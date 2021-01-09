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Без палева: когда скрытность решает

Без палева: когда скрытность решает (16 фото)

Автор:
09 января 2021 11:36
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   без палева   подборка   приколы   скрытность   
4800
16

От парней, заглядывающихся на чужих девушек, до... впрочем, смотрите сами до чего всё это приведёт...

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Метки: Юмор   без палева   подборка   приколы   скрытность   
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73k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Иногда на всякую "хитрую жопу" находится "болт с левой резьбой"
.
.
Иногда на всякую "хитрую жопу" находится "болт с левой резьбой" . .Посмотреть
Иногда на всякую "хитрую жопу" находится "болт с левой резьбой" . .
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12k
Аристарх Похер 19 минут назад
Зачем прятать стаканы для чая (кофе, воды) в туалетную бумагу?
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29k
russger Полчаса назад
По поводу переливания бухлишка в бутылочки из под соков и т.д. норм практика. На фестиваль какой пойти, там даже воду нельзя нормально взять с собой. На человека 0,5 воды максимум. Заипись так, в жару под 35 меньше литра воды. А почему так? Что бы покупали воду по 3,50 евро за 0,3 бутылочку, не охренели? А цены на бухло на этих фестивалях такие, что дешевле будет в хорошем баре всю ночь кутить. Поэтому и переливаем, скольких не спрашивал, народ от 20 до 50 (лет) так и делает, ибо нехер ;)
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10k
Хью́берт 2 часа назад
У нас вместо конфет было это проверенное средство.
У нас вместо конфет было это проверенное средство.
У нас вместо конфет было это проверенное средство.
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10k
Хью́берт KonstantinLeirov 2 часа назад
Чеснок с щавелем не пробовал, а просто чеснок или лук, то эффект обратный.
Ещё мускатный орех неплохо справлялся, но он был в дефиците.
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26k
Snork Snorkoff Хью́берт 2 часа назад
Для некурящего человека это всё ерня.
Можете жевать что угодно, всё равно от вас разит как от пепельницы ))
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9k
Олегbl4 Snork Snorkoff Час назад
Ассенизатор жалуется другу, что с девушками у него не ладится, мол, все говорят, что от него дерьмом воняет. Друг ему говорит:
-Действительно вончет. Ты купи дезодорант нормальный.
Тот купил хвойный, опрыскался им и спрашивает друга:
-Ну как теперь?
-Такое ощущение, что под елкой кто-то насрал.
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14k
Юрий Хью́берт 56 минут назад
Это не пробовали?
Это не пробовали?
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10k
Хью́берт Юрий 47 минут назад
И лаврушей закусывали перед тем как домой идти.
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