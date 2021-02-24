Истории о глупых пациентах

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Врачи на сайте Reddit рассказывают случаи из практики.
- Однажды я объяснял девушке, находящейся на шестом месяце беременности, из какого места она родит ребёнка. Она думала, что всем женщинам делают кесарево сечение. Моя мини-лекция её напугала.
- Как-то я шёл по коридору родильного дома и подслушал, как один мужик говорил другому: "Не понимаю, как она могла забеременеть. Ведь сразу после секса она встала, а значит вся сперма должна была из неё выйти". Они оба выглядели обескураженными.
- Ещё некоторые люди принимают тонну таблеток и даже не знают, зачем они их принимают. Я спрашиваю: "Есть проблемы со здоровьем?" "Нет, никаких проблем". Через десять минут уточняю ещё раз: "То есть диабетом не страдаете, давление в норме?" "А, ну да, диабет и повышенное давление". Господи, каких чудаков только нет на свете.
- Как-то я шёл по коридору родильного дома и подслушал, как один мужик говорил другому: "Не понимаю, как она могла забеременеть. Ведь сразу после секса она встала, а значит вся сперма должна была из неё выйти". Они оба выглядели обескураженными.
- Ещё некоторые люди принимают тонну таблеток и даже не знают, зачем они их принимают. Я спрашиваю: "Есть проблемы со здоровьем?" "Нет, никаких проблем". Через десять минут уточняю ещё раз: "То есть диабетом не страдаете, давление в норме?" "А, ну да, диабет и повышенное давление". Господи, каких чудаков только нет на свете.
- Один мужик, у которого случился инсульт, думал, что это ерунда, так как в больнице ему пересадят новый мозг, и всё будет в полном порядке.
- Помню, как знакомый врач рассказывал мне про пациента, которому предстояло ампутировать палец. Врач сообщил пациенту о том, что палец придётся ликвидировать, а тот и бровью не повёл. Оказалось, он думал, что палец потом снова отрастёт.
- Со мной в палате лежал парень, которому ампутировали руку. При мне он спросил у доктора, когда его рука полностью отрастёт. Я засмеялся, подумал, вот молодец, только что руку отрезали, а он шутит. Но он на меня с такой злостью посмотрел, что я тут же понял - парень реально ждёт, когда рука отрастёт.
- Помню, как знакомый врач рассказывал мне про пациента, которому предстояло ампутировать палец. Врач сообщил пациенту о том, что палец придётся ликвидировать, а тот и бровью не повёл. Оказалось, он думал, что палец потом снова отрастёт.
- Со мной в палате лежал парень, которому ампутировали руку. При мне он спросил у доктора, когда его рука полностью отрастёт. Я засмеялся, подумал, вот молодец, только что руку отрезали, а он шутит. Но он на меня с такой злостью посмотрел, что я тут же понял - парень реально ждёт, когда рука отрастёт.
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- Я брал кровь из пальца у диабетика и предложила ему стерильную салфетку, чтобы промокнуть несколько капель крови на пальце. Он посмотрел на меня, как на полного идиота, и сказал: "А вы не очень-то разбираетесь в своём деле, как я погляжу". Затем он высосал кровь из пальца. Потом стал мне объяснять, что ему как диабетику важна каждая капля крови, а значит он должен был вернуть выступившие на пальце капельки. Он думал, что если высосет кровь, она вернётся в кровеносную систему.
- "Как это я не могу съесть целый фруктовый пирог? Фрукты же полезны", - сказал мне пациент с диабетом второго типа и уровнем сахара 450 мг/дл.
- Мой отец страдает диабетом и ожирением. При это он пьёт молочные коктейли и кладёт туда несколько ложек сахара. Он напрочь отказывается соблюдать диету. Его собаки тоже страдают ожирением, он просто закармливает их. Я говорю ему, что если тебе наплевать на свою жизнь, продолжай в том же духе, но не убивай собак. На это он мне ответил: "Зато они умрут счастливыми".
- "Как это я не могу съесть целый фруктовый пирог? Фрукты же полезны", - сказал мне пациент с диабетом второго типа и уровнем сахара 450 мг/дл.
- Мой отец страдает диабетом и ожирением. При это он пьёт молочные коктейли и кладёт туда несколько ложек сахара. Он напрочь отказывается соблюдать диету. Его собаки тоже страдают ожирением, он просто закармливает их. Я говорю ему, что если тебе наплевать на свою жизнь, продолжай в том же духе, но не убивай собак. На это он мне ответил: "Зато они умрут счастливыми".
- Я работал с медицинскими страховками. Как-то я занимался бумажной работой, а моя коллега разговаривала по телефону. Вдруг она захохотала во весь голос. Она звонила мужчине, которому недавно сделали коронарное шунтирование, чтобы обсудить с ним программу реабилитации. Он как раз ехал домой, после месяца в больнице. И вот коллега услышала по телефону, как тот мужик заказывает себе 20 куриных ножек в KFC. Она сказала мне, что смех помогает справиться с ненавистью к этому миру.
- У меня мама врач. Однажды она читала лекцию о здоровье для старшеклассниц. В конце лекции одна девочка задала вопрос: "Правда ли, что лимонный сок является хорошим контрацептивом?" Мама попросила школьницу объяснить, что она имеет в виду. Девушка рассказала, что после секса со своим парнем выдавливает половинку лимона себе во влагалище.
