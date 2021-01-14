Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех частных клиник

Накануне депутат Госдумы Соломатина заявила, что в расположенной в Сколково израильской клинике Hadassah можно за деньги привиться вакциной Pfizer. В клинике объяснили это законом о международном медицинском кластере.
Росздравнадзор заявил, что ни одна частная клиника в России не может использовать вакцину Pfizer от COVID-19. Это относится и к клиникам в медицинском кластере Сколково, сообщает «Интерфакс».
Во вторник член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Эху Москвы», что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке за деньги.
«Они работают совершенно по другим законам, у них законодательная база отличается. По сути, это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории», — говорила Соломатина.
Во вторник член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Эху Москвы», что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке за деньги.
«Они работают совершенно по другим законам, у них законодательная база отличается. По сути, это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории», — говорила Соломатина.
«Израильская клиника Hadassah — первый участник медкластера, соответственно, в этой клинике могут применяться незарегистрированные препараты», — сообщили в клинике.
В Hadassah отметили, что сейчас ведут переговоры по поводу регистрации в России вакцины от Pfizer, но пока что о возможности провести вакцинацию и ее сроках говорить рано.
«Ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», — заявили в Росздравнадзоре, добавив, что это правило действует и для организаций международного медицинского кластера.
Ранее в январе в Pfizer сообщили, что не будут поставлять в Россию свой препарат от COVID-19 по запросам компаний и частных лиц в 2021 году из-за повышенного спроса. Поставки вакцины возможны только на государственном уровне. Сейчас компания отгружает вакцину только по таким соглашениям.
В Hadassah отметили, что сейчас ведут переговоры по поводу регистрации в России вакцины от Pfizer, но пока что о возможности провести вакцинацию и ее сроках говорить рано.
«Ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», — заявили в Росздравнадзоре, добавив, что это правило действует и для организаций международного медицинского кластера.
Ранее в январе в Pfizer сообщили, что не будут поставлять в Россию свой препарат от COVID-19 по запросам компаний и частных лиц в 2021 году из-за повышенного спроса. Поставки вакцины возможны только на государственном уровне. Сейчас компания отгружает вакцину только по таким соглашениям.
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https://zen.yandex.ru/media/id/5c4f745195151200ac287118/glavnyi-infekcionist-moskvy-vo-vremia-epidemii-nelzia-delat-nikakie-privivki-5ff9ebd5af142f0b17f7f0fdhttps://zen.yandex.ru/media/id/5c4f745195151200ac287118/glavnyi-infekcionist-moskvy-vo-vremia-epidemii-nelzia-delat-nikakie-privivki-5ff9ebd5af142f0b17f7f0fd
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При этом
Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр ВОЗ пока не известны
Препарат от Phizer/BioNTech первая вакцина, официально одобренная организацией. В ВОЗ подчеркнули, что исследования доказали его безопасность и эффективность.
То есть спутник ещё не одобрен воз, а пфайзер одобрен....
Как стараются наши местные боты обосрать пфайзер, аж кушать не могут.... Но народец готов голосовать рублём
В Норвегии 23 человека умерли после прививки вакциной Pfizer от COVID-19.
https://ria.ru/20210114/privivka-1593043937.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://ria.ru/20210114/privivka-1593043937.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Или это тоже местные боты придумали? Сколько там уже на счету пфайзера?
https://www.usatoday.com/story/news/health/2021/01/06/death-florida-doctor-following-pfizer-covid-19-vaccine-under-investigation-gregory-michael/6574414002/https://www.usatoday.com/story/news/health/2021/01/06/death-florida-doctor-following-pfizer-covid-19-vaccine-under-investigation-gregory-michael/6574414002/
1. Пфайзер так или иначе справоцировал смерть людей.
Что то не слышно было про какие либо ограничения у пфайзера.
2. "Спутником вообще, говорят, старше 60 нельзя прививаться."
Кто говорит то?
А что там про пфайзер говорят? Прививаться можно без ограничений?
«Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. На данный момент изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли вызвать более тяжелое течение заболеваний, имевшихся у пожилых людей», указано в сообщении.
.....
Итак. Старше 80 лет. Спутником вообще, говорят, старше 60 нельзя прививаться.
И почитай формулировки. "могли", "вероятно", "течение заболеваний"....
А на хрена прививать больных людей. Прививать можно только здоровых.
Итак. Дай ка мне статистику по прививкам спутником стариков выше 80 лет и сколько из них после этого умерло от инфаркта, инсульта, диабета....
https://www.usatoday.com/story/news/health/2021/01/06/death-florida-doctor-following-pfizer-covid-19-vaccine-under-investigation-gregory-michael/6574414002/https://www.usatoday.com/story/news/health/2021/01/06/death-florida-doctor-following-pfizer-covid-19-vaccine-under-investigation-gregory-michael/6574414002/