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"Вопиющая дискриминация!": самая дорогая проститутка США подала в суд за закрытие борделей

"Вопиющая дискриминация!": самая дорогая проститутка США подала в суд за закрытие борделей (12 фото)

Автор:
11 декабря 2020 12:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Элис Литтл. бордель   жизнь в сша   пандемия   проституция   сша   
8266
12
Элис Литтл собирается судиться с властями штата Невада из-за отсутствия работы. Легальные проститутки остались не у дел, тогда как подпольные бордели процветают. "Где справедливость?" - возмущается жрица любви. А интернет-пользователей заинтересовало другое: неужели так выглядит жрица любви с доходоv в один миллион долларов в год?!
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Метки: Элис Литтл. бордель   жизнь в сша   пандемия   проституция   сша   
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26  комментариев
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Ну, может, она человек хороший.) Внешность, прямо скажем, на любителя.
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8k
Andrey Минуту назад
Производственный календарь на 2020
248 рабочих дней.
1 лям делим - 4030 в день. Долларов.
36 тысяч рублей в час.
За что?
Больше только уточка Медведева зарабатывает))))
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0
Егор Полчаса назад
1b2k.info - Круто
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17k
Мойша Полчаса назад
А надом халтурку как-то не?
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451
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
неужели так выглядит жрица любви

Да вы рыбку вспомните, а она в 2 членах от путина срезалась...
неужели так выглядит жрица любви Да вы рыбку вспомните, а она в 2 членах от путина срезалась...
неужели так выглядит жрица любви Да вы рыбку вспомните, а она в 2 членах от путина срезалась...
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704
Dutch ☣️Месть печенегов☣️ 14 минут назад
Что-то мне подсказывает, что эта рыбка будет получше твоей гуинмплен -квазимодо жены. Не глупо ли после этого здесь свою чушь постить?
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21k
Inter 37 минут назад
да ну нах,ей цена полторашка
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5k
Дмитрий 40 минут назад
Пиписка стянется, наоборот +.
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4k
Артем Кощеев 42 минуты назад
По ее взгляду не скажешь, что ты у нее 5-й за день. Вот и весь секрет успеха
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2k
Core 45 минут назад
она мелкая как подросток, вот и популярна поэтому) педобиров, которые опасаются трахаться с несовершеннолетними такие как раз и привлекают
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5k
Denis Cudreacov 57 минут назад
Ну все, рекламу она себе сделала, теперь будет зарабатывать до 2 млн / год
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13k
Роман Час назад
Вы её титьки видели? Ужос
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5k
sivanov1079 Час назад
А в Агидэле зп 12к рублей...
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2k
Ivan 2 часа назад
Тут на трассе миню предлагали за 500 руб. По ходу, чтоб заработать лям за год надо пересосать больше буев, чем проехали все дальнобойщики, которых она обслужила. Но это у нас.
Но, блин, чтоб лядь стоила и там больше 500 баксов(и то-перебор, если кубик-рубика во рту только собирает), то это надо десяток в день обслуживать. Да еще и многолетние мазоли гондончики рвать будут... В чем, ска, прикол?
Особенно, когда есть сервис и можно почти любую актриску из порнухи за пятеру выписать, и можно выбрать по видеокаталогу и сразу с необходимыми скилами, и более приятной внешностью!
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3k
Дарвин и аморальная премия Ivan Час назад
За 500 р эта американская шалава разве что пуговицу на блузке поправит
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7k
Сергей 2 часа назад
Спасает интимные отношения пар - это как?
«Милая, у нас как то не ладятся интимные отношения, поэтому я спустил кучу бабок на самую дорогую проститутку. Теперь денег у нас нет совсем и я буду вынужден опять трахать бревно, ой, прости, тебя.»
Это так, что ли, работает?
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144
Миша 2 часа назад
Они уже мозгами поехали на дискриминации, вроде цвет кожи на закрытие борделей никак не влиял. Фу какая морда отвратительная, пусть в лес идёт волков снимать.
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Почему она дорогая? П*зда золотая?
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7k
ГородДомов 2 часа назад
А пусть она спустится в шахту к шахтёрам . там у неё работы будет дох... много .
.
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44
bylbatarasich 2 часа назад
зажралась девка,
с такими то тарифами наработала не мало,
запасу еще на 3 карантинных сезона хватит
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8k
Васильевна bylbatarasich 37 минут назад
Ну так, чем больше доходов, тем больше расходов. Известная фишка. При любом доходе чуть не хватает до зарплаты. А имея большой дом, машину и все дела, будешь еще много платить на налоги, коммунальные, зарплаты помощникам и т.д. и т.п. Видимо, не все умеют копить на черный день. Либо, не расчитывали, что черный день продлится почти год.
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449
Владимир 2 часа назад
Что-то фейком попахивает
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