- У меня была подружка, которая до 25 лет думала, что забеременеть можно только от анального секса. Логика у неё была примерно такая: "малыш живёт у мамы в животике", а животик соединён с прямой кишкой, в то время как влагалище с животом не соединено. Имея такие понятия о строении человеческого тела, она не беременела только потому, что была уверена - "в случае незащищённого вагинального секса, в 100% случаев ты подхватишь какую-нибудь заразу". Парень у неё был примерно так же подкован в анатомии, поэтому они всегда занимались сексом с презервативом, а, когда надумали зачать ребёнка, делали это в прямом смысле через задницу. Они просто выросли в очень религиозных семьях.
- У меня была подружка, которая до 25 лет думала, что забеременеть можно только от анального секса. Логика у неё была примерно такая: "малыш живёт у мамы в животике", а животик соединён с прямой кишкой, в то время как влагалище с животом не соединено. Имея такие понятия о строении человеческого тела, она не беременела только потому, что была уверена - "в случае незащищённого вагинального секса, в 100% случаев ты подхватишь какую-нибудь заразу". Парень у неё был примерно так же подкован в анатомии, поэтому они всегда занимались сексом с презервативом, а, когда надумали зачать ребёнка, делали это в прямом смысле через задницу. Они просто выросли в очень религиозных семьях.
- Пациентка жаловалась на невыносимую боль в бедре. В больнице ей сделали рентген бедра, но ничего не нашли. Потом оказалось, что ей в руку сзади попала пуля, поэтому пулевое отверстие не было видно, когда пациентка лежала на спине. Она думала, что "бедро" - это часть руки.
- Вот почему я всегда прошу пациентов показать, где у них болит. Бывали случаи, когда пациенты называли части тела выдуманными словами.
- "Доктор, а вы точно закончили мединститут, если не знаете, где находится телоболингус, и просите меня его показать?"
- В колледже на уроке анатомии, когда мы проходили мускулатуру, один студент задал профессору вопрос: "Почему у свиней, коров и других съедобных животных есть мясо, а у человека нет?" Профессор задумал и спросил: "Кого ещё интересует этот вопрос?" Примерно треть студентов подняли руки (примерно 20 человек). Всё оставшееся время профессор вдалбливал нам, что мышцы - это и есть мясо.
- Вот почему я всегда прошу пациентов показать, где у них болит. Бывали случаи, когда пациенты называли части тела выдуманными словами.
- "Доктор, а вы точно закончили мединститут, если не знаете, где находится телоболингус, и просите меня его показать?"
- В колледже на уроке анатомии, когда мы проходили мускулатуру, один студент задал профессору вопрос: "Почему у свиней, коров и других съедобных животных есть мясо, а у человека нет?" Профессор задумал и спросил: "Кого ещё интересует этот вопрос?" Примерно треть студентов подняли руки (примерно 20 человек). Всё оставшееся время профессор вдалбливал нам, что мышцы - это и есть мясо.
- "Вы можете мне прислать мои лекарства по почте?"
"Я могу прислать рецепты по электронной почте в любую аптеку".
"Нет. В аптеку не надо. Наверняка вы же можете прислать мне их на "мыло". Чтобы я их напечатал и съел. Или отсканировал телефоном и прослушал, чтобы они через звук повлияли на нужные участки моего мозга. Можно же ведь что-нибудь такое сделать?"
"Боюсь, что нет".
- Когда-нибудь мы будем читать этот коммент и смеяться, распечатывая ежедневную дозу витаминов.
"Я могу прислать рецепты по электронной почте в любую аптеку".
"Нет. В аптеку не надо. Наверняка вы же можете прислать мне их на "мыло". Чтобы я их напечатал и съел. Или отсканировал телефоном и прослушал, чтобы они через звук повлияли на нужные участки моего мозга. Можно же ведь что-нибудь такое сделать?"
"Боюсь, что нет".
- Когда-нибудь мы будем читать этот коммент и смеяться, распечатывая ежедневную дозу витаминов.
- Пациента с аллергией на морепродукты доставили в реанимацию. У него спрашивают, ел ли он морепродукты. Или, может, ел незнакомую еду в незнакомом ранее кафе или ресторане. Говорит, что ничего такого не ел. Во время лечения пациент продолжил отрицать контакт с морепродуктами. Мы никак не могли понять, что же вызвало такую аллергическую реакцию. Наконец, пациент рассказал, что ел пасту с креветками. Но тут же уточнил, что аллергия точно не от этого. Как так? Оказывается, он перед тем, как есть пасту, проглотил две ложки мёда, а мёд "всё там обволакивает". Ну и креветки, конечно же, не могут проникнуть сквозь этот волшебный слой.
- Однажды я наблюдал, как отец только что родившегося малыша был вне себя из-за того, что у ребёнка не было зубов.
- Работаю медсестрой в отделении неотложной помощи. Беременная внучка одного пациента пришла навестить дедушку и между делом спросила у меня: "Если я покрашу волосы, у малыша ведь тоже волосы окрасятся?"
- Кстати, когда это было всеобщим заблуждением. Один учёный рисовал на собаках чёрные точки, чтобы проверить, передадутся ли они потомству.
- Работаю медсестрой в отделении неотложной помощи. Беременная внучка одного пациента пришла навестить дедушку и между делом спросила у меня: "Если я покрашу волосы, у малыша ведь тоже волосы окрасятся?"
- Кстати, когда это было всеобщим заблуждением. Один учёный рисовал на собаках чёрные точки, чтобы проверить, передадутся ли они потомству.
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