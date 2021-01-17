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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
17 января 2021 10:40
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3818
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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45  комментариев
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2k
Мистер Фикс 56 минут назад
Комментарий к фото
Никогда не понимал загонов с бывшими... вы комплексуете? Чувствуете неуверенность? Ну нашли - что дальше? Начнете писать и требовать отписаться?
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3k
TirAn 3 минуты назад
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Иллюстрация к роману А.Беляева "Продавец воздуха"
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2k
Master Bo 3 минуты назад
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Ага! И ещё 10% - воздух Усть-Каменогорска
Кто знает, тот поймёт!
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2k
Ermolai 7 минут назад
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Зато вкус зубной пасты (апельсиновой) совпадал. Со знанием дела говорю.
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5k
Летучий Мыш 11 минут назад
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Фигасе. Всегда думала, что пишется "госзнак"
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502
DarkSkat 15 минут назад
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Смешные и познавательные картинки
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502
DarkSkat 18 минут назад
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Когда вижу таких или хотя-бы с подворотами и с шапкой только на макушке, самому холодно становится
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502
DarkSkat 20 минут назад
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Наверное питался на местах, где санкционку давили
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8k
Михалыч 23 минуты назад
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Это точно пост не серёги888? Только туповатый подросток такое может выложить и ржать.
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−4
Дмитрий Занков Полчаса назад
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1204 год это не сарацинов. Это византийцев. Крестоносцы Константинополь захватили в этом году.
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587
dark_shadow Полчаса назад
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В Горячем Ключе можно и в наше время попить такой коктейль. Прошлым летом в питьевой галлерее продавались (в фито-баре).
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3k
Lola 46 минут назад
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Это могли быть: мать, отец, братья, подруги....
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1k
Конь Юлий Lola Полчаса назад
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Лола знает как отмазаться
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8k
Михалыч Lola Полчаса назад
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Женская солидарность?
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2
Denis Muzhzhukhin Lola 17 минут назад
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а че ж они в ужасе?
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4k
Янус Полуэктович 47 минут назад
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о, 3 "голубя" минуса поставили)))
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1k
Конь Юлий Янус Полуэктович Полчаса назад
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Уже пять штук, я не понимаю как они размножаются?!
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709
ALF 48 минут назад
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По прозвищу звонкий
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15k
Сталкер Час назад
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Если у тебя в 30 болят спина и шея – ты, скорее всего, больным и родился.
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3k
Lola Сталкер 44 минуты назад
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ну, или поколения знающего только монитор
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221
Mazafacka Час назад
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Чтобы содержать квартиру в Цюризе, нужно кучу бабла ежегодно. Ну его. Лучше бунгало на тропическом побережье океана.
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4k
hairov Час назад
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Смешные и познавательные картинки
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1k
Sergiy Rambus Час назад
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Это фигня. Я в армии, в наряде по кпп читал "Планету обезьян" и уже под утро, когда спать хотелось взгляд упал на батарею где сушились мои же зимние кожаные перчатки пальцами наружу. Я чуть кирпичный завод не открыл
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1k
Sergiy Rambus Час назад
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На работе у нас, хоть упейся-объешся. Просто завод.
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3k
au3 2 часа назад
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"к сожалению не пригодился" - был слишком мал?
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742
Обратная сторона Луны 2 часа назад
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Копатыч?
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