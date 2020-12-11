"Вопиющая дискриминация!": самая дорогая проститутка США подала в суд за закрытие борделей

"Как многие из вас знают, судебные баталии обходятся недёшево. Этот судебный процесс до сих пор финансировался мною, и теперь я прошу вашей помощи, чтобы позволить мне вести это дело на всём пути к успешной победе. Закрытие публичного дома затрагивает не только меня — оно затрагивает всю сеть работающих женщин и сотрудников, которые все страдают в финансовом отношении в результате отказа губернатора вновь открыть эти уважаемые компании для взрослых — отсюда и необходимость в судебном иске", - сообщила она, надеясь на помощь.