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Как бойцы Красной армии выживали в -40 °C, ночуя на снегу (редкие архивные фото)

Как бойцы Красной армии выживали в -40 °C, ночуя на снегу (редкие архивные фото) (22 фото)

Автор:
17 января 2021 14:37
Метки: вов   история   солдаты второй мировой   
1294
22
По книгам и фильмам мы с вами в общих чертах представляем себе как проходили сражения времен Великой Отечественной войны. Насколько это, конечно, вообще может себе представить современный человек, который не застал этих ужасов.
Но в фильмах такого не показывают, и поэтому ещё меньше мы знаем о том, как был устроен солдатский быт. Полевая кухня, передвижные или самодельные бани, лазарет, это всё вроде бы понятно. А вот как солдаты спали?
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Метки: вов   история   солдаты второй мировой   
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245
Serega 2 часа назад
Как бойцы Красной армии выживали в -40 °C, ночуя на снегу (редкие архивные фото)
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963
Ostap Bender Полчаса назад
Почитайте Дневники партизана Дзяковича. Там он хорошо описывает быт партизан. В то числе зимний. Кратко, ёмко, но поэтому очень страшно.
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Ginny Час назад
"Ванька-ротный" Автор хорошо описал быт красноармейцев в 41-42 годов.
Не поленитесь, скачайте
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5k
Дельфин Красивый Час назад
да по всякому было
да по всякому было
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