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Губернатор Орловской области жёстко ответил инстадиве на её возмущение в адрес медиков

Губернатор Орловской области жёстко ответил инстадиве на её возмущение в адрес медиков (4 фото)

Автор:
14 января 2021 12:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Андрей Клычков   губернатор   жалоба   инстадива   медицина   орловская область   
3625
4
Россиянка, у которой в Орловской области заболели родители, записала видеообращение, где обзывает область "дном и днищем" и ругает губернатора Андрея Клычкова.
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Источник:

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Метки: Андрей Клычков   губернатор   жалоба   инстадива   медицина   орловская область   
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−74
Племянник Путина 2 часа назад
тот редкий случай, когда власть права
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7
PUIXUI 4 минуты назад
Инстадива - [мат] обыкновенная ...
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89
Владимир 5 минут назад
Инстадива 1500 подписчиков.
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37
Chaim Kushnir 15 минут назад
инстадивы... блогерши... прочие саллоные [мат]... собрать бы их всех да на тяжелые работы да на минимальную зарплату, глядишь, кроме губ еще егде-нить мозг бы начал появляться
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1k
Дима 20 минут назад
Как-то однобоко написана статья. Есть продолжение:
«Сегодня наша жизнь крайне публична и открыта, в том числе и через интернет-ресурсы можно посмотреть, кто, где и как гуляет. Безусловно, может, не совсем правильно людям говорить, что делать, но картинка жизни иногда тоже видна. Я извиниться всегда готов, поэтому, когда ситуация будет до конца завершена, тогда и примем решение», сказал губернатор в беседе с «Газетой.Ru».

Он уточнил, что лично разобрался в ситуации с оказанием медпомощи родителям девушки. По словам Клычкова, врачи приехали к заболевшим на следующий день после их обращения. Коронавирус у них не подтвердился. При этом Клычков добавил, что в регионе есть задержки с оказанием медпомощи.

«У нас в выходные дни до 200 вызовов на каждого врача-терапевта приходилось. Безусловно, сегодня приходится констатировать, что определенные задержки есть: врач не может пойти и через пять минут оказаться у пациента. К сожалению, это реальности сегодняшнего дня», заключил Клычков.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/13/n_15481376.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/13/n_15481376.shtml
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2k
R00T 22 минуты назад
Ворюгу ткнули носом в то, что всё разворовано ворюгой и жизненно необходимые службы не работают.

Вместо того, чтобы прекратить воровать и навести порядок в работе служб, ворюга полез в личную жизнь тёлки искать на неё компромат.

Деградация воровского режима достигает апофеоза.
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17k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Да как бы оба хороши. Что чиновники, что инста-телки. Не оправдываю ни тех, ни других. Ходить по барам вместо ухода за больными родителями - неправильно. Но это не отменяет того факта что медицина (да и многие другие социальные сферы) местами погрязли в раздолбайстве и коррупции.
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5k
Duckk Полчаса назад
Носик - хоботом,
Бровки - домиком.
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79k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Тупая писда, она и в орловской области тупая писда
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1k
Виктор 36 минут назад
Власть не справляется с обеспечением здравоохранения и это факт, граждане совершенного наплевательски относятся к рекомендациям по сохранению собственного здоровья и снижению уровня эпидемиологической обстановки...как бы обо не правы.
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881
Estie 47 минут назад
Обе стороны в неловкое положение себя ставят этой перепалкой.
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3k
tamin 48 минут назад
на удивление, странно что пишу такое, но на стороне губернатора...тп достали уже
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5k
B0n tamin Полчаса назад
Ну, иногда можно и цветочки подарить... Говорят помогает. Не сразу, но дают.
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5k
Николай 53 минуты назад
Их бы обоих куда нибудь в африку без средств связи...
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−167
Ведомый демонами. 53 минуты назад
Где связь между её желанием ходить по барам (независимо от того, больны родители или нет) и нежеланием врачей оказывать медпомощь или хотя бы консультировать по телефону находясь на посту?
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8k
Сергей 57 минут назад
Инста эта диво как носаста
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5k
Игорь Час назад
инстадива .... - вот они оказывается как выглядят
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2k
Core Час назад
Что-то эта дива на транса похоже
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344
Алексей Час назад
38.5 прямо офуительно смертельная температура
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134
Spoiler Час назад
Пусть идет инста дива врачем работать. Или санитаркой... Инстадивой то наверное работать интересней чем грязные горшки мыть.
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508
Виталий Spoiler 18 минут назад
Врачи не справляются с наплывом больных, вот пусть и идёт волонтёром врачам помогать.
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30k
Mamin Sibiriak Час назад
Какая она нахрен простая россиянка - это овощ из 3 подъезда.
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Ибать она страшная!
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Ирина Николаевна из 3 подъезда

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