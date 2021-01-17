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Реальная история подвига Зины Портновой

Реальная история подвига Зины Портновой (3 фото)

Автор:
17 января 2021 16:47
Метки: война   герои   история   
342
3

Обычно Зину Портнову причисляют к детям, к пионерам – Героям Советского Союза, таким как Валя Котик, Марат Казей. Демонстрируется довоенная фотография девочки подростка в пионерском галстуке. Ничуть не хочу умалять подвиг юной героини, но скажу, что к пионерам Зину Портнову отнести сложно. На момент начала войны ей было 15 лет, на момент свершения подвига и героической гибели почти 18. Согласитесь что никак не пионерский возраст.

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Метки: война   герои   история   
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2k
александр 52 минуты назад
вечная память
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36k
Элек Мек 49 минут назад
Реальная история подвига Зины Портновой
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−165
Мутный 50 минут назад
А еще я где-то читал, что она в кастрюли с супом ядовитую мочу подливала и отравила 100 немцев.
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71k
Aстановитесь.. 51 минуту назад
Если бы нам в школе так рассказывали про пионеров героев то СССР может быть и не развалился бы , а то везде засовывали предпосылки революции.. Вспомнить Тошно..
Если бы нам в школе так рассказывали про пионеров героев то СССР может быть и не развалился бы , а то везде засовывали предпосылки революции.. Вспомнить Тошно..
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