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«Космическую линейку» снова откалибровали по цефеидам* — наше представление о Вселенной может быть ошибочным

«Космическую линейку» снова откалибровали по цефеидам* — наше представление о Вселенной может быть ошибочным

Автор:
08 апреля 2023 09:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вселенная   астрономия   эволюция   
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Наблюдения и расчёты показывают, что Вселенная расширяется, и в каждый момент времени это происходит с одинаковой скоростью в наблюдаемой области и далеко за её пределами. Точнее, так должно быть в теории, но на практике нужный для расчёта скорости коэффициент — постоянная Хаббла — имеет два разных значения в зависимости от метода его вычисления. Это парадокс, и учёные сделали его ещё острее.

Постоянная Хаббла рассчитывается либо с опорой на реликтовое излучение, либо по данным наблюдений с использованием «космической линейки» — разного рода галактических и внегалактических естественных маяков. Разница в данных получается примерно чуть больше 5,6 (км/с)/Мпк (километра в секунду на мегапарсек или примерно на 3,26 млн световых лет). Казалось бы, мелочь. Но из-за этой «мелочи» математически точную модель многих процессов эволюции Вселенной нельзя построить, включая расстановку точек в поисках тёмной материи и энергии.

 

Используя данные реликтового излучения — оставшегося после Большого взрыва микроволнового излучения в ранней Вселенной — учёные с помощью наблюдения со спутника «Планк» вычислили, что постоянная Хаббла должна быть 67,4 ± 0,5 (км/с)/Мпк. Наблюдения за звёздами дали иной результат — 73,0 ± 1,0 (км/с)/Мпк, за что в своё время была выдана Нобелевская премия. Возник парадокс, названный «напряжённостью Хаббла». Либо учёные ошибаются в наблюдениях, либо строят ошибочные модели эволюции Вселенной.

 

Группа астрономов с факультета физики Федеральной политехнической школы Лозанны провела углублённый анализ таких переменных звёзд, как цефеиды. Это звёзды переменной светимости, характеристики которых настолько хорошо поняты, что они играют роль ближних маяков во Вселенной. Это основа «лестницы расстояний» — методики оценки удалённости астрофизических объектов. Эта основа служит для поддержки другой ступеньки — сверхновых в далёких галактиках. Вспышки сверхновых и ряд других данных как раз дают базу для расчёта постоянной Хаббла в наблюдаемой Вселенной. Но начинается всё с цефеид.

 

Свежий релиз данных астрометрического спутника Gaia позволил учёным заново откалибровать цефеиды в нашей галактике. Это означает, что «космическая линейка» повысила точность до рекордных значений — до погрешности менее ±0,9 %. Это до предела укрепило постоянную Хаббла на отметке 73,0 ± 1,0 (км/с)/Мпк. Вероятность ошибки ничтожна. Если такая же точность будет достигнута в результате измерения постоянной Хаббла по реликтовому излучению, то наше представление о механизме развития и жизни Вселенной придётся менять.


*Цефеиды — класс пульсирующих переменных звёзд, прототипом которых стала двойная звезда Дельта Цефея.

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Метки: Вселенная   астрономия   эволюция   
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30k
Головасыр коричнештанник Час назад
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Валерий Полчаса назад
по итогу выяснится что кто то таки создал вселенную, вот смеху то будет
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103k
parallax 45 минут назад
Реликтовое излучение не даёт мне покоя. Как утверждает ученые, это излучение возникло при большом врыве (образовании вселенной). Вопрос. Почему оно, двигаясь со скоростью света, всё ещё "гуляет" во вселенной, хотя по логике должно давно исчезнуть в бесконечности?
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АнтонПолднев Час назад
Представление о вселенной? Шутка что ли? Да нет никакого представления о вселенной. Только теории.
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Александр Маслов
год издания – 1957 (см. фото); по отцу – русский, по матери (и месту рождения) – белорус.
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