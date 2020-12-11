"Вопиющая дискриминация!": самая дорогая проститутка США подала в суд за закрытие борделей

Элис Литтл собирается судиться с властями штата Невада из-за отсутствия работы. Легальные проститутки остались не у дел, тогда как подпольные бордели процветают. "Где справедливость?" - возмущается жрица любви. А интернет-пользователей заинтересовало другое: неужели так выглядит жрица любви с доходоv в один миллион долларов в год?!
Элис Литтл, самая высокооплачиваемая легальная проститутка в США, подала в суд на власти штата Невада из-за закрытых во время пандемии борделей.
Девушка возмущена: постепенно другие заведения типа массажных, спа- и косметических салонов получили разрешение на открытие, а дома терпимости - нет. "Это вопиющая дискриминация!" - возмущается Литтл, сообщая, что из-за подобных действий она и ее коллеги по секс-индустрии остались без средств к существованию, ведь запрет на деятельность продолжается с 17 марта.
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"Если для клиента безопасно получить массаж в массажном салоне, то в той же степени безопасным для него будет посещение легального борделя, если при этом будут приняты меры предосторожности в отношении COVID-19", - пишет в своем заявлении Стюарт.
Девушка работает в борделе Moonlite BunnyRanch в городке Маунт-Хаус и считается самым высокооплачиваемым легальным секс-работником в США. Ее заработок доходит до миллиона долларов в год.
Себя она называет «психологом», «специалистом по отношениям» и «секс-экспертом» и утверждает, что главным образом мужчин тянет к ней из-за неудачных отношений с другими женщинами. Она умеет выслушать и вселить надежду на лучшее - именно за это, как утверждает Литтл, мужчины готовы платить гораздо большие деньги, чем за секс.
Себя она называет «психологом», «специалистом по отношениям» и «секс-экспертом» и утверждает, что главным образом мужчин тянет к ней из-за неудачных отношений с другими женщинами. Она умеет выслушать и вселить надежду на лучшее - именно за это, как утверждает Литтл, мужчины готовы платить гораздо большие деньги, чем за секс.
Однако в этом году финансовые дела жрицы любви настолько ухудшились, что она была вынуждена заняться маркетингом, завела аккаунт на на OnlyFans и проводила встречи в Сети. Литтл понимает, что выиграть суд против властей штата будет нелегко, для этого потребуется очень хороший адвокат, который довольно дорого стоит. Поэтому девушка попросила о помощи всех неравнодушных.
"Как многие из вас знают, судебные баталии обходятся недёшево. Этот судебный процесс до сих пор финансировался мною, и теперь я прошу вашей помощи, чтобы позволить мне вести это дело на всём пути к успешной победе. Закрытие публичного дома затрагивает не только меня — оно затрагивает всю сеть работающих женщин и сотрудников, которые все страдают в финансовом отношении в результате отказа губернатора вновь открыть эти уважаемые компании для взрослых — отсюда и необходимость в судебном иске", - сообщила она, надеясь на помощь.
В бордель Литтл пришла в 2016 году и с тех пор является лучшей его работницей. Она признается, что больше всего любит помогать людям с проблемами в сексе. В частности, спасать интимные отношения пар.
Ну а русскоязычные пользователи Сети удивились внешности самой высокооплачиваемой проститутки США .Да и кто бы не удивился?
На фоне остальных с надутыми губешками и накаченными сиськами эта видимо котируется больше,естественностью берет:-)— Победа Владеет Миром (@vladi_vika) December 8, 2020
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248 рабочих дней.
1 лям делим - 4030 в день. Долларов.
36 тысяч рублей в час.
За что?
Больше только уточка Медведева зарабатывает))))
Да вы рыбку вспомните, а она в 2 членах от путина срезалась...
Но, блин, чтоб лядь стоила и там больше 500 баксов(и то-перебор, если кубик-рубика во рту только собирает), то это надо десяток в день обслуживать. Да еще и многолетние мазоли гондончики рвать будут... В чем, ска, прикол?
Особенно, когда есть сервис и можно почти любую актриску из порнухи за пятеру выписать, и можно выбрать по видеокаталогу и сразу с необходимыми скилами, и более приятной внешностью!
«Милая, у нас как то не ладятся интимные отношения, поэтому я спустил кучу бабок на самую дорогую проститутку. Теперь денег у нас нет совсем и я буду вынужден опять трахать бревно, ой, прости, тебя.»
Это так, что ли, работает?
.
с такими то тарифами наработала не мало,
запасу еще на 3 карантинных сезона хватит