделай сам   факты   
162
1
Когда-то, очень давно, у меня украли родину. Я был тогда юн, беззаботен, носил красный галстук и верил что однажды наступит “прекрасное далёко”. А потом мне сказали, что красный галстук это плохо, и его надо снять. Что “прекрасного далёка” не будет, некому его строить. Сказали, что моей родины больше нет - она умерла, и никто даже не всплакнул на поминках.

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Метки: родина   своими руками   сделай сам   факты   
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Опять боян...
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87k
сапер Водичка Вишенка Крокодилова 49 минут назад
Да-уж.........
Да-уж.........
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−74
Алексей 46 минут назад
Опчть путин - это россия. Да нет, никакой путин это не россия, поймите уже. Именно аутин ведет к развалу твоей родины, автор
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57k
Опиум для народа 48 минут назад
Я скажу как это будет. Ты будешь каждый день убирать мусор за быдлотой, она привыкнет и один день,когда ты будешь болен и не сможешь убираться, оно придёт к тебе в квартиру и скажет: "Ты чего это разлёгся,говно,а кто будет мусор убирать?".
Только драконовские штрафы смогут научить быдло порядку.
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8k
Kucher 51 минуту назад
Тут скамейку новую поставили, а Путин её сломал, а стены в подъезде нам Трамп исписал. Да и нагадили в соседней роще исключительно депутаты чего угодно. Оно ведь именно так - я не виноват, это всё власть плохая, и внешний враг гадит. А ты остановись и бумажку, которую сам же мимо урны кинул, подними и брось куда надо. Возьми тряпку и помой стены, а увидел, что гадят - сделай замечание. Я вон на верхнем этаже живу, тут было попробовали компании собираться. Ну я то мужик крупный, а когда нервничаю, то и агрессивный. Пару раз наркоманам звиздюлей навалял, девок их на пинках спустил с лестницы разок. У меня в теперь на этаже тихо и чисто.
Конечно это правительство нас силком за руку тащит в магазин за водкой, и наркоту нам насильно втюхивают, а кто не колется, тех в тюрьму.
С себя надо начинать. Со своей квартиры (дома). Со своего подъезда. Детям своим самому объяснить, что хорошо, а что плохо. Не учить. Учёбой школа занимается. А именно в моральном плане.
Глядишь и Путин перестанет скамейки ломать, а (теперь уже) Байден на стенах рисовать. Это ведь всё они, а не мы с вами, да?
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4k
Пепелац Kucher 38 минут назад
Ну если пиво дешевле чем молоко, для многих выбор очевиден. И да это работа правительства...
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9k
Schandmaul Час назад
хорошая идея, убирать мусор, но быдло привыкло, что кто то это делает за него, поэтому нужно бороться не с последствиями, а с причиной и ходить на прогулку в лесок с вечера и с дубиной
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156
Денис Веселов Час назад
...Наверное с денег в больнице за то, чтобы родиться,
С раздолбанных дорог и постов милиции,
С кукольных мультфильмов и криминальной хроники,
Со страха взорваться или попасть в заложники,

С покупки левых дипломов и липовых атестатов,
Тех.осмотров и депутатских мандатов,
С первой бутылки водки в школьной библиотеке,
С группы "На-на" и "Кармен" в радио фонотеке...

Если ты в достатке не забывай говорить "Спасибо!",
а то она придёт с проверкой, у неё есть любая ксива.
Родиной пахнет в плацкартных вагонах,
Она в прожиточном минимуме и в генеральских погонах...

В супермаркете "Остров", в государственной думе,
Она в песнях Сергея Жукова в сельском клубе
Родина начинается с сигарет поштучно
С портвейна и семечек,
Родина и я неразлучны...

Она настигает меня очередью в больнице,
Она ставит меня на учёт в милиции,
Снимайте обувь, снимайте верхнюю одежду,
Хлопайте в ладоши под Бабкину Надежду

Родина шлёт мне повестки из военкомата,
Родина встречает меня толпами у игровых автоматов...
Белая берёза стоит и качается,
Здесь родина началась и никогда не кончается.

Она говорит: "Гордись Пушкиным и Фёдором Достоевским,
Сергеем Есениным и Александром Невским",
но не имеет значения что было давно
Сейчас не родина для тебя сейчас ты для неё!

Она оперативно сообщает по рации:
"Ловите этого парня у него нет регистрации"

Ты свободен, не нравится можешь делать ноги
И на этом родина заканчивается у многих...
Выходя на пенсию, сразу заказывай гроб,
Старикам здесь не место, здесь такой гороскоп

Читая "Золотого телёнка" я никогда не давился от смеха
Мне всегда хотелось что бы Бендер уехал
Но в книге всё всегда заканчивалось плохо,
Уходят люди, вместе с ними уходит эпоха...

Белая берёза стоит молчаливо,
По телевизору смех, а в душе тоскливо...
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627
Виталий Касандров Денис Веселов 51 минуту назад
Ну да быдло рэп какой то . Дай угадаю название "песнь гопоты с района"
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1k
ALEX Час назад
Кремлебот опять нажрался?!


Кремлебот опять нажрался?!
Кремлебот опять нажрался?!
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27k
winergy2012 ALEX 52 минуты назад
Хохлоскот,опять тупые комменты высираешь?
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