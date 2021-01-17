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Ученые рассказали о странном морском чудовище, жившем 500 млн лет назад

Ученые рассказали о странном морском чудовище, жившем 500 млн лет назад (6 фото)

Автор:
17 января 2021 13:54
Сообщество : Наука
Метки: древние животные   зрение у животных   исследование   палеонтология   хищник   хищники в океане   эволюция   
1421
6
Радиодонты - обитатели океана кембрийской эры - были первыми крупными хищниками на Земле. По мнению ученых, они "подстегнули" эволюционную битву за выживание. Недавнее исследование палеонтологов из Университета Новой Англии показало, что у радиодонтов было очень острое зрение, позволявшее искать и настигать добычу даже на большой глубине, где нет солнечного света.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: древние животные   зрение у животных   исследование   палеонтология   хищник   хищники в океане   эволюция   
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5k
vitenok 2 часа назад
Радиодонты - это отряд. Т.е. тип - членистоногие, класс - динокариды, отряд - радиодонты, семейство - с десяток примерно. Самое известное- аномалокаридиты, к которому принадлежит самый известный, потому что первый, кого собрали из кусочков- аномалокарис.
Сначала думали, что это окаменелости трёх разных животных, но потом нашёлся фантазёр, который покрутил- покрутил, и собрал красавца, и сказал - прикольно получилось, да? Вот так пусть и будет. И назовём мы его - аномальная креветками, аномалокарис.

Радиодонты - это отряд. Т.е. тип - членистоногие, класс - динокариды, отряд - радиодонты, семейство - с десяток примерно. Самое известное- аномалокаридиты, к которому принадлежит самый известный, потому что первый, кого собрали из кусочков- аномалокарис. Сначала думали, что это окаменелости трёх разных животных, но потом нашёлся фантазёр, который покрутил- покрутил, и собрал красавца, и сказал - прикольно получилось, да? Вот так пусть и будет. И назовём мы его - аномальная креветками, аномалокарис.
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2k
Слава Кокаинум Полчаса назад
с пивом и лимоном потянет
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1k
Сергей Феофанов 57 минут назад
Динозавров был только один вид,просто их по-разному собирали.(С)
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7k
Dabus 57 минут назад
После древней акулы с вот такой челюстью, вид других древних животных меня уже не удивляет :)
После древней акулы с вот такой челюстью, вид других древних животных меня уже не удивляет :)
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
с пивом наверняка хорош
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19
Mario 2 часа назад
Насрать на радиодонтов
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2k
Слава Кокаинум Mario Полчаса назад
на мой взгляд в относительной безмятежности срать на такое можно только по методу Никиты Михалкова из самолета
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11k
робт 2 часа назад
кальмар с разгона въе*бался в двух креветок
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