Реальная история подвига Зины Портновой

Зинаида Мартыновна Портнова родилась 20 февраля в Ленинграде. Но корни ее были в Белоруссии. Оттуда из Витебской области были ее родители, в 1922 году переехавшие работать в Ленинград. Но каждый год они старались отправить своих двух дочек на лето в родную Белоруссию. Так было и в 1941 году. 12 июня 15-летняя Зина с 7-летней сестрой Галиной уехали в деревню Зуи к родственникам по матери. А те расстарались – достали девчонкам путевки в пионерский лагерь в Волоковыске, в бывшей Польше, на самой границе с Рейхом. Жили в брошенной каким-то польским хозяином вилле. А через неделю это место со сказочной летней природой превратилось в ад.

Девчонкам удалось выбраться, добраться на эшелоне с беженцами до Витебска и даже купить билеты до Ленинграда. Но уехать не успели, в город ворвались немецкие танки и он стал на пару недель ареной ожесточенных боев. Зина взяв Галю ушла к родным в деревню Зуи. Так девочки оказались на оккупированной территории.

Зина хорошо знала местность, у нее было много друзей, каждое лето гостила там. Немудрено, что уже в 1942 году она стала бойцом подпольной организации «Юные мстители», действовавшей на ближайшей к деревне Зуи станции Оболь. Работа юных подпольщиков велась под руководством местной комсомолки Ефросиньи Зеньковой. Писали и расклеивали листовки, по мелочам портили вражеское имущество. Со временем масштаб действий организации расширялся. У юных подпольщиков появилась связь с местным партизанским отрядом имени Ворошилова, откуда к ним поступали фронтовые сводки и взрывчатка. Сразу возрос масштаб диверсий. В Оболи они взорвали местную электростанцию, вывели из строя кирпичный и торфяной заводы, сожгли льнозавод с большими запасами льна и подорвали единственную водокачку.

Зина в организации была разведчиком. Ей удалось устроиться посудомойкой в столовую курсов переподготовки солдат вермахта. Девушка чистила овощи, мыла полы, а за работу получала остатки еды, которую всегда приносила своей маленькой сестренке Галке. Немного овладев немецким языком, она подслушивала разговоры курсантов и офицеров – весьма ценная информация. Так в августе 1943 года подпольщики узнали, что немцы собираются угонять молодежь в Германию. Благодаря этим сведеньям многим жителям удалось избежать насильственного угона. Зина тоже отправила младшую сестренку в партизанский отряд, но сама вернулась на работу. К тому времени подпольщики задумали рисковую операцию – отравить еду в столовой. И Зинаиде отводилась в этом деле главная роль. Получив крысиный яд, она подсыпала его в суп. В результате немцы траванулись, сотня курсантов и офицеров откинула коньки. Местное гестапо было в ярости, стало искать виновных. Арестовали и Зину, только чудо спасло девушку, немцы заставили ее съесть злосчастный суп, и увидев, что она спокойно ест его, поверили и отпустили. Домой она добралась чуть живой, но травяными отварами и молочной сывороткой бабушка ее выходила. Но надо было уходить, понимая, что рано или поздно гестапо доберется до нее, девушка перебралась в партизанский отряд.

После удачной диверсии организация «Юные мстители» была разгромлена, по доносу предателя были арестованы члены организации, не ушедшие к партизанам. В декабре 1943 года Зина получила выйти на связь с оставшимися в живых подпольщиками и выявить предателя. Но к сожалению это не удалось. В деревне Мостище она была опознана некой Анной Храповицкой, которая принародно стала кричать «Вон, смотрите партизанка идет». Полицаи схватили девушку и доставили в гестапо. Там ей предложили сделку: она выдает партизан, ее отпускают на свободу.