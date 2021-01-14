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Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех частных клиник

Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех частных клиник (3 фото)

Автор:
14 января 2021 16:37
Сообщество : Жить в России
Метки: коронавирус COVID-19   пандемия   пфайцер   эпидемия   
420
3
Накануне депутат Госдумы Соломатина заявила, что в расположенной в Сколково израильской клинике Hadassah можно за деньги привиться вакциной Pfizer. В клинике объяснили это законом о международном медицинском кластере.

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Метки: коронавирус COVID-19   пандемия   пфайцер   эпидемия   
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34  комментария
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Главный инфекционист Москвы: Во время эпидемии нельзя делать никакие прививки
https://zen.yandex.ru/media/id/5c4f745195151200ac287118/glavnyi-infekcionist-moskvy-vo-vremia-epidemii-nelzia-delat-nikakie-privivki-5ff9ebd5af142f0b17f7f0fdhttps://zen.yandex.ru/media/id/5c4f745195151200ac287118/glavnyi-infekcionist-moskvy-vo-vremia-epidemii-nelzia-delat-nikakie-privivki-5ff9ebd5af142f0b17f7f0fd
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294
vmsoroka 15 минут назад
Зачем народу выбор? Даже если той вакцины в клинике нет - запретить заранее ибо нефиг!
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2k
Timka Полчаса назад
Очередная "поддержка отечественного производителя"? Любой ценой?
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29k
Азат Баширов Час назад
Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех частных клиник
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838
Обратная сторона Луны Азат Баширов Час назад
Где скачать бесплатно, без регистрации и смс?
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19k
Добрый Алабай Час назад
Явная коррупция. В пендосии это лоббизмом называется. С чего бы вдруг эта депутана стала рекламировать жидостанскую клинику и вражескую вакцину?
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838
Обратная сторона Луны Добрый Алабай 57 минут назад
Лоббизм это не пускать на рынок чужой продукт. Сколько было истерик, когда наши махали спутником, а его отказывались принять на западе? Сейчас зеркальная ситуация

При этом
Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр ВОЗ пока не известны
Препарат от Phizer/BioNTech первая вакцина, официально одобренная организацией. В ВОЗ подчеркнули, что исследования доказали его безопасность и эффективность.

То есть спутник ещё не одобрен воз, а пфайзер одобрен....
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574
Борис Добрый Алабай 55 минут назад
Не де'Пут Ана, а де'Пут Утка...
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838
Обратная сторона Луны Час назад


Как стараются наши местные боты обосрать пфайзер, аж кушать не могут.... Но народец готов голосовать рублём
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Агасфер Обратная сторона Луны 47 минут назад
Сейчас дошутишься и всех заставят выпивать по стакану зелёнки в день :-)
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14k
Юрий Обратная сторона Луны Полчаса назад
Ну да, обосрать....
Ты бы хоть новости изредка читал.
В Норвегии 23 человека умерли после прививки вакциной Pfizer от COVID-19.
https://ria.ru/20210114/privivka-1593043937.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://ria.ru/20210114/privivka-1593043937.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Или это тоже местные боты придумали? Сколько там уже на счету пфайзера?
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838
Обратная сторона Луны Юрий 22 минуты назад
Ниже почитай
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14k
Юрий Обратная сторона Луны 17 минут назад
По аглицки можешь читать, вирусолог мамин?
https://www.usatoday.com/story/news/health/2021/01/06/death-florida-doctor-following-pfizer-covid-19-vaccine-under-investigation-gregory-michael/6574414002/https://www.usatoday.com/story/news/health/2021/01/06/death-florida-doctor-following-pfizer-covid-19-vaccine-under-investigation-gregory-michael/6574414002/
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14k
Юрий Обратная сторона Луны Минуту назад
Читаю...
1. Пфайзер так или иначе справоцировал смерть людей.
Что то не слышно было про какие либо ограничения у пфайзера.
2. "Спутником вообще, говорят, старше 60 нельзя прививаться."
Кто говорит то?
А что там про пфайзер говорят? Прививаться можно без ограничений?
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25k
Антон 2 часа назад
Правильно сказал Борис Витальевич Юлин: Во время испанки мир объединился для решения проблемы. А сейчас каждый капиталист хочет только заработать - что российский, что западный. Победить болезнь не стоит как задача - цель заработать и не дать заработать иностранцам. Придуманная пандемия, придуманная польза карантина, хрен пойми чем намученная так называемая вакцина, что российская, что иноземная. В плюсе только капиталист, в минусе весь пролетариат.
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2k
Max Lu Антон Час назад
так фармацевтика и так приносит миллиарды, а тут всё население планеты нуждается. конечно все хотят заработать )))
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2k
Агасфер Антон 46 минут назад
Проблема в том, что пролетариат не разработает вакцину - здесь первым делом нужны финансовые вложения. Палка о двух концах
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25k
Антон Агасфер Полчаса назад
Так дело не в этом. Дело в государственном строе. При нынешнем в случае реальной бактериально-вирусной угрозы нам хана: мы будем отдавать последнее, что бы выжить, в то время как олигархи будут и дальше копить свои активы за рубежом.
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9k
Зимний вой. 2 часа назад
Да и хрен бы с ней. Говорят же, что она намного опаснее нашего Спутника.
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Обратная сторона Луны zloykoyot Полчаса назад
Так 6 или уже 23? И "после" и "вследствие" разные вещи. А по спутнику информации нет?
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838
Обратная сторона Луны zloykoyot Полчаса назад
По утверждению агентства, побочные эффекты вакцины могли усилить заболевания пожилых людей, так как все летальные случаи были зарегистрированы у пациентов старше 80 лет.

«Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. На данный момент изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли вызвать более тяжелое течение заболеваний, имевшихся у пожилых людей», указано в сообщении.

.....
Итак. Старше 80 лет. Спутником вообще, говорят, старше 60 нельзя прививаться.

И почитай формулировки. "могли", "вероятно", "течение заболеваний"....

А на хрена прививать больных людей. Прививать можно только здоровых.

Итак. Дай ка мне статистику по прививкам спутником стариков выше 80 лет и сколько из них после этого умерло от инфаркта, инсульта, диабета....
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Юрий zloykoyot Полчаса назад
Это другое.... Обратная сторона (бывшая печенюшка) хохлобот.
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14k
Юрий Обратная сторона Луны 19 минут назад
"в постах кремлеботов" - ну почему же "кремлеботов" или просто другое не в состоянии прочесть. Вот пример из Америки...
https://www.usatoday.com/story/news/health/2021/01/06/death-florida-doctor-following-pfizer-covid-19-vaccine-under-investigation-gregory-michael/6574414002/https://www.usatoday.com/story/news/health/2021/01/06/death-florida-doctor-following-pfizer-covid-19-vaccine-under-investigation-gregory-michael/6574414002/
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Обратная сторона Луны Юрий 12 минут назад
Ну и что там? Выпала из окна после прививки?
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