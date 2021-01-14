Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех частных клиник

«Израильская клиника Hadassah — первый участник медкластера, соответственно, в этой клинике могут применяться незарегистрированные препараты», — сообщили в клинике.



В Hadassah отметили, что сейчас ведут переговоры по поводу регистрации в России вакцины от Pfizer, но пока что о возможности провести вакцинацию и ее сроках говорить рано.



«Ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», — заявили в Росздравнадзоре, добавив, что это правило действует и для организаций международного медицинского кластера.



Ранее в январе в Pfizer сообщили, что не будут поставлять в Россию свой препарат от COVID-19 по запросам компаний и частных лиц в 2021 году из-за повышенного спроса. Поставки вакцины возможны только на государственном уровне. Сейчас компания отгружает вакцину только по таким соглашениям.