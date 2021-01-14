Астрономы обнаружили самую далекую черную дыру

Ученые из Университета Аризоны, используя телескоп ALMA, расположенный в Чили, обнаружили самую далекую из известных на сегодняшний день сверхмассивных черных дыр, расположенную в 13 миллиардах световых лет от Земли. По словам ученых, этот квазар сформировался, когда Вселенной было всего 670 миллионов лет.

Квазары - одна из форм супермассивных черных дыр - формируются, когда черная дыра начинает притягивать окружающую материю, которая формирует вкруг нее вращающийся диск, разогретый до сверхвысоких температур, высвобождая огромное количество энергии.

Вновь открытый квазар по массе эквивалентен 1,6 миллиардам Солнц, а по ярковсти превосходит всю галактику Млечный Путь. По мнению ученых, формирование произошло сравнительно быстро после Большого Взрыва.

Время, в которое астрономы наблюдали далекий квазар, и его размеры заставили ученых усомниться в существующей теории формирования черных дыр, согласно которой, они образуются на месте возовавшихся звездных скоплений. Согласно ихнынешним предположениям, черные дыры вполне могут формироваться из замерзшего в незапамятные времена водорода.

По мнению ученых, квазар, получивший официальное имя J0313-1806, сформировался не более чем через 100 миллионов лет после Большого Взрыва - по существующим научным меркам, младенческий возраст. При этом, как утверждают авторы исследования, он рос с огромной скоростью и изначально обладал массой не менее, чем в 10 тысяч Солнц. "Это говорит нам о том, что формирование черной дыры может происходить по совершенно иной схеме, отличающейся от общепринятой, - говорит соавтор исследования, профессор Сяоху Фан. - В данном случае он включал большие объемы древнего замороженного водорода, которые попали непосредственно в зачаток черной дыры". По мнению ученого, в подобных случаях процесс может запуститься и без останков звезд в качестве материала, более того, это единственный метод быстрого набра космической массы.

Как утверждают исследователи, открытие нового квазара дает возможность увидеть своими глазами галактику времен ее зарождения, когда многие процессы, которые сегодня замедлились или остановились, развивались на полной скорости.