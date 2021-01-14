Губернатор Орловской области жёстко ответил инстадиве на её возмущение в адрес медиков

Губернатор Андрей Клычков, видимо, расстроился, что его область назвали "днищем" и, глянув в "Инстаграм" женщины, написал ей: "Когда родители болеют, может, не надо ходить по барам? Ну да ладно ) Да, коронавируса у родителей нет".



И действительно, в соцсети "красотки" выложено много фото и видео, свидетельствующих о том, что она-то неплохо провела праздники, а не сидела у постели больных родителей.



На это Наталья выложила свои мысли по этому поводу, посчитав, что губернатор ведёт себя непрофессионально.