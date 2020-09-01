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Палеонтологи выяснили, какое животное первым научилось впадать в зимнюю спячку

Палеонтологи выяснили, какое животное первым научилось впадать в зимнюю спячку (7 фото)

Автор:
01 сентября 2020 13:20
Сообщество : Наука
Метки: гибернация   древнее   животное   исследование   палеонтолог   палеонтология   познавательно   спячка   
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Некоторые животные способны на время входить в состояние минимальной активности и метаболической депрессии. Оно называется гибернацией (зимней спячкой) и характеризуется низкой температурой тела, медленным дыханием и частотой сердечных сокращений, а также низким уровнем метаболизма. Согласно новому исследованию, 250 миллионов лет назад в районе Антарктиды уже жили существа, умевшие впадать в спячку.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гибернация   древнее   животное   исследование   палеонтолог   палеонтология   познавательно   спячка   
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5  комментариев
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7k
Prostovopros Час назад
Как жили люди всего 10 000 лет назад - мы знаем мало. Кто и зачем построил пирамиду Хеопса - непонятно и возможно не разгадаем никогда эту тайну. А про то, как жили животные 250 млн. лет назад - всё запросто у этих учёных.
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16k
turyst Prostovopros 48 минут назад
Так эти листозавры и построили.
Они там в спячку впадали.
У них потом, бобры переняли, и стали свои "хатки" строить, только из дерева, у бобров не было каменоломен.
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