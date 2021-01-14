Губернатор Орловской области жёстко ответил инстадиве на её возмущение в адрес медиков

Россиянка, у которой в Орловской области заболели родители, записала видеообращение, где обзывает область "дном и днищем" и ругает губернатора Андрея Клычкова.
Несколько дней назад некая Наталья Баринова выложила в свой "Инстаграм" видео с сильной критикой медицины Орловской области на новогодних праздниках. Она с родителями не смогла дозвониться до поликлиники. И горячая линия тоже не ответила. В частной клинике отказали в приёме температурящим людям. Женщина обвинила губернатора области, что он часто сидит в "Инстаграме" онлайн, общаясь с гражданами (и это в праздники-то), а по факту никто не работает.
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Губернатор Андрей Клычков, видимо, расстроился, что его область назвали "днищем" и, глянув в "Инстаграм" женщины, написал ей: "Когда родители болеют, может, не надо ходить по барам? Ну да ладно ) Да, коронавируса у родителей нет".
И действительно, в соцсети "красотки" выложено много фото и видео, свидетельствующих о том, что она-то неплохо провела праздники, а не сидела у постели больных родителей.
На это Наталья выложила свои мысли по этому поводу, посчитав, что губернатор ведёт себя непрофессионально.
И действительно, в соцсети "красотки" выложено много фото и видео, свидетельствующих о том, что она-то неплохо провела праздники, а не сидела у постели больных родителей.
На это Наталья выложила свои мысли по этому поводу, посчитав, что губернатор ведёт себя непрофессионально.
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Также на губернатора ополчились подписчики Натальи.
В итоге у родителей блогерши коронавируса не оказалось.
А Андрей Клычков в интервью рассказал: "Ситуация удивительная: с одной стороны, требование к властям обеспечить лечение родителей и в это же время нахождение в общественных местах. Комментарий был связан не с попыткой порекомендовать, как правильно жить, я хотел донести, что, когда болеют родители, есть риск и заболеть, и распространить инфекцию".
А Андрей Клычков в интервью рассказал: "Ситуация удивительная: с одной стороны, требование к властям обеспечить лечение родителей и в это же время нахождение в общественных местах. Комментарий был связан не с попыткой порекомендовать, как правильно жить, я хотел донести, что, когда болеют родители, есть риск и заболеть, и распространить инфекцию".
А вы в этой ситуации на чьей стороне: чиновника или простой россиянки?
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«Сегодня наша жизнь крайне публична и открыта, в том числе и через интернет-ресурсы можно посмотреть, кто, где и как гуляет. Безусловно, может, не совсем правильно людям говорить, что делать, но картинка жизни иногда тоже видна. Я извиниться всегда готов, поэтому, когда ситуация будет до конца завершена, тогда и примем решение», сказал губернатор в беседе с «Газетой.Ru».
Он уточнил, что лично разобрался в ситуации с оказанием медпомощи родителям девушки. По словам Клычкова, врачи приехали к заболевшим на следующий день после их обращения. Коронавирус у них не подтвердился. При этом Клычков добавил, что в регионе есть задержки с оказанием медпомощи.
«У нас в выходные дни до 200 вызовов на каждого врача-терапевта приходилось. Безусловно, сегодня приходится констатировать, что определенные задержки есть: врач не может пойти и через пять минут оказаться у пациента. К сожалению, это реальности сегодняшнего дня», заключил Клычков.
Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/13/n_15481376.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/13/n_15481376.shtml
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