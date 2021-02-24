Истории о глупых пациентах

- Я брал кровь из пальца у диабетика и предложила ему стерильную салфетку, чтобы промокнуть несколько капель крови на пальце. Он посмотрел на меня, как на полного идиота, и сказал: "А вы не очень-то разбираетесь в своём деле, как я погляжу". Затем он высосал кровь из пальца. Потом стал мне объяснять, что ему как диабетику важна каждая капля крови, а значит он должен был вернуть выступившие на пальце капельки. Он думал, что если высосет кровь, она вернётся в кровеносную систему.



- "Как это я не могу съесть целый фруктовый пирог? Фрукты же полезны", - сказал мне пациент с диабетом второго типа и уровнем сахара 450 мг/дл.



- Мой отец страдает диабетом и ожирением. При это он пьёт молочные коктейли и кладёт туда несколько ложек сахара. Он напрочь отказывается соблюдать диету. Его собаки тоже страдают ожирением, он просто закармливает их. Я говорю ему, что если тебе наплевать на свою жизнь, продолжай в том же духе, но не убивай собак. На это он мне ответил: "Зато они умрут счастливыми".