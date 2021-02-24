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Истории о глупых пациентах

Истории о глупых пациентах (9 фото)

Автор:
24 февраля 2021 19:09
Сообщество : Истории
Метки: Reddit   Заблуждение   анатомия   врачи   знание   интернет   истории   пациенты   
930
9
Врачи на сайте Reddit рассказывают случаи из практики.
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Метки: Reddit   Заблуждение   анатомия   врачи   знание   интернет   истории   пациенты   
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sssss3 13 минут назад
Я знал идиотку, которая по 15 разных таблеток ребёнку давала, практически с 2 лет. К 14 он выглядел как опарыш, одутловатый, с кожей белой как покойник, огромные круги тёмные вокруг глаз, губы практически без кровинки, жёлтые склеры. Мамаша невменяемая тварь.
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