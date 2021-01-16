Художник Алатырский Вячеслав ВикторовичАлатырский Вячеслав Викторович— художник-живописец.
Родился в 1959 г. в пос. Новиковка Ульяновской обл.
Окончил Заочный народный университет искусств имени Н.К. Крупской в Москве, факультет...