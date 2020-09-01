Палеонтологи выяснили, какое животное первым научилось впадать в зимнюю спячку

Ведущий автор исследования доктор Меган Уитни говорит, что следы стресса в бивнях похожи на следы на зубах, связанные с гибернацией у некоторых современных животных. По ее словам, окаменелые останки могут содержать информацию о метаболизме, росте и стрессе или нагрузке на организм. Исследователи сравнили поперечные срезы бивней шести особей из Антарктиды и четырех особей из Южной Африки, и все они показали похожие модели роста.



Но антарктических окаменелости были толстыми и плотно прилегающими друг к другу - черта, отсутствующая у других, взятых из Южной Африки. Это указывало на то, что в бивнях и зубах было меньше твердой, плотной, костной ткани - вероятно, из-за длительного стресса от более длинных дней и более холодных ночей.



"Листрозавр в Антарктиде, вероятно, нуждался в какой-то форме адаптации, подобной гибернации, чтобы справиться с жизнью возле Южного полюса, - считает Меган Уитни.



Во время триасового периода на Земле было намного теплее, чем сегодня - и некоторые части Антарктиды, возможно, были засажены деревьями, но так же наблюдались ежегодные колебания количества дневного света. По мнению ученых, в спячку могли впадать и другие древние позвоночные, но у них не было постоянно растущих клыков или бивней, по кольцам которых можно отследить изменения.



К счастью, у листрозавра такие бивни были.