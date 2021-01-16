Алатырский Вячеслав Викторович— художник-живописец. Родился в 1959 г. в пос. Новиковка Ульяновской обл. Окончил Заочный народный университет искусств имени Н.К. Крупской в Москве, факультет станковой живописи. В творческом объединении художников Димитровграда «Изограф» с 1988 г.
Главные герои кот и домовой...
Главные герои кот и домовой...
1.
Работает в разных техниках: масляная живопись, пастель.
Участвует во всех городских, областных выставках, культурных мероприятиях города и области. Написал около двух тысяч работ.
Профессионал во многих жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт.
Резьба по дереву – ещё одна грань творчества Алатырского.
Награждён грамотами, дипломами. В 2010 г. принят в Творческий союз художников России.
Участвует во всех городских, областных выставках, культурных мероприятиях города и области. Написал около двух тысяч работ.
Профессионал во многих жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт.
Резьба по дереву – ещё одна грань творчества Алатырского.
Награждён грамотами, дипломами. В 2010 г. принят в Творческий союз художников России.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Очаровательные уличные котейки в объективе японского фотографа
- Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце
- Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек
- Котяра чудом обманул смерть на проезжей части
- 20 интересных фактов о кошках
43
Понравилось43
Новости партнёров
Загрузка...
Родился в 1959 г. в пос. Новиковка Ульяновской обл.
Окончил Заочный народный университет искусств имени Н.К. Крупской в Москве, факультет...
Но я не пишу статьи, я их переношу с других интернет ресурсов на фишки...
Просто нахожу что мне понравилось...
И предлогогаю вам посмотреть.
Сделать свой пост, это свои фото и свой текст, думаю не много людей делают здесь это.