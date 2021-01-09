Без палева: когда скрытность решает

От парней, заглядывающихся на чужих девушек, до... впрочем, смотрите сами до чего всё это приведёт...
Когда твои коллеги не пьют на работе
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Безпалевно спрятался
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Метки: Юмор без палева подборка приколы скрытность
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Ещё мускатный орех неплохо справлялся, но он был в дефиците.
Можете жевать что угодно, всё равно от вас разит как от пепельницы ))
-Действительно вончет. Ты купи дезодорант нормальный.
Тот купил хвойный, опрыскался им и спрашивает друга:
-Ну как теперь?
-Такое ощущение, что под елкой кто-то насрал.