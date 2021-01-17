Ученые рассказали о странном морском чудовище, жившем 500 млн лет назад

Радиодонты - обитатели океана кембрийской эры - были первыми крупными хищниками на Земле. По мнению ученых, они "подстегнули" эволюционную битву за выживание. Недавнее исследование палеонтологов из Университета Новой Англии показало, что у радиодонтов было очень острое зрение, позволявшее искать и настигать добычу даже на большой глубине, где нет солнечного света.

0 А все потому, что радиодонты единственные в то время могли похвастать "сложными" фасеточными глазами, с десятками тысяч линз, как у современных стрекоз или других насекомых.

0 Источник: Установить это удалось благодаря следам радиодонтов, найденным в сланцевых отложениях залива Эму на острове Кенгуру в Южной Австралии.

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0 Источник: Добыча радиодонтов обладала более примитивным зрением и соперничать с жестоким хищником не могла.

0 Источник: Добавим еще тот факт, что выглядели радиодонты как здоровенные кальмары (длиной до метра) с щупальцами по бокам и большой головой, украшенной круглой зубастой пастью, парой шипов-манипуляторов и двумя фасеточными глазами...

0 Источник: Понятно, что остальным видам, существовавшим в то время, не оставалось иного выбора, кроме как эволюционировать как можно быстрее - или умереть. И многие выбрали путь эволюции - вот почему радиодонтов называют причиной эволюционной "гонки вооружений", когда хищники развивают какое-то оружие, а добыча улучшает защиту.