Реальная история подвига Зины Портновой

Обычно Зину Портнову причисляют к детям, к пионерам – Героям Советского Союза, таким как Валя Котик, Марат Казей. Демонстрируется довоенная фотография девочки подростка в пионерском галстуке. Ничуть не хочу умалять подвиг юной героини, но скажу, что к пионерам Зину Портнову отнести сложно. На момент начала войны ей было 15 лет, на момент свершения подвига и героической гибели почти 18. Согласитесь что никак не пионерский возраст.
Зинаида Мартыновна Портнова родилась 20 февраля в Ленинграде. Но корни ее были в Белоруссии. Оттуда из Витебской области были ее родители, в 1922 году переехавшие работать в Ленинград. Но каждый год они старались отправить своих двух дочек на лето в родную Белоруссию. Так было и в 1941 году. 12 июня 15-летняя Зина с 7-летней сестрой Галиной уехали в деревню Зуи к родственникам по матери. А те расстарались – достали девчонкам путевки в пионерский лагерь в Волоковыске, в бывшей Польше, на самой границе с Рейхом. Жили в брошенной каким-то польским хозяином вилле. А через неделю это место со сказочной летней природой превратилось в ад.
Девчонкам удалось выбраться, добраться на эшелоне с беженцами до Витебска и даже купить билеты до Ленинграда. Но уехать не успели, в город ворвались немецкие танки и он стал на пару недель ареной ожесточенных боев. Зина взяв Галю ушла к родным в деревню Зуи. Так девочки оказались на оккупированной территории.
Зина хорошо знала местность, у нее было много друзей, каждое лето гостила там. Немудрено, что уже в 1942 году она стала бойцом подпольной организации «Юные мстители», действовавшей на ближайшей к деревне Зуи станции Оболь. Работа юных подпольщиков велась под руководством местной комсомолки Ефросиньи Зеньковой. Писали и расклеивали листовки, по мелочам портили вражеское имущество. Со временем масштаб действий организации расширялся. У юных подпольщиков появилась связь с местным партизанским отрядом имени Ворошилова, откуда к ним поступали фронтовые сводки и взрывчатка. Сразу возрос масштаб диверсий. В Оболи они взорвали местную электростанцию, вывели из строя кирпичный и торфяной заводы, сожгли льнозавод с большими запасами льна и подорвали единственную водокачку.
Зина в организации была разведчиком. Ей удалось устроиться посудомойкой в столовую курсов переподготовки солдат вермахта. Девушка чистила овощи, мыла полы, а за работу получала остатки еды, которую всегда приносила своей маленькой сестренке Галке. Немного овладев немецким языком, она подслушивала разговоры курсантов и офицеров – весьма ценная информация. Так в августе 1943 года подпольщики узнали, что немцы собираются угонять молодежь в Германию. Благодаря этим сведеньям многим жителям удалось избежать насильственного угона. Зина тоже отправила младшую сестренку в партизанский отряд, но сама вернулась на работу. К тому времени подпольщики задумали рисковую операцию – отравить еду в столовой. И Зинаиде отводилась в этом деле главная роль. Получив крысиный яд, она подсыпала его в суп. В результате немцы траванулись, сотня курсантов и офицеров откинула коньки. Местное гестапо было в ярости, стало искать виновных. Арестовали и Зину, только чудо спасло девушку, немцы заставили ее съесть злосчастный суп, и увидев, что она спокойно ест его, поверили и отпустили. Домой она добралась чуть живой, но травяными отварами и молочной сывороткой бабушка ее выходила. Но надо было уходить, понимая, что рано или поздно гестапо доберется до нее, девушка перебралась в партизанский отряд.
После удачной диверсии организация «Юные мстители» была разгромлена, по доносу предателя были арестованы члены организации, не ушедшие к партизанам. В декабре 1943 года Зина получила выйти на связь с оставшимися в живых подпольщиками и выявить предателя. Но к сожалению это не удалось. В деревне Мостище она была опознана некой Анной Храповицкой, которая принародно стала кричать «Вон, смотрите партизанка идет». Полицаи схватили девушку и доставили в гестапо. Там ей предложили сделку: она выдает партизан, ее отпускают на свободу.
Обычно я скептически отношусь к частым сценам в кино, где герой попав в плен, завладевает оружием врага и перестреляв всех благополучно бежит. Слишком избитый и набивший оскомину прием, в голливудских и современных российских фильмах. Но в данном случае так и случилось. Следователь угрожал Зине пистолетом, а затем сдуру положил его на стол. По-видимому, не опасался юной и хрупкой девушки. И напрасно. Она схватила пистолет и застрелила гестаповца, а затем еще двух гитлеровцев вбежавших в комнату. Но дальнейшего хэппи-энда обычного для кино не произошло. Зину ранили, повязали и жестоко избили. Почти месяц ее жестоко пытали. 10 января 1944 года ее вывели на расстрел. По свидетельству очевидцев она была полностью седой, после перенесенных мучений. Зине оставался всего месяц до 18-летия...
Маленькой Гале Портновой о смерти старшей сестры ничего не сказали. А потом отправили на Большую землю, в детский дом. Ей было всего десять лет, и кто знает, как бы все обернулось, если бы Галя не забыла постоянные наставления сестры: «Галка запомни. Ленинград улица Балтийская, 24. Запомни!». Так она вернулась назад к матери, отец погиб защищая город.
О подвиге Зины никто не знал еще целых десять лет. Так бы и осталась в числе миллионов безымянных и безвестных героев... Но в 1955 году молодой журналист Владимир Хазанский работающий в витебской газете «Чырвоныя змена», на встрече ветеранов-партизан услышал историю о юной ленинградке, которая мечтала быть балериной, но стала партизанкой-подпольщицей и приняла мученическую смерть за Родину. Рассказал ее бывший комиссар одного из партизанских отрядов Борис Маркиянов. Для корреспондента «Червонки» это было настоящее открытие. Невероятны были подвиги Зины, но за ней открылось существование целой детской подпольной организации «Юные мстители».
Проговорив с партизаном после официальной встречи всю ночь, потрясённый до глубины души услышанным, Хазанский помчался в редакцию «Красной смены». Впечатления и информацию журналист воплотил в статью. Но сначала информацию Хазанского все же проверили надзорные органы. После скандала с Фадеевской «Молодой гвардией» такие проверки стали обязательными. Выяснилось, что указанный в статье партизанский отряд действительно был, фамилии совпали. Нашлись свидетели, участники и даже организатор и руководитель «Юных мстителей», витебчанка Ефросиния Савельевна Зенькова.
Статья Владимира Хазанского «Дело было под Витебском» стала настоящей сенсацией в СССР. Статью опубликовали и центральные издания. Имя Зины Портновой стало нарицательным для юных героев. Нашли и Галю, которая к тому моменту была уже Галиной Мартыновной Мельниковой. Правда в публикациях юную девушку оставили подростком-пионером.
1 июля 1958 года указом Президиума Верховного Совета СССР юной партизанке Зинаиде Мартыновне Портновой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Золотую звезду за № 11112 получила и Ефросиния Зенькова. Все происходило в торжественной обстановке, только мама Зины плакала. Она верила что ее дочь жива, указ о присвоении Зине звания Героя Советского Союза, окончательно разрушил ее надежды.
Галина Мартыновна Мельникова (Портнова) до сих пор жива и проживает в Санкт-Петербурге. Живет и помнит свою старшую сестру, спасшую ее, и отдавшую жизнь за Родину.
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