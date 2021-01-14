FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1399 постов • 666 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Астрономы обнаружили самую далекую черную дыру

Астрономы обнаружили самую далекую черную дыру (3 фото)

Автор:
14 января 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Вселенная   астрономические наблюдения   астрономия   исследование   наука   научная теория   находка   черные дыры   
167
3
Ученые из университета Аризоны обнаружили во Вселенной новую сверхмассивную черную дыру. Это самый дальний из подобных объектов, найденных астрономами до сего дня: свет оттуда шел до Земли так долго, что сегодня мы можем видеть тот момент еесуществования, когда Вселенной было всего 670 миллионов лет. Открытие заставило исследователей усомниться в существующей теории происхождения черных дыр и сделать совершенно новое предположение на этот счет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Вселенная   астрономические наблюдения   астрономия   исследование   наука   научная теория   находка   черные дыры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Prospector 2 минуты назад
Астрономы обнаружили самую далекую черную дыру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Все сидят на шее богатых мужей? Чем занимаются жены известных футболистов Все сидят на шее богатых мужей? Чем занимаются жены известных футболистов Ученые впервые определили источник "призрачных" частиц нейтрино Ученые впервые определили источник "призрачных" частиц нейтрино Ученые выяснили, что Луна гораздо моложе, чем считалось ранее Ученые выяснили, что Луна гораздо моложе, чем считалось ранее НАСА отправит на Титан "стрекозу" НАСА отправит на Титан "стрекозу" Астрономы обнаружили гигантскую черную дыру, сожравшую шесть галактик Астрономы обнаружили гигантскую черную дыру, сожравшую шесть галактик Как классическая музыка влияет на мозг? Как классическая музыка влияет на мозг?
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

253123



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как устроена филиппинская лодка
6
85
Как устроена филиппинская лодка
Как прекрасен этот край!
3
30
Как прекрасен этот край!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Прыгающая рыба
0
2
Прыгающая рыба
Финский болельщик прямом эфире МЧМ-2021 оскорбил русских
0
0
Финский болельщик прямом эфире МЧМ-2021 оскорбил русских
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#сша#природа#СССР#автомир#авария дня#дети#приколы#абсурд
#фото#прикол#интересное#Россия#аварии#память#автомобили#коты#Трамп#забавно
#интересно#животные#в мире#дтп#Разное#история#быт#позитив#подборка#истории

На что жалуетесь?

Вернуться